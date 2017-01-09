Из чего нынче лепят шоколадные конфеты, лучше не интересоваться. Оказывается, я со своим диабетом здорово отстал от жизни. Нет, серьёзно. Поскольку расставание моё с конфетками и пироженками произошло ещё до начала кризиса, ваш корреспондент отчего-то уверен был, что шоколадки делаются из шоколада. Ну, или в их состав шоколад непременно входит, по крайней мере. Однако стремительные темпы улучшения нашей жизни вошли, должно быть, в противоречие с ценами на какао-бобы, так что политика импортозамещения по линии новогодних кульков со сладостями нынче выглядит не очень презентабельно. Если не сказать - угрожающе выглядит. Специально перебрал все конфеты у детишек: это просто беда, граждане. Диоксид серы, соевый лецитин и молоко... *** *** ***