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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow С Новым годом!  
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С Новым годом! Печатать E-mail
Суббота, 31 Декабрь 2016

 
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История Железногорска
31.12.1950
открылась первая столовая города в пос. Первомайском

31.12.1951
состоялся первый бал-маскарад в клубе «Строитель»

31.12.1958
впервые зажигаются новогодние елки на пл.Ленина, на Майке, у кинотеатра "Родина"

31.12.1964
построены первые дома по пр. Энтузиастов (NN 4, 8, 10, 10а, 12а)

31.12.1971
принята в эксплуатацию городская поликлиника по ул. Кирова, 13

по материалам библиотеки им.Горького
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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