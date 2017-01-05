Поручения Путина исполняются на треть, поэтому войны не будет. Россиян стала меньше пугать угроза войны и больше заботить проблемная экономика Проблемы экономики наряду с низким уровнем жизни волнуют россиян больше, чем вопросы внешней политики, а также уровня духовности и патриотизма в обществе, свидетельствуют результаты очередного опроса ВЦИОМ о том, какие проблемы россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны. В разрезе годовой динамики результатов подобных опросов видно, что для жителей России отошла на дальний план и угроза войны, опасения по поводу вероятности которой достигли максимума в начале 2016 года. В топ-3 тем проблемного фона страны попали низкие зарплаты (18% в декабре - против 13% в январе), экономика в целом (18% - против 23%), а также вопросы здравоохранения (17% - против 7%). При этом если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе эту проблему отмечали 20%, в декабре – лишь 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%), что особенно важно на фоне заявлений властей о низком уровне безработицы в России. Угроза войны к концу года россиянами стала ощущаться меньше, чем в начале. В феврале эта тема заботила сразу 7% россиян, а в декабре – только 3%. Внешняя политика в целом, волновавшая в декабре 2015 года 12% опрошенных, через год трогает только 4% россиян. Несколько обострилась в глазах жителей страны тема низкой нравственности, культуры и патриотизма: на протяжении года она заботила только 1% респондентов, а в декабре ее обозначили 2% опрошенных. То же самое можно сказать о проблеме низкой квалификации властей. Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что последние два месяца опросы фиксировали повышение эмоциональной напряжённости в связи с проблемным фоном: россияне называют в 1,5 раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема – это снижение доходов населения. Она не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем, но и проявляет себя во многих других сферах. По словам Баскаковой, наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование. Половина всех жалоб на медицину связана со снижением её доступности: коммерциализация многих услуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб – это недовольство качеством лечения: низкая оценка профессионализма врачей, их отношения к пациентам. Среди проблем сферы образования чаще всего звучит та же самая тема снижения его доступности, много жалоб на качество обучения – родители перестают ориентироваться в меняющихся стандартах. znak.com . *** Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, оценили "на тройку" реализацию "Стратегии 2020", а также отметили проблемы с выполнением "майских указов". Каждая из предложенных мер была реализована лишь на 29,5%, что говорит о формальном отношении органов исполнительной власти, говорится в докладе "Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня". В докладе отмечается, что "Стратегия 2020" проигрывает даже при сравнении со "Стратегией 2010", которая была выполнена на 39%. "Лишь отдельные технические моменты, не требующие серьезных институциональных изменений, были реализованы лучше. Одна из главных проблем в целом - высокий уровень имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло на столь низкие оценки", - отмечают эксперты. Аналитики ЦСР назвали три причины-угрозы, которые традиционно мешают реализации такого рода программ в нашей стране: административные причины, идейные разногласия в экспертном сообществе и противодействие лоббистских групп влияния. В документе также отмечается, что "майские указы" - хорошая краткая форма для фиксации национальных приоритетов, выработки определенной миссии государственной политики. "Но из-за недостаточной проработки возникли проблемы с их реализацией. К примеру, выполнение указа о повышении зарплаты врачам и преподавателям привело к резкому сокращению штатов и недовольству людей, с одной стороны, и разбалансировке региональных бюджетов, с другой", - поясняется в докладе. По мнению экспертов, кроме того, "указы были мерой непрямого действия, размывающей ответственность исполнительной власти". "До сих пор остается неясным, какая степень ответственности за их выполнение (и невыполнение) лежит на губернаторах и какая - на федеральном центре", - говорится в докладе. Авторы доклада отмечают, что в отличие от "Стратегии 2020" и большинства "майских указов" приоритетные национальные проекты были скорее ориентированы не на институциональные изменения, а на финансирование инвестиционных и текущих расходов на развитие соответствующих отраслей. newsru.com . *** Что принес 2017-й С 1 января вступают в силу новые законы, тарифы, правила. Какие изменения ждут россиян в наступившем году, выяснял «Росбалт». Про ОСАГО С нового года подорожает обязательный страховой полис ОСАГО. Отныне его цена будет зависеть от числа нарушений. Если их будет много, то стоимость полиса увеличится втрое. Зато все страховые компании, работающие на этом рынке, обяжут продавать электронные полисы ОСАГО. В том случае, если компания не обеспечит возможность оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 тысяч рублей. При этом, если клиент в электронном заявлении укажет неверные данные, чтобы снизить стоимость страховки, при возникновении ЧП страховая сможет взыскать с клиента всю выплату пострадавшему или разницу между нормальной ценой и заниженной. Кроме того, увеличится стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, зато отменят имущественный налог на наличие транспортных средств для предприятий. Про ГЛОНАСС С 1 января все новые автомобили в России должны оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП. Про долги Вступает в силу закон о коллекторах, призванный защитить права должников и упорядочить работу взыскателей. Он предъявляет особые требования к уставному капиталу (10 млн рублей), а также методам работы. Так, с нового года коллекторы смогут встречаться с должниками не чаще раза в неделю, звонить — не чаще двух раз в неделю. Также запрещается общение с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. За нарушение режима общения предусмотрен штраф — до 2 млн рублей. При этом должник сможет отказаться от личного общения с коллектором, переориентировав его на адвоката. Законом не допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Передача персональных данных должника взыскателю, который приобрел права требования по кредиту, согласно законопроекту, возможна только при наличии согласия самого гражданина. Действие документа не будет распространяться на кредиторов-физлиц, которые самостоятельно пытаются вернуть долг, на индивидуальных предпринимателей, взявших кредиты во время ведения бизнеса, или физлиц, которые допустили просрочку платежей за услуги ЖКХ. С 15 января неплательщики с долгом свыше 10 тыс. рублей, будут временно лишаться водительских прав. Согласно новому закону, судебные приставы смогут ограничивать право управления автомобилем шести категориям должников: неплательщики алиментов, не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком по решению суда. Про мигрантов Новый закон вводит дополнительную пошлину за сертификат о знании русского языка и истории России, без которого мигрантам не устроиться на работу легально. Размер пошлины составит от 600 до 1000 рублей. При этом 80% уплаченных мигрантами средств пойдет в бюджет субъекта, 20% — в бюджет государства. Про налоги Неплательщиков налога на имущество с нового года будут наказывать штрафом. То есть, гражданам, своевременно не сообщившим в налоговую инспекцию о наличии квартиры, земли или автомобиля, придется заплатить штраф в размере 20% от неоплаченной суммы налога. Касается это только тех, кому не пришло уведомление об уплате налога. С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС. Теперь это будет единый социальный страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая инспекция будет проверять страхователей и распределять полученные средства. Такая реформа обещает повысить собираемость налогов и существенно упростить процедуру для плательщиков. К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в местные налоговые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственность. Также вводится так называемый «налог на Google». Теперь иностранные ИТ-компании за продажу россиянам книг, программ, музыки или каких-либо приложений должны заплатить НДС в размере 18%. Про недвижимость В России создается Единый государственный реестр недвижимости и единая учетно-регистрационная система. Это даст возможность гражданам сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в любом офисе Росреестра вне зависимости от того, где расположен регистрируемый объект. И, конечно, услугу по-прежнему можно будет получить в электронном виде. В регистрирующий орган можно будет подать всего одно заявление, и через 10 дней будут выполнены сразу и кадастровый учет, и регистрация прав. Также у Росреестра появится платная опция — «курьерская доставка». С 1 марта 2017 года отменяется бесплатная приватизация жилья. Закон коснется тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. Про больничный С 2017 года врачи начнут выписывать электронные больничные листы. Электронный документ будет оформляться благодаря автоматизированной информационной системе и подписываться электронной подписью уполномоченных для этого лиц. Электронный больничный лист будет наделен такой же силой, как и бумажный. Также с нового года будет изменен порядок начисления денег по временной нетрудоспособности. Болеть станет совсем невыгодно, особенно для работников с небольшим стажем. Для оплаты больничного листа будет установлена новая формула, согласно которой целиком средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 80% средней заработной платы — для проработавших не менее 8 лет, 60% — для остальных работников. Про материнский капитал Сертификат на получение материнского капитала с 2017 года можно будет получить как в электронном виде, так и на бумаге. Сумма выплат возрастет до 480 тыс. рублей. Потратить их станет возможным в том числе на товары, облегчающие детям-инвалидам адаптацию в обществе. Напомним, что в настоящее время принято решение продлить действие закона о маткапитале до конца 2018 года. Про пенсии В начале года всем пенсионерам выплатят компенсацию по инфляции. Речь идет о единовременной выплате в размере 5 тыс. рублей. Вновь начисляемая пенсия будет считаться уже с учетом уровня инфляции. В 2017 году повышение пенсий намечено по следующему графику: с 1 января — для сельскохозяйственных работников, с 1 февраля — пенсию по возрасту, с 1 апреля — социальные выплаты, с 1 октября — пенсии военнослужащим. Про тарифы на проезд С нового года подорожает проезд. В Санкт-Петербурге произойдет резкий скачок - сразу на 10 рублей — разовых тарифов в метро и в наземном транспорте. В Москве рост тарифов будет чуть меньше. Самые заметные изменения коснутся стоимости ТАТ на 1 поездку, которая возрастет на 4 рубля. В кассах Мосгортранса ее можно будет приобрести за 35 рублей, у водителя она будет стоить уже 40 рублей. Проездной для наземного транспорта на 60 поездок будет стоить 1150 рублей вместо 1000 рублей. «Единый» на 1 поездку подорожает до 55 рублей, на 20, 40 и 60 поездок — до 720, 1440 и 1700 рублей соответственно. rosbalt.ru .