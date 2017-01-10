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Железногорск
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  • ФинКом идёт к людям
    Дополнительный источник денег для микрофинансовой организации, потом разбери пойди куда денюжки утекли. Достаточно приме... >>>

  • ФинКом идёт к людям
    Спасибо властям всех уровней,спасибо "нашему якобы всенародному контролю-депутатам" за бесконечно мутный, заигранный,тух... >>>

  • Давайте похохочем
    В Единой России конечно же ;-) >>>

  • Эра ГЛОНАСС
    Интересно, а кто же бенефициар? >>>

  • ФинКом идёт к людям
    В марте «ГиГ» сообщил, что Следственный отдел УМВД ведет расследование уголовного дела в отношении ООО «Залоговый дом», ... >>>

  • Давайте похохочем
    маленькое мнение: просто жируют наше все,жируют "звездные",вот если бы они еще и работали как надо,а не 3.14издели?А так... >>>

  • Давайте похохочем
    Неужели кто-то всерьёз полагает, что в ЛДПР Стесняюсь спросить - а не подскажете, в "где" есть приличные люди? :oops: >>>

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Глори-глори. Алилуйя Печатать E-mail
Понедельник, 09 Январь 2017

Мой дом угодил в краевую пятёрку топ-новостей "Яндекса".

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Николай ПАСЕЧКИН: «Таких ситуаций за новогодние каникулы было около 30»

Директор КБУ, сегодня прокомментировал инцидент с иномаркой, которую забросали мусором на Королева,14.

«Подобных ситуаций в новогодние каникулы у Комбината благоустройства было около трех десятков, когда личный транспорт перегораживал подъезды либо к контейнерами во дворах, либо к площадке мусоропровода. В большинстве случаев совместно с ГЖКУ мы находили хозяев машин, и они убирали свои автомобили. На Королева,14 поиски ни к чему не привели. А ГАИ данные о владельцах автомобилей нам не предоставляет. Думаю, для владельца иномарки этот случай станет уроком, где можно парковаться, а где нельзя».

Напомним, что мусоровозы КБУ работали все каникулы, за исключением 1 января.

gig26.ru.
 
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