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Железногорск
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Воскресенье, 01 Январь 2017
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  • Ну, с наступающим!
    С новым годом, народ! Поднимем чарки за то, чтобы наступивший год был не намного хуже, чем прошедший! torrents32.net/...... >>>

  • У советских собственная гордос...
    lenta.ru/.../... ) >>>

  • Рабам зарплата ни к чему
    щас патриоты налетят. И Вас о*гадят.За такие письмена.А может не огадят.Нынче индифферентные болше все. >>>

  • Рабам зарплата ни к чему
    Вот как тут не поддержать после всего вышеизложенного будущего кандидата в президенты Алексея Навального ? >>>

  • Печенек на всех не хватает
    "Депутат Шаранов о чём-то нехорошем задумался." Альтернативное название полотна: "Тёлочки перед дойкой". >>>

  • На пороге краха
    Согорожанам-НПОшникам: напоминаю, что Ю.А.Рыжов был причастен к подписанию контракта по "Сесату" в Париже, который стал ... >>>

  • Всё Пучков
    Не долго музыка играла... Тот больше продержался: видно, аккуратнее работал и предохранялся. >>>

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День без утра Печатать E-mail
Воскресенье, 01 Январь 2017

 
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История Железногорска
01.01.1957
образование автотранспортной конторы исполкома горсовета (впоследствии УАТ, ПАТП)

01.01.1957
образование городского лесного хозяйства

01.01.1960
создан городской отдел коммунального хозяйства и благоустройства

01.01.1989
автобусы города начали работать без кондуктора

01.01.1990
создано объединение по телевидению, радиовещанию и печати

01.01.1990
началась продажа вино-водочных изделий по талонам

01.01.1990
создано Киновидеообъединение

01.01.1990
открыт филиал Дворца пионеров в пос. Подгорном

01.01.1993
введено бесплатное использование телефонов-автоматов

по материалам библиотеки им.Горького
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Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


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Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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