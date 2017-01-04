Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Соцгорода. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что местный житель хранит при себе запрещенные вещества. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый за сбыт наркотических средств местный житель. При проведении досмотра у него был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом более 500 гр. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. мвд.рф . С ПОЧИНОМ ИЛЮХИНЫ ЗА ФЛАЖКАМИ Прокуратурой города Бородино проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности обособленного подразделения «Бородинское» ООО « Строительная компания », осуществляющего поставку коммунальных ресурсов на территории города. Проверкой установлено, что должностные лица, выполняющие управленческие функции в ООО «Строительная компания», вопреки интересам Общества, вступив в преступный сговор и используя свое служебное положение, обеспечили подготовку, изготовление, а также подписание ряда фиктивных договоров подряда в период с 01.04.2013 по 01.05.2016 года, по условиям которых аффилированное с ними ООО « ЛесПромТорг » брало на себя обязательство выполнить за плату работы по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся во владении ООО «Строительная компания». Впоследствии указанные работы производились за счет ООО «Строительная компания», силами работников ресурсоснабжающей организации, действующих в рамках выполнения обычной трудовой функции. ООО «ЛесПромТорг», не имеющее материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения взятых на себя обязательств, в проведении ремонтных работ не участвовало. Во исполнение указанных фиктивных договоров подряда и актов выполненных работ, должностные лица ООО «Строительная компания» обеспечили перечисление на счет аффилированного лица свыше 33 000 000 рублей, получив их в свое незаконное распоряжение и причинив ООО «Строительная компания» материальный ущерб в особо крупном размере. Прокуратурой города материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ООО «Строительная компания». Рассмотрев данные материалы, следственный отдел по Рыбинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Бородино. krasproc.ru . Благодаря работе судебных приставов 189 объектов жизнеобеспечения, незаконно удерживающихся ООО «Строительная компания», возвращены в собственность муниципального образования г. Бородино Красноярского края. После расторжения договора аренды с администрацией ООО «Строительная компания» обязана была вернуть во владение города важнейшие объекты обеспечения жизнедеятельности района, включая коммунальные водопроводные, тепловые, осветительные и канализационные сети, магистральные и насосные станции, тепловую трассу. Проигнорировав условия договора, организация отказалась добровольно возвращать недвижимое имущество. В результате, судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по Рыбинскому району и г. Бородино Красноярского края возбудили исполнительное производство. Когда срок для добровольного исполнения требований неимущественного характера должником не был принят во внимание, представители закона приступили к принудительным мерам исполнения. Понимая, что длительная передача имущества может отрицательно сказаться на жизнеобеспечении населенного пункта, судебные приставы в сопровождении группы быстрого реагирования УФССП России по Красноярскому в течение двух дней осуществили передачу объектов взыскателю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, за несвоевременное исполнение обязательства ООО «Строительная компания» оплатит исполнительский сбор. r24.fssprus.ru . НОВЫЙ ТРЕНД СЕЗОНА? Наступление Года Петуха первыми заметили автовладельцы на Восточной и Королёва. Да и трудновато было не заметить такие приветы: Не прошло и недели: *** ТРЕБУЕТСЯ «БОЯРЫШНИК» Сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО г. Железногорск Николаем Селезневым и корреспондентом радио «Спектр-26» провели рейд по выявлению незаконной розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. В ходе мероприятия были проверены 6 объектов торговли, фактов присутствия в продаже спиртосодержащей непищевой продукции не выявлено. В течение года сотрудниками полиции проводилась работа по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. По данному направлению деятельности полицейскими проведены проверки объектов торговли, гаражных массивов, жилых и иных помещений. В ходе проверок выявлено и пресечено 42 административных правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукцией, по которым составлено 32 административных протокола, изъято около 500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Наложено штрафов на сумму более 130 тысяч рублей. ОХОТА НА ДОРОГАХ «На протяжении январских праздничных дней дорожная полиция планируют разворачивать водителей, перевозящих несовершеннолетних в нарушении правил перевозки несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено транспорту, выезжающему в загородных направлениях. При отсутствии в автомобиле детского удерживающего устройства сотрудники Госавтоинспекции предложат вернуться в город, приобрести пассивное средство защиты и пристегнуть ребёнка по всем правилам. В противном случае правонарушитель при движении по загородной трассе будет повторно оштрафован за данное правонарушение. «Мы предполагаем, какое недовольство со стороны водителей вызовут данные меры. Однако мы вынуждены прибегнуть к ним, чтобы спасти жизнь и здоровье детей, ставших заложниками родительской беспечности», - отмечает командир отдельной роты ДПС Владислав Царев». И пара текущих иллюстраций с улиц города: *** ПРАВОСЛАВИЕ И ЯЗЫЧЕСТВО С хорошим запасом, ещё 27 декабря, поздравить полимилицию с Новым годом пришёл настоятель собора Михаила Архангела отец Анатолий (Кизюн): «В МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск уделяется большое значение вопросам духовно-нравственных уставов жизни, формирования базовых нравственных ценностей. Представитель Собора Михаила Архангела входит в состав Общественного совета при Управлении. Он активно участвует во многих мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание личного состава органов внутренних дел, молодого поколения сотрудников, подростков. В рамках государственно-правового информирования отец Анатолий довел информацию о главном христианском празднике Рождестве Христова. В ходе встречи были затронуты вопросы духовности и нравственности, закона и морали, чести и справедливости. В завершении отец Анатолий подвел итоги уходящего года и пожелал стражам порядка здоровья и Божьей помощи. «Общение личного состава с духовенством – дело важное и нужное, поскольку способствует улучшению морально-психологического климата в коллективе и укреплению служебной дисциплины» – отметил начальник отдела по работе с личным составом Сергей Ксензов» ( отсюда ).