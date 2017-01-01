01.01.1957 образование автотранспортной конторы исполкома горсовета (впоследствии УАТ, ПАТП)

01.01.1957 образование городского лесного хозяйства

01.01.1960 создан городской отдел коммунального хозяйства и благоустройства

01.01.1989 автобусы города начали работать без кондуктора

01.01.1990 создано объединение по телевидению, радиовещанию и печати

01.01.1990 началась продажа вино-водочных изделий по талонам

01.01.1990 создано Киновидеообъединение

01.01.1990 открыт филиал Дворца пионеров в пос. Подгорном

01.01.1993 введено бесплатное использование телефонов-автоматов

по материалам библиотеки им.Горького