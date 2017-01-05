Заколючинское телевидение второй свежести: что, кому и почём. «СВЕЖЕЕ ТВ»: ПРИКЛАДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ АРИФМЕТИКА Месяц миновал, практически – загадка осталась на месте. Поэтому задаю вопрос. Как вам, должно быть, известно, муниципальное телевидение свои программы для особо продвинутых пользователей вывешивает в интернет. Это очень удобно, вообще-то, и позволяет «Уран-Батору», например, периодически тыкать чиновников с депутатами носом в их неисполненные обещания прямо с использованием архивных видео. Но сегодня о другом, извините. Собственное телевидение не слишком дешёво обходится Нашгороду, а точнее – муниципальным предприятиям, коим в добровольно-принудительном порядке велено сбрасываться на поддержание, гм-гм, штанов «Инфоцентра». Считается при этом, что программы «Новости. Время местное» и «Кстати» составляют достойную конкуренцию «Информ-Экспрессу» и «Откровенно говоря». Каким именно образом делается такой вывод – неизвестно. Они же есть, типа, стало быть и конкурируют? Если установить достоверно количество зрителей той или иной перадачки в прямом, что называется, эфире навряд ли представляется возможным, то интернет-ресурсы в этом плане куда более технологичны. Тот же «Youtube», например, представляет возможность увидеть счётчик просмотров загруженного ролика любому юзеру. Последней в 2016 году программой «Кстати», выложенной в сеть пять дней назад, заинтересовались, таким образом, двадцать семь человек. То есть, показ фильма ОСО ГХК публику не возбудил совершенно. Или это смотря с чем сравнивать? Старательно выждал ваш корреспондент практически целый месяц, прежде чем загадать читателю следующую загадку. Выпуск «Новостей. Время местное» от седьмого декабря был размещён в интернете на следующий день, т.е. восьмого, со следующим анонсом: «БОРЬБА СО ЗМИЕМ. ОДНОЙ СТРОКОЙ. РОБОТЫ, НА СТАРТ! ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. ВОПРОС-ОТВЕТ. ГРАЦИЯ ПРАЗДНИКА. ПОГОДА». Поскольку по роду деятельности ваш покорный слуга вынужден просматривать всю продукцию заколючинских СМИ, запустил я и этот ролик. И что же? На четвёртой минуте программы случается некий технический сбой, и дольше смотреть её не имеет смысла. Вышла ли она в таком виде в эфир в сетях МП «ГТС», я не знаю, и даже не представляю, у кого можно было бы провентилировать данный вопрос. Зато другое известно в точности: с восьмого декабря покоцанная запись висит в сети, её просмотрели, якобы, семьдесят два человека (два последних просмотра – это я, естественно), но ни одного вопроса насчёт обнаруженного косяка на сайте «Свежего ТВ» мы с вами не обнаружим. Это странно, как минимум, согласитесь. Та же фигня имеет место непосредственно на «Youtube», где лежит ролик: ни одного комментария, ни одного вопроса. То ли железногорской публике совершенно плевать, где наматывать свой трафик, то ли – и эта версия мне представляется куда более логичной – никто на самом деле подраненную перадачку не пересматривал. А как же просмотры? Ну, тут простор для фантазии не слишком широкий. Если редактору нужно продемонстрировать муниципальному заказчику собственную востребованность, то чуть-чуть накрутить счётчик не составляет никакого труда. Без фанатизма, исключительно в целях лёгкой деформации действительности. Чтобы в Сером доме не возвращались к вопросу об эффективности истраченных средств. Запустил ролик – остановил. Запустил – остановил. Запустил – остановил… Это, оговорюсь, пока только предположение. Но что-то мне подсказывает, что оно очень недалеко от истины. Р.S. Дабы избежать обвинений в подыгрывании «Каналу 12» сразу должен отметить, что аналогичная практика редакции Людмилы Кротовой, завязанная, правда, на свой собственный сервер, смотрится ничуть не менее причудливо. Последний выпуск «Информа», выложенный во всемирную сеть, датирован аж пятым декабря. Количество просмотров неизвестно вообще. Но и там, кстати, вовсю маячит ОСО ГХК, даже на заставке. Примета времени, должно быть? Технологическая революция?