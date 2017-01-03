Воруют нынче на всём - от лекарств до кинематографа. Рашка-очаровашка. Как пилят на «патриотическом» кино Вчера стали известны темы сценарного конкурса для режиссеров, объявленные Фондом кино. Фонд предлагает, среди прочего, написать сценарий для кино про Крым, про «человека труда», про «легендарных спортсменов» и т.д. О том кто и как снимает «патриотическое кино» за деньги налогоплательщиков The Insider поговорил с молодым режиссером Арсением Гончуковым, чей фильм «Сын» был на днях номинирован на премию «Ника» — режиссер рассказывает о собственном печальном опыте столкновения с процедурой освоения государственного финансирования… Все началось с того, что на меня вышли продюсеры, получившие госфинансирование от Министерства культуры. Молодых режиссеров – тем более с опытом и наградами – в России не так много, так что у продюсеров выбор небольшой. Они пригласили меня в качестве режиссера-постановщика на патриотический фильм о войне. Фильм о войне с батальными сценами — это всегда очень интересно для режиссера и сама тема мне тоже понравилась. Дело было за написанием сценария. В нашем деле – это важнейший этап. Еще Хичкок говорил, что в кино главное — первое — сценарий, второе — сценарий, и третье – сценарий. Однако, к моему удивлению, это ответственное дело поручили не профессиональным сценаристам, коих в России немало, а другу исполнительного продюсера. Человеку, который работает в другой сфере, пишет бульварные романы. Продюсер сам признался, что его друг не умеет писать сценарии, но зато пишет быстро — это была единственная причина выбора в его пользу. Начали подготовку к фильму. Тянули месяц, стало понятно, что через месяц батальные сцены снять невозможно, это будет халтура. Затем я пригласил на проект художника-постановщика, лучшего в России по войне, но он оказался «слишком дорогим». Я, если честно, не знаю, какая у них там бухгалтерия. Но представьте, бюджет — порядка трех миллионов долларов, а люди категорически отказались брать на два месяца ассистента по актерам за 50 тысяч рублей в месяц. Затем наступил момент, когда они, кажется, поняли, что работать я умею, люблю, настроен сделать хорошее кино, и стали жестко сопротивляться. Отказывались брать нужных профессиональных людей в команду, тянули с подписанием договоров, а в конце концов продюсеры начали откровенно саботировать работу, откровенно признавая, что они не хотят работать на хоть каком-то приличном уровне. Они прямо так говорили – и не раз – «нам этим кино зарабатывать не надо, деньги возвращать не надо, пофиг на результат — главное отчитаться, сдать». Время уходило, ничего не делалось. Потом я получил первый драфт сценария. Такого беспомощного, беззубого, никчемного сценария я в жизни не читал – ни сюжета, ни идеи, ни смысла, просто ад. Фильм спонтанно начинается, неумолимо движется, разваливаясь по пути, и внезапно заканчивается. То, что сценарий откровенно плох, признали все, и генеральный, и исполнительный. Единодушно. Я предлагал пригласить на проект «доктора», сценариста, соавтора. Я даже предложил сам бесплатно переписать сценарий или написать его заново. Хотя сценарий стоит от 25 тыс. долларов, но я был готов к этому. Мне не позволили этого сделать. А потом я случайно узнал, что они взяли другого режиссера. Вот так мы и расстались. Они обвинили меня, что потратили на меня деньги (10 тысяч рублей), за месяц моей работы. И взяли на проект совсем зеленого режиссера, который до этого снимал фильм про зомби. Поступили гнусно и подло. Даже не сообщили о решении, хотя я месяц работал на проекте. Кроме того, они кинули всю мою команду, которую просили привести. Люди приехали в Москву, сняли квартиры, начали делать ИП, их уволили еще до подписания договора, и даже не сообщив мне. Свинство же. На одной из последних встреч, когда я уже написал у себя в Facebook о ситуации, они пригрозили мне со мной расправиться, если я буду много болтать. Просто и ясно, в глаза сказали это. И дело даже не в том, что продюсеры хотят все разворовать, они люди и так состоятельные. Беда в том, что они сознательно и беззастенчиво делают бездарную халтуру и даже не стесняются этого. Я короткометражку снимаю с большими усилиями, чем они батальный фильм. Это же просто проходимцы. Генпродюсер, например, употребляет слово «монтажировать» — такого слова даже в русском языке нет, не то что в кино. В России, чтобы снимать кино проще вообще не связываться с государством. 4 мои полнометражные работы, вышедшие в прокат, были сняты с бюджетами в 600 тысяч рублей, и получили за это награды, в том числе международные. Молодому режиссеру со стороны получить госфинансирование практически невозможно. Формально есть тендеры, есть Фонд кино, есть субсидирование, минкульт выделает деньги под различные проекты. Но потом начинается мутная вода, где все завязаны друг на друга, где откаты, заходы в кабинеты, работа через связи, друзей, там черт ногу сломит. Там все так схвачено, что бетоном заливать можно. Другой продюсер мне говорил, что у него там на субсидии все под контролем, рекомендательные письма, Иван Иваныч занес, и все в таком духе. С телевидением та же беда. Моя знакомая продюсер мне прямо пишет в письме, «ну понятно, что мы откатываем на телеканал 20% денег», то есть прямым текстом. В документалистике не лучше. Известный режиссер-документалист Георгий Молодцов рассказывает: продюсеры со студий предлагают режиссерам снять «под ключ» за 300 тыс. рублей документальное кино, при том что сами получают государственную субсидию на полтора-два миллиона. При этом темы, под которые Минкульт дает деньги – это какой-то ад. Есть, конечно, приятные исключения, вроде «Левиафана» — но там Роднянский. В России есть пяток продюсеров, которым можно все. Остальным же достается про «Крым в истории России» и «о людях трудовых профессий». Сложно сказать, как эту ситуацию можно изменить, но очевидно, что со стороны государства в этой области должны работать те, кто разбирается в кино, а сейчас я в Минкульте таких не вижу. Просто по-человечески обидно, что такие огромные деньги уходят в песок, а молодым режиссерам при этом нормально работать не дают. Это, собственно, и ответ на вопрос, почему российское кино сегодня – такой треш. theins.ru . *** Онколог Анатолий Махсон: раковым больным приходится покупать лекарства самим Бывший главврач 62 больницы обратился в ФСБ с просьбой проверить расходы столичного Департамента здравоохранения на медицинские препараты. По его сведениям, московский департамент покупает лекарства для лечения рака, порой, в пять раз дороже, чем его клиника. После конфликта с мэрией Анатолий Махсон был уволен со своей должности. The Insider выяснил, как получилось, что столичный департамент покупает лекарства для больных раком в несколько раз дороже, чем 62 больница. — Какие именно нарушения вам удалось найти в работе департамента здравоохранения? — Изначально централизованные закупки организованы для того, чтобы экономить бюджетные средства. Когда централизованная закупка правильно построена, лекарства стоят дешевле на 15 или даже 20%. А вот когда по самостоятельной закупке ты покупаешь в 2, 4, 5 раз дешевле – это ненормально. В справке, которую мы готовили для контрольного управления администрации президента есть информация по срокам годности. Нас обвинили, что мы покупали просроченные лекарства, но это неправда. В документе видно, что мы покупаем медикаменты со сроком на конец 18 года, департамент закупал со сроком на 19 год. При этом лекарства планировалось использовать в 2016 году – а разница в цене практически в пять раз. Я не следственный орган и не знаю, злоупотребление это или нет, но то, что это неэффективное использование бюджетных средств из-за плохой организации торгово-закупочной деятельности департаментом здравоохранения – это точно, а, как следствие, нехватка лекарств для больных. — Нехватку удалось ощутить, есть показатели того, что стало меньше лекарств в аптеках? — Да, у нас есть поликлиника 62 больницы, к ней приписаны 2 округа — около 48.000 человек – это те, кто переболел, кто болеет, там только за 10 месяцев этого года 3000 не обеспеченных рецептов. Зависимость очень простая, раз лекарство стоит дороже, значит, его закупают меньше. — Получается, что больные недополучают лекарства, и, как следствие, не получают лечение? — Да, хотя нам закупили препаратов на 170 млн. по централизации, мы вынуждены были почти на 100 млн. купить еще. С тех пор, как мы перешли на ОМС, с деньгами стало хуже, а сейчас мы подошли к краю. Ведь у нас больные никогда не покупали ни лекарства, ни расходники, а сейчас такое ощущение, что мы как раз именно к этому и двигаемся. Во многих московских больницах по рассказам однокашников моих хирургов, ситуация еще хуже: «Этого нет, этого нет, приходится говорить, чтобы больные покупали», а это всегда очень неприятно, и всегда доктор попадает под удар. — Получается, сейчас на плечи пациентов ложится закупка? — У нас пока нет, а в других больницах Москвы есть такое. Пока мы не были на системе ОМС, вообще проблем не было. Самое главное, что фактически до 2015 года все деньги выделялись департаментом, у нас были самостоятельные закупки, и не было никаких проблем. В 2015-2016 г.г. под видом экономии бюджетных средств нам осуществляли централизованные поставки, на 590 млн. рублей. Если бы эти деньги отдали больнице, как положено, у нас бы вообще никаких проблем не было. — То есть сейчас больницу переводят из автономной в подчинение департамента? — Именно, я еще три месяца назад обо всем этом рассказал Печатникову Леониду Михайловичу, показал ему цифры по закупкам, и объяснял ему, что так дальше работать практически невозможно. Но вместо того, чтобы разобраться и вернуть деньги на закупки больницам, как положено, издали решение правительства Москвы о переводе 62 больницы из автономного учреждения в бюджетное. Причем последняя аргументация была в том, что все больницы переходят на ОМС, и поэтому нас переводят в бюджет. Но мы на ОМС уже и так два года работаем, это не имеет никакого отношения к виду учреждения, потому что и автономное — государственное, и бюджетное — государственное. В ситуации, когда возникают сложности в какой-то хозяйственной деятельности, не хватает финансов, и было придумано автономное учреждение — за счет большей свободы финансово-хозяйственной деятельности оно могло обеспечить работу. Автономное учреждение не может отказаться от госзадания, также, как и бюджетное, и в этом они ничем не отличаются. Главный врач назначается собственником, и невозможно ни обанкротить, ни продать автономное учреждение, потому что по закону оно не отвечает по своим обязательствам ни недвижимым имуществом, ни особо ценным движимым — оно принадлежит собственнику, городу. Но все эти аргументы они ничего не значат, причина реорганизации одна: мы будем вести торгово-закупочную деятельность, как все остальные, и тогда нельзя будет проследить, как кто-то покупает дешевле. То есть просто никто вообще не сможет купить дешевле. Поэтому я написал заявление в ФСБ — так работать невозможно. Можно сказать, что мы — единственная больница, которая была всем обеспечена, никто ничего не покупал, и тот же Печатников признает, что мы лучшие не только в Москве, но и в России. Так что же улучшать, если мы лучшие, и за счет чего улучшать? — Они хотят большего контроля? — Да не просто большего, а тотального контроля. В Москве вообще везде тотальный контроль над этим. Причем над закупками, над ценами, над всем. — Вся эта политика она же отражается на пациентах. Есть ли какая-то динамика, связанная с дефицитом лекарств? — Лекарств как не хватало, так и не хватает. В начале года, наверное, будет еще хуже, потому что сейчас не было аукционов. Денег на закупку химеопрепаратов выделили больше и значительно но, я думаю, что это принципиально проблемы не решит, потому что, если покупать по таким ценам, и покупать не всегда то, что нужно больнице, ничего хорошего не может быть. — Есть пациент. Сколько в среднем тратит государство на лечение рака и сколько он вынужден оплачивать сам? Как устроена эта система? — Считается, что все должно оплачивать государство. И когда мы были на бюджете, у нас так и происходило: больные имели все, и денег, которые выделял бюджет, хватало на лечение. В среднем у нас выходило порядка 120 тысяч рублей на лечение одного больного, тогда это было около 4000 долларов. По западным меркам, это ничто для лечения онкологического пациента. Когда клинику перевели на бюджет, получалась другая ситуация: больные все разные, предположим, опухоль кожи обходилась нам в 10-15, в 20 тысяч, а были больные, на которых мы могли потратить 1,5-2 млн. рублей. Нам было все равно, на кого сколько тратить, потому что нам было нужно, чтобы больной поправился и ушел домой. У нас была девочка, ей и 17 лет не было, она 45 дней пробыла в реанимации на искусственной вентиляции. Сколько мы на нее потратили, я даже не могу себе представить, думаю, миллионы, зато она ушла домой, потом поступила в институт, и потом приезжала совсем другая. А сейчас это просто нереально, потому что разница между самым дешевым тарифом и самым дорогим в ОМС будет в 6 раз. Лечение опухоли кожи, меланомы будет стоить 35-40 тысяч, рак пищевода 178, но только на расходные материалы уйдет 100 с лишним тысяч, плюс потом реанимация, дорогостоящее медикаментозное лечение, и, не дай бог, какое-нибудь осложнение. А мы, вылечив даже на тысячу больных больше, с 2015 года, после перехода на ОМС, заработали на 40% меньше. Раньше это был 1,8 млрд., а мы заработали меньше миллиарда. Естественно, если у нас зарплатный фонд раньше составлял 45% от объема финансирования, сейчас же он может доходить до 60, 70, 80%. А тогда на какие деньги больных лечить? По телевизору же говорят: «вас должны лечить бесплатно». Но, во-первых, по сравнению с бюджетом многие услуги просто не оплачиваются ОМС, и мы их поддерживали только за счет внебюджетных денег. Мы выжили, потому что зарабатывали сами — у клиники внебюджетные деньги порядка 400 млн. в год. Например, молекулярные биологические анализы не оплачиваются ОМС, а без них вообще невозможно назначать современные лекарственные препараты. Многое из того, что мы делали за счет бюджета, сейчас делается только за деньги. Например, внутривенный порт для химиотерапии сейчас стоит 200 евро минимум, он не оплачивается. Если больной хочет, он должен его оплатить, мы ему его поставим, а не хочет, значит, не поставим, потому что у нас денег на покупку портов нет. Все говорят: «Как здорово, ОМС». Оно здорово, когда ты лечишь что-нибудь простенькое. Вот лечить опухоли кожи замечательно: удалил, 3-4 дня больная полежала, никаких лекарств и ничего не надо, повязку поменял, выписал, получил свои 35 тысяч и счастлив. А если лечить серьезную патологию, то ничего хорошего это не сулит. Большие расходы и убыток, вот и все. — Какой у Вас план действий? Заявление написано, будете ждать ответа? — Ждем ответа. Это вопрос злободневный оказался и касается огромного количества людей больных. Обычно механизм действий чиновников, против которых мы выступаем, выглядит так: поговорили, замяли, написали ответы, которые далеки от истины, и вроде бы все затихло, и все успокоилось. Но я надеюсь, что в нашем случае это будет не так, потому что скоро уже месяц это длится, и общественный интерес не только не ослабевает, но наоборот нарастает. Мы двигаемся в сторону центральных СМИ. Это дает надежду, что все-таки эта система изменится, и наведут порядок в организации московских торгов, тем более что понятно, как это делать, и есть регионы, в которых это делается. Например, в Петербурге ситуация совсем другая. Там деньги на закупки отдаются профессионалам. Закупки на лекарства организует питерский онкологический диспансер. Они в соответствии со своими потребностями формируют лоты. А у нас зачастую покупаются вообще лекарства не те, которые нужны больным, а те, которые нужны определенным фирмам. — То есть это фармакологическое лобби. — Да. И поэтому, когда список формирует врач специалист – это одно. Это Петербург и отличает: у них денег значительно меньше, а жалоб тоже меньше, потому что там совсем по-другому работает. У нас тоже жалоб практически не было до 2016 года или до 2015, а теперь вал. Раньше мы были на первом месте по данным общественной организации “Против рака”. Они посчитали, что в Москве сейчас в сотни раз возросло число жалоб. Их практически не было, а сейчас стало много. — Жалобы на что? — На необеспеченность. У нас 3000 необеспеченных рецептов, не все жалуются, но там несколько сотен писем. Раньше их вообще не было, и проводилась проверка прокуратуры, Росздравнадзора, я не знаю, что они решили, но пациент приходит, ему не обеспечивают рецепт, кто-то пишет жалобу, а кто-то ждет молча. Это все только из-за того, что чиновники или не на своем месте, или не хотят работать. — Хотелось бы понять, намеренное ли это поведение, мошенническая схема, или некомпетентность? — Я знаю, что нерационально ведутся закупки. И мне все равно, почему. Колоссальные деньги расходуются на онкологию, это больше 6 млрд. только в Москве. Это почти треть средств, которые тратятся на всю Россию, их около 26 млрд. на 2017 год. Огромная сумма, и за нее можно вполне обеспечить всех больных, если это будут решать профессионалы. На западе, например, когда идет централизованная закупка, то совершенно официально проводят переговоры с производителями, и если ты покупаешь очень много, то они договариваются насчет специальных скидок. В 2016 году состоялся аукцион, 60 тысяч упаковок МНН Анастрозол на 480 млн. Стоимость упаковки 8000. Как вы думаете, за сколько состоялся этот аукцион? 18 млн. 27-кратное снижение. Исходная цена 8000, а продали по 300, и причем это не в убыток дженерику. А на основании этого говорят, какая эффективная в Москве система закупок, организованная Департаментом здравоохранения. Представляете, какое снижение. За это вообще-то за границей судебное расследование начинается. Когда снижение больше, чем на 50% — это уже проблема, начинают разбираться, почему это произошло. А у нас в 27 раз. И сделано это наверняка преднамеренно, потому что поставили по МНН стоимость оригинального препарата Аримидекса. Когда я был главным онкологом, даже его не покупали никогда по 8000 – 4000 рублей. Зачем объявлять стоимость, которая вообще не имеет никакого отношения к жизни? Поскольку образовался такой общественный резонанс, они вынуждены будут ответить. Я же сознательно даю публиковать наше заявление, чтобы знали и чтобы, по крайней мере, не замяли все это. Потому что это все жизни больных. Они торгуют, а мы отвечаем за жизни больных, а потом больным объясняем, почему нет лекарств. Они не отвечают никому или отвечают всякую ахинею. Печатников написал, что нам продавали благотворительные препараты. Это же ложь чистой воды. Мы получаем благотворительные препараты. Это отдельный договор, бывает такое, к сожалению, не часто, и тогда по отдельной накладной мы это все приходуем, но у него нет стоимости, потому что мы его не покупали. theins.ru .