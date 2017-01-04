|Давайте похохочем
|Вторник, 03 Январь 2017
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Неужели кто-то всерьёз полагает, что в ЛДПР есть приличные люди?
БАЙКИ И СКРЕПЫ
Работать Кассандрой в Нашгороде легко. Трудно ошибаться в прогнозах.
Менее трёх месяцев назад «Уран-Батор» писал: «Операция по продаже муниципального предприятия «Городская телефонная сеть» входит в финальную фазу. Ураганную трансформацию проекта анонсировал в социальных сетях Илья Банников, за что ему непременно припомнят в самом скором времени задержки зарплаты и нелегальных охранников в «Барсе+», я полагаю».
Как словом, так и делом. Шевелить депутата от ЛДПР взялся «Канал 12». На защиту младшего Банникова встала «Сегодняшняя газета». И процесс пошёл у нас, что называется:
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Р.S. «Тем и живём»:
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами