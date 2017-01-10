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|Понедельник, 09 Январь 2017
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Мой дом угодил в краевую пятёрку топ-новостей "Яндекса".
Николай ПАСЕЧКИН: «Таких ситуаций за новогодние каникулы было около 30»
Директор КБУ, сегодня прокомментировал инцидент с иномаркой, которую забросали мусором на Королева,14.
«Подобных ситуаций в новогодние каникулы у Комбината благоустройства было около трех десятков, когда личный транспорт перегораживал подъезды либо к контейнерами во дворах, либо к площадке мусоропровода. В большинстве случаев совместно с ГЖКУ мы находили хозяев машин, и они убирали свои автомобили. На Королева,14 поиски ни к чему не привели. А ГАИ данные о владельцах автомобилей нам не предоставляет. Думаю, для владельца иномарки этот случай станет уроком, где можно парковаться, а где нельзя».
Напомним, что мусоровозы КБУ работали все каникулы, за исключением 1 января.
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