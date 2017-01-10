Услуги ЖКХ в России неумолимо дорожают. Красноярцам повысили тарифы ЖКХ В Красноярском крае утверждена индексация платы за коммунальные услуги в 2017 г. Плата за тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, электричество и газ вырастет во всех без исключения муниципальных образованиях региона. Но значительное повышение цен с 1 июля ждет только 4 города и 7 районов края, и краевая столица в их числе. Указ, подписанный губернатором Виктором Толоконским накануне Нового года, 30 декабря, уже вступил в силу. А новые цифры в платежках все красноярцы увидят после 1 июля. По каждому из муниципальных образований приведены «обоснования предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги» – они выведены в соответствии с постановлениями краевого правительства с указанием численности населения территорий. Для большинства районов и городов края повышение будет на фоне остальных регионов небольшим – максимальный индекс роста составит 3,9%. Однако в Красноярске, Боготоле, Канске, Лесосибирске, Богучанском, Канском, Курагинском, Манском, Рыбинском, Туруханском и Ужурском районах изменения окажутся гораздо существеннее – предельное повыше­ние устанавливается на уровне 6,2% по отношению к декабрю 2016 г. Но это в среднем: индексы повышения цен на конкретные услуги будут значительно больше. Так, лидером по повышению цен на отопление станет Богучанский район – его жителям после 1 июля выставят счета за тепло на 41,3% больше, чем сейчас. Водоснабжение в районе подорожает на 11,9%, водоотведение – на 8,9%. Плата за водоснабжение и водоотведение заметнее всего вырастет в Канском районе: в полтора раза, на 51,9% и 52,6% соответственно. (Отопление там подорожает по минимуму, на 3,9%.) В Курагинском районе заметно вырастет цена на несколько коммунальных услуг: за тепло – на 24%, водоснабжение и водотведение – на 13,5 и 10,2%. В Туруханском районе водоснабжение станет дороже на 21,6%. В Манском тепло подорожает на 20,6%, водоснабжение – на 15,7%. В Рыбинском водоснабжение станет дороже на 15,5%, водоотведение – на 17,6%. В Боготоле за тепло придется платить на 15% больше. В Ужурском районе водоснабжение изменится в цене на 12,5%, водоотведение – на 11,6%. В Канске за водоснабжение придется отдавать на 8,4% больше, чем сейчас, за водоотведение – на 14,01%. В Лесосибирске тарифы на водоснабжение повысится на 5,7%, водоотведение – на 4,6%. В Красноярске за воду придется платить на 12% больше, а в Канском районе – почти на 52%. Наконец, в Красноярске заметно подорожает водоснабжение – на 12%. Все остальные услуги в краевой столице вырастут в цене так же, как в большинстве муниципальных образований края: отопление – в среднем на 3,9%, водоотведение – на 4,6%, электроэнергия в пределах социальной нормы – на 4,85%, сверх нормы – на 5%, газоснабжение – на 3,9%. dela.ru . *** В регионах России ожидается рост тарифов выше рекомендованных Кабмином цифр В 2017 году в регионах России произойдет существенное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Согласно распоряжению, подписанному в прошлом году председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, установлены пределы допустимого роста платежей для россиян по регионам. Этот документ утвердил индексацию тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года, однако эти рамки соблюдаются не во всех субъектах страны. Согласно распоряжению, больше всего тарифы вырастут в Москве — на 7%. Среди лидеров также Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация составит 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно. Однако, по данным депутата Госдумы, сопредседателя «Союза жителей» Олега Шеина, плата за услуги может вырасти за год больше, чем на утвержденные цифры инфляции. В тарифы могут закладываться расходы на «инвестиционную составляющую», ремонт сетей, а также изменение нормативов. Еще одним пунктом оказалась компенсация предприятиям ЖКХ выпадающих доходов, пояснил депутат корреспонденту «Росбалта». Среди лидеров по росту тарифов оказалась Новосибирская область. Согласно разъяснениям департамента по тарифам Новосибирской области, основной причиной роста тарифов в регионе явилось «снижение полезного отпуска производимого ресурсоснабжающими организациями ресурса». Чтобы компенсировать экономию горожанами ресурсов, было принято решение установить с 1 июля предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере, превышающем установленный правительством. Максимальный предельный индекс по постановлению губернатора области составил 15%. В Красноярске, согласно указу губернатора Красноярского края, тарифы в среднем вырастут на 6,2%. Более всего подорожает водоснабжение — на 12%. Ранее федеральное правительство рекомендовало краю повышать среднюю стоимость ЖКУ максимум на 3,9%. В соседней Хакасии тоже решили превысить норму, установленную федеральным правительством. Для жителей Абакана максимальное повышение тарифов составит 6,4%. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев установил для Хакасии максимальный средний уровень повышения тарифов в 3,9%. Серьезный рост тарифов произойдет в Крыму. Здесь повышение связано с требованием «догнать» тарифы ЮФО. Согласно информации госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым, изменение стоимости тепловой энергии запланировано дважды в течение года — с 1 января и с 1 июля. При этом рост тарифа для населения в первом полугодии в среднем составит 10%, во втором — 15%. Изменение стоимости электроэнергии в 2017 году для населения также произойдет дважды — с 1 января и с 1 июля. Единоразовый рост средневзвешенного тарифа составит 15%. rosbalt.ru .