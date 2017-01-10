Кажется, в Кремле сильно переоценили нового президента США. Трамп согласился с выводами разведки относительно русских хакеров Американская разведка «с высокой степенью уверенности» полагает, что на выборах Кремль выказал явное предпочтение Дональду Трампу. Главные цели кампании, развернутой, как считает разведка, по указанию президента Владимира Путина на выборах в США: подорвать веру общества в демократический процесс, очернить госсекретаря Клинтон, сокрушить ее возможности быть избранной в президенты. Таковы главные выводы доклада национальной разведки, представленного двум президентам: уходящему Обаме и избранному Трампу. Верхушка айсберга Открытая часть доклада состоит всего из пяти страниц собственно оценок и выводов, сделанных разведсообществом (совместно ЦРУ, ФБР и Агентством Национальной безопасности — АНБ), восьми страниц приложения, посвященного работе канала RT. Еще пять страниц посвящены объяснению методологии анализа. Для журналиста доклад — сплошное разочарование с точки зрения отсутствия новых фактов. Даже в 13-страничном анализе министерства внутренней безопасности и ФБР, опубликованном в канун Нового года одновременно с объявлением Обамой новых санкций, содержалось больше конкретной информации о методах работы российских хакерских групп. Ключевая фраза здесь — «этот доклад представляет собой рассекреченную версию строго секретного документа, который был представлен президенту и уполномоченным лицам». То есть, Барак Обама и Дональд Трамп получили всю информацию — в том числе, как пишут американские СМИ, данные перехвата переписки российских высокопоставленных официальных лиц. Для остальных — только малая верхушка айсберга. Еще одно важное уточнение: авторы доклада не делают выводов относительно последствий российских попыток повлиять на ход выборов. Задачей разведки было наблюдение и оценка намерений, возможностей и действий иностранных элементов, а не анализ общественного мнения и политических процессов в США. Редчайший случай — ЦРУ, ФБР и АНБ высказали единство оценок почти по всем пунктам доклада. Широкой публике американская разведка предлагает верить в то, что выводы спецслужб объективны (неполитизированы) и обоснованы (имеют фактическое подтверждение). Уходящий в отставку директор Национальной разведки Джеймс Клэппер на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил упорно отказывал сенаторам Маккейну, Грэму, Риду и др. в обнародовании конкретных фактов-доказательств, утверждая, что это подорвет многомиллиардные усилия и поставит под угрозу «сверхчувствительные» секретные источники и методы сбора информации. Разведка обещает «рассказать потом» — на закрытых брифингах и очень дозированно. Это вызывает ассоциации с фотографиями, сделанными американскими спутниками в момент гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом. В конце концов, пресса узнала, что снимки были переданы в руки тех, кому это действительно полагалось увидеть. В данном случае таким лицом является Дональд Трамп. «Самая дерзкая попытка влияния» Российские правительственные чиновники развернули беспрецедентную информационную кампанию с участием государственных СМИ, третьих лиц и платных пользователей социальных медиа — т.н. «троллей», чтобы помочь дискредитировать Хиллари Клинтон и содействовать Дональду Трампу в тот момент, когда в Москве поверили, что Клинтон может победить, констатирует доклад американской разведки. С одной стороны, Путин убежден, что именно Клинтон стояла за массовыми протестами недовольных его режимом в 2011- 2012 гг., а сама Хиллари неоднократно резко и бескомпромиссно высказывалась в адрес российского национального лидера. С другой стороны, убеждены авторы доклада, мотивы российских властей поддерживать Трампа включают в себя «давнее стремление подорвать либеральный демократический порядок, который возглавляют Соединенные Штаты и в продвижении которого путинский режим видит для себя угрозу». Публикацию «панамского досье» и олимпийский допинговый скандал российский президент воспринял как попытки Америки целенаправленно оклеветать Россию. Не проводя прямых параллелей с Трампом, авторы доклада отмечают, что у Путина был хороший опыт работы с западными лидерами, чьи деловые интересы делали их склонными к заключению сделок с Россией. Примерами служат бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, отмечает доклад. Перед голосованием российские дипломаты открыто осуждали американские выборы и готовились выражать сомнения в правдивости результатов, а прокремлевские блогеры готовили кампанию в твиттере #DemocracyRIP, которая должна была начаться в случае победы Клинтон. Но сразу после выборов российские официальные лица и СМИ прекратили критику американского избирательного процесса как «нечестного». В докладе пишут, что в июле 2015 года российская разведка получила доступ к компьютерам Демократического национального комитета и сохраняла его как минимум до июня 2016 года. ГРУ, вероятно, начало кибер-операции против американских выборов в марте 2016 года — тогда были взломаны личные почтовые ящики функционеров Демократической партии и политиков. «С высокой степенью уверенности» разведка полагает, что ГРУ использовало хакера, называющего себя Guccifer2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы публиковать собранные в ходе кибер-операций компрометирующие материалы и передавать их СМИ. Guccifer 2.0, называвший себя независимым румынским хакером, сделал множество противоречивых утверждений по поводу своего вероятного российского происхождения. Публикации в прессе свидетельствовали, что за именем Guccifer 2.0 скрывалось несколько человек, которые контактировали с журналистами. Россия, отмечается в докладе, собирала информацию и о связанных с республиканцами структурах, но «не проводила сопоставимой кампании по разоблачению». Благодаря кибер-взломам российская разведка получила доступ ко многим избирательным комиссиям на уровне штатов и на местном уровне, однако американская разведка утверждает, что взломанное оборудование не было задействовано в подсчете голосов. Параллельно с вмешательством в выборы, отмечается в докладе, мишенью российских спецслужб стало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Американская разведка считает, что за взломом сайтов, публикацией личной информации и электронных писем, связанных с иностранными политиками, спортивными чиновниками и американскими спортсменами, стоит российское ГРУ. И еще один, пожалуй, важнейший вывод доклада: уроки, извлеченные из «кампании влияния» на выборы президента США 2016 года, будут использованы Москвой в других кампаниях влияния в США, а также по всему миру, в том числе, на европейских выборах. В ходе президентских выборов в США России удалось повлиять на общественную дискуссию. Во всяком случае, Дональд Трамп часто цитировал на митингах материалы WikiLeaks, а RT, Спутник и прочие органы «кремлевского иновещания» развернули кампанию по изображению Х. Клинтон в негативном ключе, как сказано в докладе, «используя информацию из похищенных электронных писем, чтобы выставить ее коррумпированной, страдающей от проблем с физическим и психическим здоровьем, а также связанной с исламскими экстремистами». Фейки и инсинуации заполнили социальные сети Америки и цитировались прессой — и не только маргинальной. Кремль и российская разведка и дальше будут прибегать к разоблачительным операциям с помощью кибер-технологий, отмечается в докладе. Кибер-атаки в отношении правительственных чиновников и лиц, связанных с аналитическими центрами и неправительственными организациями в сфере национальной безопасности, обороны и внешней политики, будут продолжены с целью сбора информации о планах и целях новой администрации и для «будущих кампаний влияния». Каким будет ответ Америки? Обама и Байден говорили об ответных шагах, в том числе, непубличных, но эти политики уходят в прошлое. А Трамп пока что заявил только о том, что намерен провести реформу американской разведки. Реакция Трампа На следующий день после президента Обамы с полной версией доклада ознакомился Дональд Трамп, и в этот раз реакция избранного президента не ограничилась одним предложением в твиттере. Его канцелярия обнародовала специальное заявление, в котором 45-й президент признает: виновником кибер-атак на Америку был не анонимный хакер — толстый парень из штата Нью-Джерси, это «Россия, Китай, другие страны, зарубежные группы и отдельные лица постоянно пытаются прорвать кибер-инфраструктуру наших правительственных институтов, организаций и предприятий». Трамп обещал создать команду, которая в 90-дневный срок выработает план по борьбе с кибер-угрозами. Безопасность страны станет для меня главным приоритетом, обещает новый хозяин Белого дома. Из всего доклада Трамп и его люди выделили вывод разведки о том, что взломанные российскими хакерами машины по подсчету голосов в выборах не были задействованы, то есть, итоговая победа республиканского кандидата не ставится под сомнение. Взлом сервера Национального демократического комитета и штаба Клинтон избранный президент объяснил слабой кибер-защитой от хакеров. Республиканский комитет хакеры тоже пытались взломать и не смогли, отмечается в заявлении Дональда Трампа. И еще, что уже привычно, в своем твиттере Трамп возмутился тем, что телеканал NBC обнародовал со ссылкой на информированные источники утечку информации из закрытой части доклада еще до его встречи с главами разведструктур. «Это очень серьезно!»- президент снова возмущен работой американской прессы и требует расследовать действия NBC. В материале телеканала говорится о том, что американская разведка знает имена тех представителей России, кто передал украденные в штабе Демпартии материалы сайту WikiLeaks. NBC и Washington Post сообщили, что в закрытой части доклада упоминается российский чиновник, «праздновавший победу Трампа». «Тоже мне бином Ньютона!», воскликнет просвещенный читатель «Новой». Вся Госдума аплодисментами встретила сообщение о победе Трампа. И это, как говорится, медицинский факт. Как бы то ни было, в среду 11 января, Дональд Трамп проведет свою первую после избрания и вообще первую с июля прошлого года пресс-конференцию. Не надо к бабке ходить — больше всего вопросов к новому президенту будет об отношениях с Россией, с Путиным, о хакерах и о легитимности победы в свете анализа разведки. Отделаться лапидарной фразой «только дурак не хочет улучшения отношений с Россией» не получится. Реакция Москвы Как отмечает корреспондент «Нью-Йорк таймс», российский политбомонд встретил доклад ЦРУ, ФБР и АНБ «бурей издевательств», вызванной отсутствием фактов. Реакция была предсказуемой — вплоть до утверждения, что «американской военщине вновь нужны крупные подряды». Алексей Пушков, сенатор, член комитета по обороне и безопасности, написал в своем твиттере: «Гора родила мышь: все обвинения против России основаны на «уверенности» и «предположениях». Точно также США были уверены в наличии у Хуссейна оружия массового уничтожения». Кстати, в приложении к докладу, посвященному деятельности канала RT, отмечается, что лондонское бюро этого канала возглавляет Дарья Пушкова — дочь Алексея Пушкова. Это приложение к докладу было впервые опубликовано 10 декабря 2012 г. Для российской аудитории, мягко говоря, «несвежесть информации» из этой части доклада — еще один повод насмешек. «Заставка к моей программе шестилетней давности является главным доказательством российского влияния на американские выборы. И это не шутка!» — пишет глава RT Маргарита Симонян. Ее фамилия наиболее часто упоминается в приложении, посвященном «попыткам кремлевского ТВ влиять на политику и разжигать недовольство внутри США». Впрочем, имеет место передергивание фактов. Приложение с не самой новой информацией об RT (вмешательство в выборы в 2012 г. и поддержка движения «Оккупируй Уолл-стрит» и т.д.) прикреплено к докладу разведки вовсе не в качестве доказательств подрывной деятельности российских хакеров и их связей с разведкой и Кремлем, а как пример многосторонней, вполне подрывной, деятельности против американского общества, которую можно было бы выдать за «свободу слова», если бы она не была односторонне-предвзятой. И, как убеждена американская разведка, враждебной — не конкретной американской администрации Обамы, а всей системе западных ценностей, в которую входят и свобода слова, и верховенство закона, и демократическая сменяемость власти. novayagazeta.