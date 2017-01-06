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Капитан Копейкин - 2 Печатать E-mail
Четверг, 05 Январь 2017

Наш Владимир Дубровский не из лесу вышел. Он - депутат.

КАПИТАН КОПЕЙКИН – 2

И вы всерьёз думаете, что с такими депутатами возможен какой-то прогресс?

Месяц назад мы в очередной раз упомянули, походя, муниципальную программу развития гражданского общества, из которой берутся деньги на проживание муниципальной газеты «Город и горожане». Два дня спустя «Канал 12» поинтересовался у депутата-коммуниста с дореволюционным стажем Владимира Дубровского, как он относится к столь изощрённому финансированию бюджетного издания. Видный социальщик Горно-химического комбината со стотысячной зарплатой в ответ разулыбался и сообщил, что а) семнадцать миллионов рублей – это чисто копейки и не надо на них обращать внимание, и б) все кругом мухлюют – почему бы Серому дому не вести себя так же?

Ваш корреспондент настолько стар, что ещё помнит, как Владимир Михайлович состоял в неформальном объединении заколючинских депутатов, которые активно рыли компрометирующие материалы на мэра Сергея Воротникова и нарыли таки целый мазутный скандал за номером один, стоивший команде СиСи работы и карьеры. Анонимные оппоненты в ответ укоряли Дубровского в том, что он просто мстит чиновникам за увольнение из администрации, и что у коммуниста вообще не может быть личной иномарки (логика несколько кривая, но у нас ведь вообще всё так, верно?). Двадцать лет спустя жизнь расставила всё по местам. «Из лесу вышел старик, а глядишь – он совсем не старик, а напротив, совсем молодой красавец Дубровский» (с).

В нормальной стране такой депутат с мандатом расстался бы уже восьмого декабря. В Нашгороде за месяц никто этого кирикуку даже не заметил…

 
 
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