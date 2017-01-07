Встреча г-на Чебурашкина с "блогерами" дала всходы. БЕЗЫСХОДНОСТЬ-2016 Друзья, подходит к концу 2016 год, поэтому мы решили создать вам немного новогоднего настроения и подвести итоги, вспомнить былое, ну вот это всё. Вы часто просите, чтоб мы писали почаще. Это нам, конечно же, приятно весьма, однако есть один нюанс. Мы проживаем не в самом так сказать богатом на события поселении. И это слабо сказано. В последнем номере газеты «Городи и горожане» редакция вспомнила самые значимые события уходящего года. Что же это, спросите вы? А это такие информационные бомбы, как: отключение света в офисе Спецстроя, установка говорящего светофора, акция с шариками и кнопкой ко дню космонавтики, петиция в поддержку паралимпийцев на ничего не значащем сайте change.org … Чувствуете размах? Чувствуете, как жизнь бьет ключом, а СМИ не успевает выпускать статьи? Светофор, петиция на каком-то сайте, шарики – вот наш уровень, обозначенный муниципальной газетой. Почему то, правда, не отметили единственное событие, которое прославило город далеко за его пределами, а именно установка выдумщиком и озорником Пасечкиным памятника пропуску. Зато, конечно же, не забыли упомянуть, что Железногорск вошел в топ городов по комфортности жизни, обогнав на добрую сотню мест столицу края. Правда, по версии какого-то то ли сайта, то ли риэлтерской фирмы. Но ржали всем городом. Что до итоговых цифр, которые лучше всего характеризуют жизнь в нашей деревеньке, то тут тоже никак не удается нарисовать положительный образ города. Извини, Вадим. Ничего личного, просто цифры. Самый интересный в плане интриги показатель - это сколько прибыло-убыло человек в штуках. А ситуация на момент публикации такова. Детей в этом году уродилось 1042, что на 76 карапузов меньше, чем в прошлом году. При этом в свой последний путь проводили 1235 человек. Таким образом, в этом году снова нарисовался минус (конкретно минус 193 человека), который стабильно держится вот уже несколько лет. То есть интриги, собственно, не получилось. Семейные ценности. Здесь так же не все гладко. Свадьбу сыграли 626 пар, хотя в прошлом, кризисном, году их было аж 714. Соответственно, если реже женишься, то реже и разводишься. Поэтому решили хлопнуть дверью 442 супруга (539 в прошлом 2015-м). Итого, если подвести нехитрые итоги, то сейчас в Железногорске у нас приходится 10 разводов на 14 браков. И те же 10 разводов приходились на 13 браков в 2015-м. Семейные ценности, в общем, без значимых изменений, в таком же плачевном состоянии, как и были ранее. Сами сотрудники ЗАГСа комментируют это неумением договариваться и инфантильным подходом к жизни вновь вступающих в брак. Что до социальной части, то тут по прежнему хочется плакать. Филиалы ВУЗов закрывают один за другим, вынуждая молодежь сразу после выпускного переселяться в Красноярск. Разумеется, что пожив столичной жизнью в городе-миллионнике, мало кто из них захочет вернуться в стремительно стареющий и умирающий город без развлечений и работы. Кстати о ней, кормилице. Тут по-прежнему без изменений. Два кита, на которых держится город, стойко держат оборону и не берут новых сотрудников, попутно пытаясь всякими ухищрениями сбросить балласт в виде пенсионеров. Однако последние не поддаются искушениям дьяволов из отдела кадров. Все остальные предприятия были бы только рады молодой крови. Но те же КБУ и ПАТП открыто сетуют, что уровень зарплат у них в два раза ниже, чем на ИСС, поэтому новые кадры туда идут неохотно. Есть ли что-то положительное в городе? Да. В нем шикарно встречать старость. Отсутствие бешенного ритма мегаполиса, обилие природы в шаговой доступности и относительная благоустроенность (спасибо, капитан КБУ) – все что нужно, чтобы еще долго носить гордое звание города, застрявшего в социализме. Некоторые СМИ уже не стесняясь заявляют, что у нас чуть ли не половина жителей – пенсионеры. И с ними сложно спорить. Искусственно созданный полвека назад и заполненный привезенными молодыми и талантливыми людьми социалистический рай стремительно стареет, превращаясь в обычную глубинку, только и существующую благодаря заводу. И если так продолжится и дальше, то через каких то 20-30 лет некому уже будет гулять по замечательной дорожке вокруг озера. С Новым Годом Вас, дорогие товарищи! vk.com .