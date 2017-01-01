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01.01.1957
образование автотранспортной конторы исполкома горсовета (впоследствии УАТ, ПАТП)
01.01.1957
образование городского лесного хозяйства
01.01.1960
создан городской отдел коммунального хозяйства и благоустройства
01.01.1989
автобусы города начали работать без кондуктора
01.01.1990
создано объединение по телевидению, радиовещанию и печати
01.01.1990
началась продажа вино-водочных изделий по талонам
01.01.1990
создано Киновидеообъединение
01.01.1990
открыт филиал Дворца пионеров в пос. Подгорном
01.01.1993
введено бесплатное использование телефонов-автоматов
по материалам библиотеки им.Горького
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