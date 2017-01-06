Хорошая история сама себя рассказывает, помните? Ну и вот...

Буквально пару дней назад "Уран-Батор" разместил снимок одного из под завязку забитых мусорных баков, коих по Нашгороду за праздники набралось, наверное, не меньше сотни. Но тут случай был особый, из раздела "Страна Оления". А сегодня "обычные граждане" вполне самостоятельно продолжили историю публикацией в социальных сетях, так что нам оставалось лишь сделать последнее, резюмирующее фото. Как говорили в армии, не доходит через голову - дойдёт через что-нибудь другое. Дойдёт обязательно.

Вот так это выглядело 2 января.

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