Лошадиная задница при помощи ТВ завладела Россией. ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЭСТЕТИКИ Минувший год стал временем кризиса ценностей. Особенные неприятности случились с такими ценностями как Истина и Добро. «Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит», - с подкупающим простодушием заявил Дональд Трамп, ставший 45-м президентом Америки главным образом именно благодаря потере ценностных ориентиров значительной части американских избирателей. Если взять нашу основную скрепу – российское телевидение – то попытки найти там крупицы истины или добра выглядят глумлением над соотечественниками. И тут в поисках хоть какой-то опоры вспоминается последняя высшая ценность из этой триады – Красота. Тем более, что брошенные мимоходом полтора столетия назад слова Достоевского, что именно она спасет мир, не дают покоя уже нескольким поколениям российских интеллигентов. И вот, отчаявшись обнаружить в телевизоре малейшие признаки истины и добра, я стал смотреть новогодний эфир в поисках прекрасного и сразу попал на итоговую «Международную пилораму на НТВ, а оттуда на «Голубой огонек» на России-1. ЭСТЕТИКА МЕТЕОРИЗМОВ Главная трудность эстетического анализа российского телевидения заключается в абсолютной неприспособленности для этой цели понятийного аппарата эстетики как разделе философии и как науки о прекрасном в жизни и в искусстве. Поэтому инструментарий для анализа пришлось изготавливать на ходу. Возьмем, к примеру, «Международную пилораму с Тиграном Кеосаяном», что вышла на канале НТВ 30.12.2016. С точки зрения эстетических категорий все то, что в этой передаче делается, должно проходить по разделу иронии. И для этого есть специальный инструментарий – закадровый смех. Он четко указывает, когда именно прозвучала шутка. Если точнее, то когда данная шутка закончилась. Поскольку иначе шутки от Кеосаяна зафиксировать невозможно. Впрочем, и в зафиксированном виде, их довольно сложно воспринимать. Вот, смотрите. «Со здравоохранением в Америке просто жопа!», - с акцентом на последнем слове говорит Кеосаян и тут же начинает визгливо смеяться, почти заглушая закадровый смех. У некоторых детей дошкольного возраста публичное произнесение матерных слов порой вызывает смеховую реакцию, но Кеосаян выглядит несколько старше… Или, вот, еще, тоже, естественно, про Америку. «Билл бил-бил, не добил. Хиллари била-била, не добила. Теперь пусть Трамп пробует». – Вы напрасно ждете продолжения. Его не будет. В ту же корзину: «Трамп тоже чмо, но это наше чмо!». – Звучит команда всем смеяться полторы минуты. «В Британии – брексит». – Звучит закадровый смех, а у меня возникает убеждение, что звукорежиссер досрочно приступил к новогоднему банкету, а посему врезает это гоготание куда не попадя. Заключительный сюжет программы – беседа с Дмитрием Песковым. Кеосаян, как обычно при общении с начальством, на полную мощность включает холуя и, совершенно непристойно восхваляя «уникальный язык Пескова», просит, чтобы он перевел на свой замечательный язык выражение Лаврова «дебилы, бл…!». Судя по мгновенной реакции Пескова, реприза с ним долго обсуждалась и согласовывалась. «Козлы, нах..!», - отвечает Песков, и все счастливо смеются. Закадровый смех тоже смеется, радуясь тому, что на этот раз точно попал в шутку. Чтобы не терять темпа, перейдем сразу к «Голубому огоньку» на России-1. Можно было бы с таким же успехом смотреть новогоднее шоу на любом федеральном канале, причем, за любой год – стилистика, состав, шутки – все совпадает с точностью 99%. За столиками пьют, все время чокаются и ликующе хохочут Шифрин и Королева, Валуев и Бабкина, Лолита Милявская и Гоша Куценко, и еще всякое из этого же ряда. Ведущие Киркоров и Басков весьма натурально изображают идиотов. На сцене трио: Юрий Стоянов в роли Ангелы Меркель, Игорь Верник в роли Терезы Мэй и Игорь Христенко в роли Хиллари Клинтон. В прошлом году Стоянов уже изображал Меркель. Поскольку на выборах в этом году ее шансы на переизбрание весьма велики, то на Огоньке – 2018 ему снова предстоит надевать женское. Впрочем, в случае, если она потерпит поражение (маловероятно, но всякое ведь бывает!), тем более надо будет не упустить случая вдоволь поржать над проигравшей. В этот раз главным объектом для шуток была Клинтон. Это ведь так смешно и так весело: участвовала в выборах, и, представьте себе – проиграла! Обхочешься! И все эти шифрины, милявские, куценки и бабкины с боярскими дружно обхохатывались и надрывали животики над такой невиданной глупостью. Надо же такое придумать, ха-ха-ха! – в выборах, гы-гы-гы! – а сама-то, - ой, не могу! – проду-у-у-ла!!! Бу-га-га. На сцене ряженый под Трампа. Это 45-й президент США приехал в Россию познакомиться с Путиным. Путина на сцене нет, видимо, его культ по уровню сакрализации приближается к исламу, где пророка нельзя изображать, а тем более на сцене. Звучит только его гнусавый голос, который на заискивающий вопрос «Трампа», может ли он надеяться на встречу с президентом России, вкрадчиво отвечает: «есть минутка». Куценки и бабкины с боярскими счастливы. Этот-то приехал, губы раскатал, а наш-то ему, вы слышали – «есть, мол, минутка»! Я достал свои пожелтевшие конспекты по курсу эстетики, пытаясь понять, что это было, вот это все. Есть эстетика безобразного, картины Босха, например, или тот же Гоголь. Изображение уродства и дисгармонии для демонстрации царства зла и тьмы, чтобы ярче сияли свет и добро. Есть бахтинский анализ эстетики раблезианского карнавала, как протеста телесного низа против занудной аскезы духа. Есть скрупулезный анализ эстетики безобразного от Карла Розенкранца, педантичного до оскомины, как все гегельянцы. Все – мимо! Российский телевизор не вмещается ни в одну из этих ячеек! То, что делают на российском ТВ больше всего похоже на репризы нижней частью тела, которые отпускали в старом цирке клоуны, когда один громко пускал газы, а в этот момент другой клоун подносил к его панталонам факел, поджигая продукт метеоризма. Принципиальная разница между клоунами старого цирка и клоунами новейшего российского телевизора в том, что те не корчили из себя учителей жизни и носителей высших ценностей, а эти – корчат. До дорогих россиян надо бы донести одну очень важную истину. То, что вам преподносят как исконно русскую духовность, на самом деле не что иное, как банальный метеоризм. «МЕДУЗА» ПРОТИВ ГИППИЯ БОЛЬШЕГО И ГЕРАКЛИТА Не обнаружив красоты в российском телевизоре, я перешел в рунет и сразу же нашел искомое. В качестве альтернативы новогодним программам федеральных каналов, «Медуза» предложила посмотреть довольно большую подборку видео с участием животных. Попробуем оценить увиденное с точки зрения эстетики. Для этого используем платоновские размышления о сущности прекрасного в диалоге «Гиппий больший». Участники диалога – Сократ и соответственно Гиппий больший. С Сократом все ясно, а вот этот Гиппий больший, он заезжий софист, то есть, если на современный лад, нечто вроде политтехнолога, типа Павловского-Белковского-Куликова. Гиппий, естественно, считает, что прекрасное это то, что высоко ценится, например, золото. Кроме того, прекрасно быть богатым и пользоваться почетом. Сократ, как ему и положено смотрит вглубь и вдаль. «Красота есть причина блага», - объясняет он, тем самым в чем-то предвосхищая Достоевского. И дальше спорщики, усилиями, естественно, Сократа, выстраивают иерархию прекрасного, утверждая, что «прекрасный горшок безобразнее прекрасной девушки», которая в свою очередь сущая уродина в сравнении с прекрасными богами. В подтверждение справедливости этой иерархии Платон приводит суждение Гераклита: «Из обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнивать ее с человеческим родом». Прошло два с половиной тысячелетия. Человечество вряд ли стало лучше разбираться в том, что есть истина и добро. А вот в понимании красоты продвижение заметно. Во всяком случае, то, что предложила «Медуза», вопреки Гераклиту, неизмеримо прекраснее того, что предложили федеральные телеканалы. Прекрасна была коала, играющая с бабочкой, которая все время садилась ей на нос. Невыразимо прекрасна была ехидна, за каким-то лешим уплывающая в бескрайнюю даль океана. История знакомства ленивца и кенгуру на детской площадке не вызовет улыбку счастья только у слепоглухонемого. Впрочем, сейчас есть способы тактильной коммуникации, с помощью которых и слепоглухонемой сможет разделить эту радость общения столь разных существ. Рыжая капибара с утятами, веселые вомбаты на лужайке, енот, жамкающий кота, детеныш ленивца, зовущий маму, попугай, сосредоточенно играющий в детский конструктор, панда – мадонна с двумя детенышами… все это и есть прекрасное, оно же доброе и истинное в одном флаконе. Не обошлось без недостатков (я - медиакритик, или где?). Сюжет со стаей корки в бассейне мало того, что возмутительно затянут, еще и вызывает лишние ассоциации и всякие намеки, мешающие наслаждаться прекрасным. Также затянут сюжет с морскими свинками, завтракающими брокколи. По мере затягивания завтрака и появления все новых едоков, невольно возникают ассоциации, а когда самая толстая свинка залезает всеми четырьмя ногами в кормушку и начинает давить еду, весь эпизод приобретает характер политического памфлета. Я уже не знаю, кто там в этой «Медузе» сейчас самый главный начальник, Тимченко или все-таки Колпаков, в любом случае с акцентами надо поаккуратнее и тщательнее. А в целом, перефразируя давний текст Аркадия Бабченко, можно лишь подтвердить его главный тезис. Если россиянам вместо соловьевых и кеосаянов с киселевыми и пушковыми - дцать лет подряд 24 часа в сутки показывать коал, играющих с бабочками и кошачьих лемуров, требующих, чтобы им чесали спинку, то у России впереди забрезжит перспектива стать нормальной страной. Правда, для этого нужны некоторые предварительные мероприятия и немалые усилия, но это тема уже другой колонки. ej.ru .