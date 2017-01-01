31.12.1950 открылась первая столовая города в пос. Первомайском

31.12.1951 состоялся первый бал-маскарад в клубе «Строитель»

31.12.1958 впервые зажигаются новогодние елки на пл.Ленина, на Майке, у кинотеатра "Родина"

31.12.1964 построены первые дома по пр. Энтузиастов (NN 4, 8, 10, 10а, 12а)

31.12.1971 принята в эксплуатацию городская поликлиника по ул. Кирова, 13

по материалам библиотеки им.Горького