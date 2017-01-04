Политолог Андрей Пионтковский - о перспективах новой "перезагрузки". АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ: В ОЖИДАНИИ ТРАМПА Третий Новый год подряд страна встречает, ощетинившись фронтами Четвертой мировой гибридной войны — и ночь на 30 декабря стала очередным тому подтверждением. Встречает, как и сто лет назад, во времена Первой мировой. Если отвлечься от фронтов и обратится к положению в тылу, то там осуществляется прогноз Михаила Дмитриева, сделанный более четырех лет назад в докладе возглавляемого им тогда Центра стратегического развития: «Наиболее реалистичным становится сценарий национального вымирания, характеризующегося усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов, доля которых быстро возрастет до критического уровня. Этот сценарий – национальная смерть русского народа, и это тот курс, по которому ведет страну нынешняя российская власть». Сценарий, который подтверждается год за годом массой демографических и социологических исследований уровня рождаемости, смертности, количества убийств, самоубийств, психических заболеваний, степени алкоголизма и наркомании, деградации систем образования и здравоохранения. 15 миллионов пьющих боярышник – это авангард встающей с колен России. Власть вступила несколько лет назад на путь откровенных военных авантюр именно для того, чтобы наркотиком дутых телевизионных «побед» попытаться анестезировать сознание народа, который она ведет к гибели. Частично «кремлевским» это удалось, но ценой патологического изменения собственного сознания. 9 ноября Владимир Жириновский потребовал подать шампанского думским коллегам по случаю политической смерти Х. Клинтон. Столь неадекватная эйфория крупного парламентария напомнила аналогичное поведение Йозефа Геббельса, который 13 апреля 1945 года ворвался в бункер фюрера с радостным воплем: «Рузвельт мертв! Ход войны теперь изменится!» Возбужденное состояние обитателей кремлевского бункера продлится не несколько дней – как это было в Берлине, а несколько месяцев. Еще бы, все неудачи и поражения Четвертой мировой перекрываются в их представлении сверхуспешной вербовкой одного человека – будущего президента США, вступающего в должность 20 января 2017 года. Основания для такого приятного заблуждения имеются. Трамп ведь действительно и во время предвыборной кампании, и уже после своего избрания с неизменным энтузиазмом повторяет одну и ту же мантру, неутомимо внедряемую в последние годы лучшими кремлевскими пропагандистами в коллективное сознание и подсознание американского истеблишмента: «Самая большая опасность для нас, для Запада – «Исламское государство». Путин с ним борется, поэтому нам необходимо отбросить все мелкие надуманные разногласия с Москвой, всякие там Украины и Балтии, и сосредоточиться на совместной борьбе с террористами. We need Russians!» Сладкой музыкой, чудесным рождественским подарком, ожиданием восхитительного Семнадцатого года звучат эти слова не только для властителей Кремля, но и для всего российского политического класса – от «яблочников» Арбатова и Лукина до откровенных неонацистов Дугина и Проханова. Ведь «отбросить мелкие и надуманные разногласия» – это и есть вожделенная «Ялта-2»: раздел мира, зона привилегированных интересов и доминирования России как минимум на всем постсоветском пространстве, завершение гибридной войны не гибридной капитуляцией, о которой уже велись переговоры с командой Клинтон, а гибридной победой. А по ночам пускай им снится Сталин. А там, глядишь, из Херсонеса в Таллинн! Оставьте бесплодные мечтания, носители фантомных имперских комплексов – ничего подобного не произойдет. И дело не в Трампе. Дело в вас. Все американские президенты в последние четверть века – и Клинтон, и Буш, и Обама – начинали с попытки с вами договориться. Потому что это действительно отвечало бы интересам и США, и России. И все они вас серьезно разочаровывали. Именно они вас, а потом уже и вы их. Потому что вы требовали от них невозможного. Вы требовали от них любви наших соседей – украинцев, белорусов, грузин, казахов, молдаван… Маниакальная страсть «доминирования на постсоветском пространстве» была и остается центральной навязчивой идеей вашей «внешней политики». И когда она раз за разом проваливалась, вы всегда находили для себя психологически комфортное объяснение: «Американка гадит». Вы так и не отважились за 25 лет взглянуть правде в глаза и назвать реальную причину ваших неудач и «унижений». Она очень проста: вы никому не нужны на постсоветском пространстве, как, впрочем, и в любом другом регионе мира. Ваша позорная служба на кровавой подтанцовке у палача Асада и фанатичных иранских мулл в их религиозной войне против суннитского мира только подчеркивает эту печальную истину. Для вас это был единственный способ влезть в качестве «игрока» на Ближний Восток. Вороватая и бездарная, чванливая и трусливая, мечущаяся между Куршевелем и Лефортовом российская политическая «элита» никак не может понять, что она смешна и абсурдна в качестве учителя жизни и центра притяжения на постсоветском пространстве. Путинская Россия ни для кого не может быть привлекательной – ни для миллионов украинцев и грузин, выбравших европейский вектор развития, ни для среднеазиатских диктаторов, которым не нужен хозяин в Кремле. У наших соседей нет никаких оснований вас любить и есть все основания вас презирать. А у 4 миллионов грузин и 40 миллионов украинцев для вас не осталось ничего, кроме ненависти. И никакой Трамп не сможет «слить» вам Украину даже при всем своем желании. Война с Украиной проиграна навсегда. Лучше всех это понял и выразил один из тех, кто разжигал войну и сам неоднократно выезжал на сафари в Донбасс, русский фашист-омоновец Захар Прилепин: «Украинцы почувствовали, что не просто страстно хотят, но наконец и могут не только победить пресловутого «старшего брата», но и навсегда отбить у него охоту стать «старшим братом» Украины. Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя почти так же, как вели себя россияне в страшные моменты их истории. Ставки их не просто высокие – они абсолютны. Патриотический подъем в Украине по отношению к нашему на 10 баллов, на 1000 децибел и на 2000 ватт мощнее!» Не в силах подарить Москве любовь украинцев, Дональд Трамп тем не менее мог бы пойти навстречу каким-то пожеланиям Кремля: признание де-факто аннексии Крыма, ослабление или даже снятие санкций. Как абсолютному цинику, ему совершенно наплевать на Украину. Тем более что, скорее всего, Трамп лишь сравнительно недавно услышал о существовании украинского государства. Но как жесткий делец, выросший в джунглях спекуляций недвижимостью, он ничего не будет предоставлять бесплатно. И цену свою он уже неоднократно обозначил: эффективное участие Кремля в возглавляемой им войне с «Исламским государством». Готовясь к своей первой встрече и первой сделке с партнером Владимиром, он, наверняка, изучает сейчас с экспертами Пентагона и разведывательных служб досье Путина. Если это так, Трамп узнает в ближайшее время много интересного и о докладе финансовой разведки США о торговле нефтью Башара Асада и «Исламского государства», патронируемой Кремлем; и о наличии в рядах террористов тысяч граждан России и других бывших советских республик, сотни из которых были снабжены ФСБ российскими загранпаспортами и направлены на Ближний Восток в качестве своего рода воинов-интернационалистов; и о статистике боевых действий российских Воздушно-космических сил в Сирии, уничтожающих главным образом суннитских повстанцев, сражающихся с Асадом и с радикальными исламистами; и о странной сдаче Пальмиры с огромным арсеналом оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-125; и о все более откровенном и циничном шантаже кремлевской пропагандой населения и руководства Европы и США после каждого масштабного теракта исламистов – снимайте санкции и начинайте сотрудничать с нами (то есть соглашайтесь на «Ялту-2»), иначе вас будут продолжать взрывать. Во многом знании много печали. И Трамп, скорее всего, серьезно усомнится в полезности такого союзника в борьбе с «Исламским государством». Собственно на этом можно было бы и поставить точку. Но дело в том, что Трамп все равно пойдет на встречу с Путиным с целью заключить с ним сделку. Только другую и гораздо более крупную и соблазнительную. Трамп намерен повторить почти через пятьдесят лет знаменитый визит Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, перевернувший ход истории второй половины XX века и предопределивший результат Третьей мировой (холодной) войны. У Трампа сегодня тот же советник, что и у Никсона, – Генри Киссинджер, хотя 93-летний ветеран и не занимает никаких официальных постов. В 1972 году Киссинджер справедливо полагал, что, играя в «Большом треугольнике», его №1 (США) должны заручиться поддержкой №3 (Китай), чтобы наиболее эффективно противостоять вызову №2 (СССР). Сделка оказалась очень выгодной для партнеров: США победили СССР в холодной войне, а Китай резко увеличил свои мощь и влияние в мире. Старик Генри, в последние годы зачастивший в Кремль, повторяется. Он и внушает жаждущему геополитических подвигов честолюбивому Трампу: №1 (США) должны заручиться поддержкой №3 (Россия), чтобы наиболее эффективно противостоять вызову №2 (Китай). В том же направлении и по той же методичке деликатно подталкивает Трампа и политолог Дмитрий Саймс, не вылезающий с российских телеэкранов. Если совсем коротко, то мне кажется, что у Трампа с Путиным не сложится, как у Никсона с Мао, – несмотря на все старания доброго самаритянина Киссинджера. Тем более эмоциональным может оказаться их – очередное для США и России – взаимное разочарование друг в друге. Теперь, собственно, к самым последним событиям. Барак Обама нанес удар: закрыл любимую поколениями советско-российских дипломатов и разведчиков дачку у Залива. Лидеры Республиканской партии немедленно одобрили санкции с оговорками (слишком мало и почему так поздно) и обещали усилить их решениями Конгресса. И это — не «хромые утки» и не политические трупы, как образно выразилась представитель МИД. Киссинджер, Саймс и их московские коллеги не оставят, конечно, а только усилят свои старания положить Путина в постель Трампу под любым предлогом (как союзника в борьбе хоть с «Исламским государством», хоть с китайцами, хоть с марсианами). Но Трампу придется считаться с Конгрессом. ixtc.org .