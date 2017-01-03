Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. МЕДВЕДЕВ СНОВА РАССЛАБИЛСЯ Перед уходом в Заксобрание г-н Чебурашкин жутко запустил секс. За истекший год местный ЗАГС зафиксировал в ЗАТО рождение 1.042 детей против 1.118 в 2015-м. Соответственно, сократилось и число браков – 626 против 714. Тут, впрочем, есть свой маленький плюсик: снизилось и количество разводов (442 и 539). Дружно скажем председателю Совдепа наше коллективное «Фи!» и напомним, что Светлое Будущее – это непосредственно его персональная сфера ответственности. «Расслаблядься некогда!», - как однажды написала мне одна газетная редакторша… ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА – 2 Президент России к празднику наградил работников ГХК. Медаль «За заслуги в освоении атомной энергии», в частности, будет вручена директору РХЗ Владимиру Глазунову и заместителям главного инженера предприятия Вадиму Кравченко и Анатолию Сиренко. Депутату Фольцу досталась путинская почётная грамота. Главный энергетик комбината Сергей Трусов получил почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», а оператор ИХЗ Александр Котов и машинист крана РХЗ Татьяна Якубовская стали «заслуженными работниками атомной промышленности Российской Федерации». РАБОТА НА СКЛАД ВЫГОДНА На «решетнёвской фирме» прошёл научно-технический совет. Предприятие завершило за год 38 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и приступило к реализации такого же количества проектов (итого, выходит , в сумме «около 90»). В то же время на АО «ИСС» идёт работа по производству «более чем тридцати спутников. Одиннадцать изготовленных находятся на ответственном хранении». Любопытно также, что ГК «Роскосмос» пообещала по итогам года повысить консолидированную чистую прибыль на 56%, до 3,2 млрд рублей, а железногорский Центр космической связи установил к Новому году на антенном поле новые светодиодные прожекторы и приглашает аборигенов до 8 января «сделать шикарные снимки». «КАЖДЫЙ ГОД МЫ С ДРУЗЬЯМИ…» МП «Нега» отметило 25-летие образования предприятия. «Первое капитальное помывочное заведение Соцгорода, - напоминают местные профсоюзы, - открылось 19 ноября 1952 года, а к началу 1990-х Красноярск-26 уже располагал полномасштабным банным комплексом из шести подразделений. В декабре 1991 года из состава ГЖКУ бани выделились в самостоятельное предприятие». Если вам вдруг нужно написать сочинение на эту тему, то поторопитесь. С нынешней экономикой «Нега» муниципальной останется не долго. СЛАВНЫЙ ЗАЧИН Краевые антимонопольщики про Нашгород не забывают. Прямо на первый же рабочий день в региональном УФАС назначено рассмотрение дела об административном правонарушении №Р805-14.3-16 по признакам нарушения ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ в отношении руководителя отдела верстки редакции «Сегодняшней газеты – Красноярск-26» ООО «БИК». ПОД ПРИЦЕЛОМ – СЕРДЦЕ. А ТАКЖЕ ПЕЧЕНЬ И МОЗГ Мы говорим: «Офицеры России», а слышится: «Пенсионный фонд». «Команды управлений пенсионного фонда и социальной защиты ЗАТО Железногорск провели новогодний турнир. Открывая соревнования, руководитель УПФР в г. Железногорске, руководитель исполкома регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Красноярском крае Константин Синьковский обратился к участникам турнира и болельщикам почтить минутой молчания погибших россиян в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Команды состязались в троеборье, которое включало дартс, броски мяча в баскетбольное кольцо, волейбол. Соревнования прошли в острой, бескомпромиссной борьбе, но победил коллектив управления пенсионного фонда. Решающий вклад в победу на волейбольной площадке команде УПФР принес представитель регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» Красноярского края Василий Ермакович. По итогам командам были вручены дипломы, а лучшие игроки получили новогодние призы». Ужасно жаль, что гимн Советского Союза сюда прицепить нельзя. А то пришлось бы вам эту байду стоя читать. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Чудеса по-прежнему встречаются там, где и не ждёшь. Плановая проверка установила, что в МБДУ «Детский сад №59» не соблюдаются технологии приготовления блюд и не проводится их витаминизация, а также отсутствуют документы на песок в песочницах, завезённый весной 2016 года, и т.д. Наказание заведующей пока не определено. А вот в Музейно-выставочном центре специалисты отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России никаких нарушений после пожара не выявили . И это правильно, если задуматься. Зачем радовать наших врагов плохими новостями? ПРОДАТЬ ЧТО-НИБУДЬ НЕ НУЖНОЕ «Губернские аптеки»: аппетит приходит во время еды. «Молодой и энергичный» номер два обсудил с гендиректором ГПКК «Губернские аптеки» и руководством КБ-51 вопрос обеспечения лекарственными средствами льготников. Дело в том, что с 1 января именно «Губернские аптеки» стали единственным поставщиком таких медикаментов. Поэтому директор Алёна Попова не прочь получить торговые площади в поликлинике пос. Подгорный, в стоматологической поликлинике Железногорска и на девятом квартале. Тут, правда, необходимо уточнить, что «Губернские аптеки» тоже намечаются под приватизацию… ДОМ БЫТА СПАСЛИ. КАК БЫ Курсанты-пожарники приняли участие в учениях ФПС №2. По вводной, в одном из помещений «Дома быта» произошло возгорание: «В здании находилось большое количество людей. Курсанты отрабатывали навыки по организации штаба на месте пожара, проведению эвакуации и спасательных работ, оказанию первой помощи, установке связи, а также управленческие навыки. Личный состав Академии отлично справился с поставленными задачами». Тот самый случай, когда на практике эти умения нам бы лучше не проверять. ЕЩЁ ОДИН ЮБИЛЯР МП «ПАТП» тоже отметило двадцать пятый день рождения. И вновь справочка от заколючинских профсоюзов: «Сегодня ПАТП обслуживает 8 городских, 14 пригородных и 1 междугородный маршрут и ежедневно перевозит более 22 тысяч пассажиров. Производственный ресурс ПАТП в 146 единиц подвижного состава и, самое главное, его кадровый ресурс – 420 работников обеспечивают стабильное транспортное сообщение». По такому случаю с первого января маршрут №32 от ДК «Юность» будет отправляться в 6:05 («по многочисленным просьбам работников ГХК»). В целом же о расписании стабильности на эти каникулы можно справиться здесь . СТРАШНО ДАЛЁКИЕ ОТ НАРОДА У вас никогда не появлялось первого января желание побегать? «Вот уже несколько лет подряд местная Федерация бега приглашает горожан встретить первый день Нового года пробежкой. В соревнованиях приняли участие любители зимнего бега из Красноярска, Сосновоборска, Железногорска. Легкоатлеты, наряженные в веселые карнавальные костюмы, состязались на дистанциях 2 и 10 км». «Аххаха, какие же красочные смешные фото получились!» Традиции русских праздников не учитывают принятия наркотиков и прочих химических расширителей сознания. Поэтому с трёх городов любителей набралось вот столько. ФЕМИДА НОН-СТОП Заколючинский суд к Новому году был просто завален работой. Несмотря ни на что, трудовые споры продолжали вести ФГУП « ГУССТ №9 при Спецстрое России » (очень бодрый покойник, да), ООО «ЧОО « Вымпел-ВиС », ЗАО «СК «Сибирский СПАС », Клиническая больница №51, а также ООО «Туристический клуб « Полиглот » (иск Ирины «Дурень» Сергиенко). С пенсионными претензиями трудящихся разбирались ФГУП « ГХК » и Пенсионный фонд РФ. Защищались от прав потребителей ООО «ПКФ « СибЛес Сервис » (жалоба Е.А.Гуляева) и ООО «Федеральная Служба Снабжения» (иск В.Н.Халявина, что лично мне очень нравится). Сверх того, какие-то претензии к гр. Антипьеву А.В. выкатило горУВД, прокурор ЗАТО судился с упомянутым выше «Полиглотом», гр. Лисин И.А. чего-то хотел от ИВС ОМВД. А супруги Матеровы просто делили имущество. ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ, КАК ХОЗЯИН Поздравление директора МП «ГЖКУ» получилось неординарным. «Желаем, чтобы новый год принес только радостные события. Пусть он войдет в наши дома с добром, принесет удачу и исполнение желаний! – говорится на сайте муниципальной управляющей компании. – В канун праздников примите слова глубокой благодарности за взаимопонимание, уважение к нашей работе и за совместную заботу о наших домах». За вашу заботу об ихних домах, понятно? Вот за неё вы и платите регулярно, оказывается. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Ещё два туберкулёза лёгких принёс декабрь нам под ёлочку. За прошлую неделю в ЗАТО зарегистрированы были три случая хронического вирусного гепатита «С», девять случаев носительства ВГС и один – ВГВ, сальмонеллёз у ребёнка и две дизентерии у взрослых. «Прочими острыми кишечными инфекциями» маялись 21 человек, в том числе 11 детей. Двое мужчин моложе сорока лет пополнили медстатистику туберкулёзами (один – с бацилловыделением). Четыре человека пострадали от укусов животных. У семерых детей диагностирован был энтеробиоз. *** САКРАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ, ИЛИ КАК НЕ УМЕРЕТЬ В ПРАЗДНИК «Выбор подарков - интересный и увлекательный процесс, полагает муниципальная газета. - Но иногда, не подумав, можно случайно преподнести или получить вещь, которая несет несчастья, болезни и горе». Часы Как настенные, так и наручные часы - символ стремительно уходящего времени. Они считаются напоминанием о скоротечности жизни и не принесут положительных эмоций. Не презентуйте* часы никому из ваших друзей и близких, а если вы сами получили такой подарок, то, принимая его, произнесите про себя такие слова: «Дар принимаю, но свое себе оставляю». Холодное оружие Ножи и сувенирные кинжалы часто оказываются подарком на памятные даты и даже дни рождения. Но холодное оружие будет неподходящим презентом накануне года Петуха. Энергия этого огненного символа не сочетается с энергетикой холодного оружия, и поэтому такой подарок может нарушить целостность энергетики** одариваемого человека. Текстиль холодных цветов Текстиль для дома считается хорошим новогодним подарком и часто преподносится родственникам и друзьям. Этот год не станет исключением, но, выбирая подобные вещи кому-то из близких людей, следует обратить внимание на цвет тканей. Яркие и теплые расцветки придутся ко двору, а вот холодные оттенки могут принести невезение в денежных*** вопросах. Изображения и скульптуры кошек Даже Огненный Петух в первую очередь птица, а самым страшным врагом птиц является семейство кошачьих. В 2017 году не рекомендуется дарить любые предметы, связанные с кошками, а вот изображения птиц благотворно подействуют на энергетику одариваемого. gig26.ru . * Вниманию мелких взяточников и швейцарских часовщиков. ** Скоро сдохнете наверняка, если на русский перевести. *** Завернёте доллары в серые трусы – там им и конец придёт. Лично мне представляется, что за восемнадцать «лимонов» бюджетной дотации пожелания налогоплательщикам Елена Глазунова могла бы и более оптимистичные подыскать. Но ничего не исправишь уже. Мы все умрём, так или иначе.