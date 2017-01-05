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Железногорск
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Пофигизм в неизлечимой форме Печатать E-mail
Среда, 04 Январь 2017

Иногда в нашем "Фотофакте" даже пояснения не требуются.

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