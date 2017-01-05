Закрытые города ГК "Росатом" в праздничном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. НЕДЕЛЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ Закрытые города ГК «Росатом» на пороге юбилейного для России 2017 года. Куда, интересно, попряталось на время январских каникул население Красноярска-26? На улице нет никого. В доме почти гробовая тишина. Полимилиция сообщает , что 31 декабря аборигены обращались к ним за помощью 65 раз, в первый день нового года – 82 раза, и второго числа – 51 жалоба поступила. «В основном по поводу бытовых конфликтов». Первое уголовное дело возбудили в понедельник, за повторное пьянство за рулём. В роддоме ждали первого новорожденного во вторник, но не дождались, судя по всему. Так куда народец-то рассосался? ВЛАСТЬ НАРОДА ВРУЧЕНА ЧИНОВНИКАМ Подводя итоги уходящего года, следует отметить, что схема управления атомных российских ЗАТО ещё дольше продвинулась от былой демократии в развитой феодализм. Аккурат в мой день рождения, например, в бывшем Томске-7 депутаты проголосовали за новый порядок выборов мэра: «Как пояснил замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, это позволит в будущем сосредоточить властные полномочия в руках одного человека, а не двух. "Сейчас мэр избирается думой ЗАТО из числа ее депутатов и совмещает должность с постом спикера. Однако летом этого года были внесены изменения в федеральное законодательство, и глава ЗАТО теперь должен избираться представительным органом из числа кандидатов , представленных конкурсной комиссией", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В структуре управления Северском сейчас совмещены три должности: мэра, председателя думы и руководителя городского округа. Первые две занимает человек, которого дума выбирает из действующих депутатов, это Григорий Шамин. Городской администраций управляет сити-менеджер, который выбирается на конкурсной основе и назначается думой, им является Николай Диденко. Как пояснил Рожков, нынешний мэр - председатель думы доработает срок по прежней схеме» ( отсюда ). Очень показательно, что пояснения даёт не представитель местного самоуправления, согласитесь. Фактически никакого местного самоуправления в ЗАТО больше не будет. На публичных слушаниях по аналогичной теме в закрытом Озёрске присутствовало порядка шестидесяти человек, чтоб вы знали. За отмену выборов они проголосовали единогласно после пятнадцати минут «обсуждения». И тот сказать: зачем холопам свобода? Впредь будем утешаться копеечной политологией классических пикейных жилетов, типа вот этого опуса: «День Конституции РФ ознаменовался в Заречном большими переменами. Администрация закрытого города пополнилась высокопоставленным чиновником из Сарова. Виктор Сергеев, претендовавший год назад на пост мэра бывшего Арзамас-16 , самого главного их всех ЗАТО «Росатома», сменил Юлию Зубову на посту первого зама Олега Климанова. О том, что бывшая управляющая одним из магазинов города Юлия Зубова - слабое звено в администрации Гладкова в Заречном эксперты говорили давно. Однако, не особо удачливая управляющая торговой точкой, Юлия Зубова в чиновничьем кресле, не смотря ни на что, держалась крепко. И даже взлетела до исполняющей обязанности мэра закрытого города. Правда, почему-то самоустранилась от этих обязанностей. Начиная с сентября фактические обязанности градоначальника исполнял Олег Климанов. По информации источников Первого пензенского портала, Юлия Зубова в ближайшее время планирует трудоустроиться в Пензенский центр кадровых технологий «Бизнес-консалт» , с которым во времена Гладкова плотно сотрудничали муниципальные предприятия Заречного… Что подвигло высокопоставленного саровчанина сменить хорошо обеспеченный бюджетными средствами город на менее обласканный внимаем «Росатома» Заречный, пожалуй, знает лишь только он сам. Зарплаты в Сарове намного выше зареченских, перспектива открытия города не рассматривается, и федеральные дотации, как правило, не урезаются. Перспективой карьерного роста в нашей области Виктора Сергеева тоже не удивишь, если только он не оставил цели стать мэром ЗАТО. Источники в администрации Заречного полагают, что Климанов усилил свою команду Сергеевым, сделав на него ставку. Обладая большим опытом работы в ЗАТО и хорошими связями в «Росатоме», Виктор Сергеев может успешно справиться с возложенным на него задачами по созданию территории опережающего социально-экономического развития. Заречный - первый из городов «Росатома» взялся такую территорию создать». Вот ведь и не собирался я всуе поминать святые слова эти, а придётся теперь. ТОРОИДАЛЬНОСТЬ – НАШ ДЕВИЗ Власти Северска торжественно оповестили недавно электоральную массу о том, что «по информации Министерства экономического развития РФ, подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации по созданию в ЗАТО Северск территории опережающего социально-экономического развития. На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления. Подключайтесь к обсуждению, поддержите Северск! Ваш голос важен!» Тем временем, в самой Томской области активно считают денежки, которых пока нет. Громадьё планов традиционно уходит шпилем куда-то в стратосферу: «На разработку проектно-сметной документации для создания инфраструктуры в рамках реализации проекта рекреационной зоны между Томском и Северском требуется 93 миллиона рублей, рассказал Григорий Шамин. Напомним, проект туристическо-рекреационного кластера прошел конкурсный отбор Ростуризма в программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2015-2018 годы. Объем финансирования проекта — 3,8 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 1,03 миллиарда. Он включает перенос зоопарка и создание природного парка нового типа, аквапарк, торгово-развлекательный комплекс и гостиницу. По словам Шамина, администрация Северска разработала проект планировки на строительство туристско-рекреационной зоны. Также была выполнена топографическая съемка и инженерно-геологические изыскания для строительства торгово-развлекательного центра, парковки, гостиницы, детского парка развлечений, аквапарка и зоопарка в районе ЦКПП ЗАТО. На это было затрачено в общей сложности 4,3 миллиона рублей. При этом мэр закрытого города отметил, что инвестирование из местного бюджета может начаться только после подтверждения софинансирования из бюджетов вышестоящего уровня. Соответствующая заявка для включения в госпрограмму «Развитие культуры и туризма в Томской области» направлена в обладминистрацию». *** Существенно более тяжёлые наркотики предпочитают, судя по всему, в закрытом Новоуральске: «Введение особого режима безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях будет способствовать привлечению новых инвесторов. Такое мнение выразил глава городского округа, где находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат", Владимир Машков. "УЭХК в Новоуральске является крупнейшим в мире предприятием по выпуску низкообогащенного урана, за 65 лет не произошло ни одной серьезной аварии и, конечно, желательно, чтобы их не было и в дальнейшем, поэтому безопасность объектов - это крайне важно. С другой стороны, надо найти золотую середину, чтобы и развивать наши территории, и при этом усилить безопасность ядерных объектов. Ведь безопасность - это еще и фактор, который привлечет инвестора, потому что снижаются риски, и люди идут на наши территории", - сказал собеседник агентства. Ранее ТАСС сообщал, что госкорпорация "Росатом" подала заявку на регистрацию территории опережающего развития в ЗАТО Новоуральск. По словам Машкова, это даст дополнительный стимул развитию ЗАТО». Тем временем Дмитрий «Никчемный» Медведев подписал постановление о создании двух новых ТОРов в башкирских моногородах Белебей и Кумертау. «В России сегодня насчитывается 319 моногородов, где проживает 14 млн человек, - уточняет newsru.com . - В середине 2015 года премьер-министр заявлял, что стабильным можно назвать положение лишь в 71 городе. Министр экономического развития Алексей Улюкаев тогда же сообщал, что начиная с 2014 года число кризисных моногородов увеличилось с 75 до 94». Я начинаю думать, что шаманы древности по сравнению с современными российскими инноваторами – совсем не так уж плохо. Много дешевле, по крайней мере, а результат от их камланий примерно одинаков. БИЗНЕС НА ГРАНИ ТЮРЬМЫ Вы помните, возможно, что в начале века в Новоуральске работал помимо атомного предприятия ещё один крупный завод, автомобильный. Но потом Россия окончательно встала с колен и «Амур» как-то незаметно свалился на пол, где его немедленно и затоптали. Сейчас процесс получает завершающее юридическое оформление. Раньше землю солью посыпали в таких случаях, сегодня полицию зовут. «Новоуральский городской суд (Свердловская область) возобновляет слушания по уголовному делу в отношении Юрия Афанасьева, генерального директора обанкротившегося завода "Автомобили и моторы Урала" за причинение ущерба Минобороны на 352 млн рублей. Судебный процесс не могли начать, потому что Афанасьев находился в Казахстане. "Осенью суд объявил его в розыск и заочно арестовал. Но Афанасьев сам явился в Новоуральск, поэтому суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде. Стоит отметить, что еще одного фигуранта уголовного дела - финансового директора "АМУРа" - уже осудили на 2 года заключения и возмещения ущерба", - уточнили в пресс-службе суда. Автомобильный завод, находясь в стадии банкротства, в 2010 заключил контракт с Минобороны на переоборудование автомобилей ЗИЛ и оснащение их дизельным двигателем, но одна из партий не была подготовлена. Заказчиком выступало Главное Автобронетанковое управление МО РФ. Иск ранее рассматривался в Арбитражном суде Москвы… Завод "АМУР" был образован как филиал МосавтоЗИЛа в 1967 году. В феврале 1977 года на предприятии был создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода было создано предприятие "Автомобили и моторы Урала". 27 августа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления. В 2012 году около 100 бывших работников завода объявляли голодовку, требуя погашения задолженности по зарплате. На момент начала голодовки долги по заработной плате превышали 30 млн рублей. В отношении руководства "АМУРа" были возбуждены уголовные дела. Их подозревали в "причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". С 2014 года идет процесс над бывшем директором завода Павлом Чернавиным, который возглавлял "АМУР" до 2009 году, по делу о хищении на 1,2 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года. По версии следствия, в 2007-2008 годах Чернавин представил в один из коммерческих банков Екатеринбурга заведомо недостоверные бухгалтерские балансы и получил кредит на общую сумму около 350 млн рублей, которые банку не вернул. Кроме того, в 2009 году Чернавин выписал на свое имя безосновательные векселя завода на общую сумму более 1,2 млрд рублей». Абсолютно иную точку зрения на происходящее бывший гендиректор «АМУРа» излагает в интервью под символичным названием «Промышленный морг: как и почему погиб единственный автомобильный завод Свердловской области» вот здесь . Начинающим кластеростроителям настоятельно рекомендую ознакомиться с историей о том, как государство случайно наступило кирзовым сапогом на предприятие в закрытом городе и даже этого не заметило. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ «В Снежинске Челябинской области судебные приставы добились исполнения решения о взыскании с местных предпринимателей и чиновников причиненного муниципальному казенному учреждению ущерба в размере 5,4 млн рублей. Директор МКУ и его подчиненный являлись представителями заказчика работ по строительству и ремонту магистральных сетей водоснабжения. Два директора ООО – представителями подрядчика и субподрядчика, выигравших муниципальные контракты. Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено еще в 2013 году. Суд установил, что четверо фигурантов уголовного дела вступили в преступный сговор. Одни составляли фиктивные акты о приемке якобы выполненных работ по вывозу грунта после копки траншеи и завоза его обратно, а также об использовании более дорогой ППУ-изоляции вместо фактически используемой минеральной ваты. Полученные бюджетные средства делили по заранее оговоренной схеме. В декабре 2015 года суд назначил бывшим чиновникам по пять лет лишения свободы, а также штрафы в размере 800 тысяч бывшему директору, 500 тысяч – его подчиненному, а бизнесменам по четыре года лишения свободы. Все сроки – условны. Помимо этого каждый должен был в течение года возместить взысканный по приговору суда ущерб. В рамках исполнительного производства у должников были арестованы автомобили и ограничены регистрационные действия с недвижимостью. Лишь в декабре, когда условное наказание могло стать реальным лишением свободы, должники одноразово внесли более пяти миллионов рублей на счет муниципального казенного учреждения». Судебные приставы добились, ага. *** *** «В Пензенской области завершено расследование уголовного дела 31-летнего жителя Заречного. Житель закрытого города обвиняется в контрабанде синтетических наркотиков. «Товар» зареченец заказывал из Китая. Оперативная информация о криминальном бизнесе к полицейским поступила в декабре 2015 года. В ходе обысков полицейские изъяли порядка 200 граммов синтетических наркотиков, которые уже были расфасованы. Кроме этого, в доме обвиняемого были найдены два фальшивых паспорта и свыше 2 миллионов рублей. «В дальнейшем при проведении оперативной комбинации полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое вещество синтетического происхождения массой более килограмма, которое предназначалось для дальнейшего сбыта», прокомментировали в УМВД региона. Силовики установили, что поддельные документы житель Заречного купил у лиц, личности которых пока неизвестны. Именно по этим паспортам мужчина и оформлял заказы в Китае. Сами наркотики он фасовал в собственном гараже, а «закладки» делал уже в Пензе. В настоящее время зареченец находится под стражей, материалы уголовного дела отправлены в суд». *** «Прокуратура ЗАТО Северск во взаимодействии с УФСБ России по Томской области проверила исполнение законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Проверкой установлены факты размещения на персональной странице 23-летнего жителя закрытого города в «ВКонтакте» видеозаписей, включённых в федеральный список экстремистских материалов и запрещённых к обороту. Прокурор города возбудил в отношении владельца интернет-страницы дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов). Виновному назначен административный штраф в размере 1000 рублей. Незаконно размещённые материалы с интернет-страницы удалены». А в тех местах, откуда паренёк их перепостил? Показуха – наше всё, без вариантов. ЛАВРЕНТИЙ ПАЛЫЧ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ Между прочим, пензенский закрытый городок Заречный располагается практически впритык к областной столице. Поэтому, должно быть, так всколыхнуло общественность сообщение о намерении тамошних коммунистов воздвигнуть памятник сталинскому «эффективному менеджеру» номер один. Развивает тему penza-post.ru : «Учитывая, что инициатива была выдвинута ни где-нибудь, а у стоящего уже не первый год памятника Сталину, в ее реальность многие вполне поверили. Как же обстоит дело на самом деле? Сперва ознакомимся с тем, что это за инициатива, по первоисточнику - официальному сайту обкома КПРФ. Пресс-служба обкома сообщила: «Памятник российскому революционеру, Министру внутренних дел СССР Лаврентию Павловичу Берии может появиться в Заречном или в Пензе в 2019 году. С таким предложением выступил первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, депутат областного Законодательного Собрания Георгий Камнев. Собравшиеся приветствовали это предложение аплодисментами». Местные СМИ и блогеры, естественно, не были столь единодушны в одобрении инициативы Каменева. Александр Тузов язвил: «Любовь к истории образца 1937 не мешает Камневу и его со-партийцам отдыхать в странах так критикуемого ими Мирового Закулисья, поедая заграничные яства. Пенсионерам - селедку, лидерам обкома партии - профитроли». На портале «Пенза-Пресс» лидера пензенских коммунистов заподозрили в троллинге . Но, как бы то ни было, мы имеем дело с тем, с чем имеем - с конкретной инициативой конкретного памятника в конкретном месте. И теперь попунктно рассмотрим - насколько это реально. Во-первых, стоит обратить внимание на личность Берия. Вернее, на оценку ее роли в нашей истории. За последние 50 лет, прошедшие со времени разоблачения и расстрела «английского шпиона», она, по большей части, была однозначна - преступник, руки по локоть в крови, организатор массовых репрессий, а еще к тому же насильник и любитель молоденьких девочек, рвавшийся к единоличной власти. Однако, в последнее время, деятельность Берия начала рассматриваться под другим углом. Как правильно отметил Георгий Камнев, Берия руководил реализацией ядерной программы СССР, благодаря которой наша страна сегодня может существовать. С приходом Берии на должность главы НКВД практически прекратились репрессии, были амнистированы и выпущены на свободу десятки тысяч узников лагерей». Ревизия образа Берия идет полным ходом. И само по себе возникновение памятника вполне возможно. Что касается неизбежных протестов общественности против такого памятника. Случай с памятником Сталину показал, что они ни к чему, кроме бурления жидких субстанций на форумах и в фейсбуках не приводят. Городские власти Пензы не нашли правовых оснований для воспрепятствования появления памятника Сталину на частной территории. Потому что их на самом деле нет! Так что, например, на территории зареченского горкома, коммунисты могут поставить все, что им заблагорассудится. Ну и, наконец, есть ли у пензенских коммунистов особое желание устанавливать сей памятник? И вот тут выясняется - что как раз особо сильного-то и нет. Мы встретили инициатора, Георгия Камнева в кулуарах Гордумы, куда он пришел поддержать своих товарищей по партии, собиравшихся выступить против передачи РПЦ городской собственности. На прямой наш вопрос, будет ли памятник Берия, был получен прямой ответ «Да ну нет…». Подумав, лидер пензенских коммунистов добавил «Скорее всего нет». Он пояснил, что вспомнил о Берия, дабы подчеркнуть заслуги коммунистических лидеров 30-50 годов, которые затемняются и замалчиваются. Что касается памятника, то он возможен, если будет соответствующая инициатива, не сверху, а снизу. Выражающаяся, главным образом, в сборе средств. Сам Камнев весьма в такой возможности сомневается, отмечая, что личность Берия не вызывает у нынешних коммунистов и сочувствующих такого энтузиазма как личность Сталина». Упс. Тогда о чём вообще разговор-то? OMNIA VANITAS Закрытый город Трёхгорный вошёл в состав новой епархии, Златоустовской. Такое решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ 27 декабря. А пока православная общественность обсуждала эту сакрально благую весть, из полутора сотен местных школьников, писавших контрольное сочинение, которое является одним из условий допуска к ЕГЭ, восемь человек получили «незачёт». *** В свердловском ЗАТО Лесной переживают за наполнение казны: «В 2015 году город имел расходные полномочия в размере 2,33 миллиарда рублей, то есть было потрачено почти на полмиллиарда рублей больше! Откуда же берутся сегодня столь заметные понижения в цифрах? Во-первых, истёк срок действия мировых соглашений, касающихся автозаправочных комплексов, приносивших ежегодно порядка 400 миллионов. Заметно ударили по доходной части предварительное решение о смене адресата поступления НДФЛ НацГвардии (не по месту дислокации, а федеральный бюджет), а также судебное решение по размерам земельного налога комбината «Электрохимприбор», перечисляемого в местный бюджет…» За стабильность надо платить наличманом, а как же. *** «На основании Директивы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации №314/2/3169 от 29.07.2016 года, приказа военного комиссара Красноярского края № 380 от 30.11.2016 года "О введении нового штата военного комиссариата Красноярского края с 1 декабря 2016 года", отдел военного комиссариата Красноярского края по городу Зеленогорск (муниципальный, 3 разряда) с 1 декабря 2016 года переименован в Военный комиссариат города Зеленогорск Красноярского края, руководитель: военный комиссар города Зеленогорск Горский Олег Викторович». Опять реформа, и опять за рыбу деньги. Очень творческий подход, согласитесь. Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно. *** «В рамках социально-экономического сотрудничества Челябинского трубопрокатного завода и администрации Озерского городского округа введена в эксплуатацию третья всесезонная площадка для детско-юношеского спорта. Реализация проекта по строительству спортивных площадок для занятий хоккеем, футболом, волейболом и баскетболом в Озерске стартовала осенью 2016 года. Все спортивные объекты оснащены баскетбольными кольцами. На трех из них установлены борта, залит лед, нанесена разметка для игры в хоккей. Вместе с современными площадками Группа ЧТПЗ подарила школам спортивный инвентарь – волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, а также по 28 комплектов хоккейной формы. Для занятий планируется организовать три детско-юношеских спортивных клуба. Компания также берет на себя обязательства по межсезонной адаптации объектов к летним видам спорта. По предварительным подсчетам ежегодно пользоваться инфраструктурой площадок смогут более 1500 детей». Вполне себе сказочный сюжет по нынешним временам, не правда ли? *** Ещё одна странная сказка: «В Северске откроется в конце января следующего года завод по раздельной переработке мусора. Это будет первое в Томской области предприятие по раздельной переработке, его мощность — 40 тысяч тонн в год — позволит полностью удовлетворить потребности закрытого города. Завод расположен на бывших площадях Сибирского химического комбината. Это частный проект, построенный на кредитные средства». *** «Жители Пензы взволнованы информацией о пяти лабораторно подтвержденных случаях гриппа «Гонконг» в Заречном. Под новостями в СМИ появляются комментарии: «Выпускать только со справкой. Что здоровы – в Пензу. Пусть возьмут это на контроль на КПП». «Заречный – закрытый город! Вот и закрыть его совсем до майских праздников» ( отсюда ). *** Новоуральская управляющая компания с удивительно знакомым названием ГЖКУ отрапортовала: новые тарифы на содержание жилья согласовали более 70% жильцов. «Средний тариф составляет 16 рублей 93 копейки за квадратный метр. Самый низкий – в пределах 11,5 рублей. В Красноярском крае средний тариф на содержание и ремонт жилья 23-24 рубля. В управляющей компании ООО «ЖКУ» средний тариф составил 19 рублей. Жильцам было предложено повышение на инфляционную составляющую 5%. Однако, большая часть отказалась. Компания передала утверждение новых тарифов в муниципалитет. Теперь отказникам городская администрация может ввести общий тариф со стандартным перечнем услуг». О счастья своего никто не уйдёт, короче. КАЖДОМУ ПРАЗДНИКУ – СВОИ ПРАВИЛА На сладкое вновь возвращаемся к Новому году. Самый пафосный подарок Дедушка Мороз вложил в мешок, отправленный в ЗАТО Зеленогорск из Нерезиновой: «В пятом сезоне шоу «Голос» победила Дарья Антонюк, единственная девушка в финале. 20-летняя Дарья — выпускница вокальной студии, она учится в Школе-студии МХАТ. Во время «слепых прослушиваний» к ней повернулись все наставники, она выбрала Агутина, с которым и дошла до финала — может, как-то незаметно, но очень уверенно. Она стала обладателем статуэтки победителя, сертификата на 1 млн рублей, а также заключила контракт с Universal Music Russia. Антонюк спела со своим наставником его же песню «Твой голос», потом во время сольных единственная исполнила композицию на английском «Without you». А последней ее композицией на «Голосе» стал залихватский романс «Дорогой длинною». Которую она и повторила уже в новом статусе». *** Из Зеленогорска же пишут: «После трагических событий на трассе под Тюменью и ужесточения требований к организации детских перевозок, образовательные учреждения сократили количество поездок. На сегодняшний день в АТП ни одной заявки на автобусную перевозку детей на каникулах нет». *** Железные горцы тоже в основном развлекают себя сами. *** Администрация Снежинска оповестила ширнармассы о том, что «год был непростым, прежде всего из-за кризисных явлений в экономике, но трудности нас никогда не пугали. Город уверенно строит своё настоящее и будущее. Продолжилось укрепление нашей дружбы с братским крымским городом Щёлкино. Флагманским проектом 2016 года стал ТОСЭР – с присвоением Снежинску этого статуса город связывает свои самые большие надежды…» *** В Новоуральске с Нового года «в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области» стоимость поезда по городу составляет 18 рублей». *** «Раскидистая, пушистая новогодняя ель появилась на главной площади Трёхгорного. Однако не все горожане порадовались этому событию. Во все инстанции стали обращаться люди, выражая своё недовольство и утверждая, что главный атрибут Нового года срубили на очистных сооружениях Трёхгорного. Ёлка была посажена там работниками предприятия более сорока лет назад и всегда радовала глаз приходящих на работу людей». *** И завершает наш обзор сегодня снова Заречный со вполне профильной фишечкой: «Житель дома по улице Ленина на седьмом этаже обнаружил цилиндрический предмет с символом радиации. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, военные, пожарные, представители регионального УФСБ и следователи. Территория у высотки была оцеплена, жильцам запретили покидать свои квартиры. Вскоре выяснилось, что радиационный фон в доме находится в норме. В самом тубусе силовики нашли пакетики с кофе, чаем, пластиковые вилки и ложки, а также спичечные коробки. Очевидцы происходившего сообщали, что на время проверки 14-этажный дом был обесточен. Оцепление было снято лишь к девяти часам вечера». Вообще очень динамичный квест для закрытых городов к Новому году может получиться, вам не кажется? Заявиться, что ли, на грантовый конкурс…