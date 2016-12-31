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  • Рабам зарплата ни к чему
    щас патриоты налетят. И Вас о*гадят.За такие письмена.А может не огадят.Нынче индифферентные болше все. >>>

  • Рабам зарплата ни к чему
    Вот как тут не поддержать после всего вышеизложенного будущего кандидата в президенты Алексея Навального ? >>>

  • Печенек на всех не хватает
    "Депутат Шаранов о чём-то нехорошем задумался." Альтернативное название полотна: "Тёлочки перед дойкой". >>>

  • На пороге краха
    Согорожанам-НПОшникам: напоминаю, что Ю.А.Рыжов был причастен к подписанию контракта по "Сесату" в Париже, который стал ... >>>

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  • В порядке электронной очереди
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У советских собственная гордость Печатать E-mail
Пятница, 30 Декабрь 2016

Экономику АО "ИСС" стремительно заменяет политическое безумие.

Российский производитель спутников отказался от украинских комплектующих

Как сообщил гендиректор предприятия, производителю удалось найти замену порядка полутора десяткам позиций.

Российский производитель космических аппаратов "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) полностью заменил использовавшиеся ранее украинские комплектующие отечественными аналогами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Тестоедов. "Доля украинских комплектующих, применявшихся в нашей технике, была не велика, и мы их полностью заменили", - сказал он. По словам Тестоедова, во-первых, на предприятии имеются страховые запасы комплектующих, которых достаточно для завершения изготовления находящихся в производстве серий спутников. Во-вторых, российские предприятия по заказу ИСС разработали и изготовили аналоги ранее выпускавшейся на Украине аппаратуры. "Полностью по всем комплектующим украинского производства, а это было порядка полутора десятков позиций, мы нашли замену. Сегодня у нас нет никакой зависимости от Украины", - отметил Тестоедов.

tass.ru.
 
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История Железногорска
30.12.1951
создан жилищно-коммунальный отдел Восточной конторы (день рождения ГЖКУ)

30.12.1957
принятие в эксплуатацию школы № 96 в п. "Л" по ул. Сибирской, 17 и школы в пос. Додоново

30.12.1975
проведена первая пробная плавка в электропечи блока литейных цехов Автопрома

30.12.2002
предотвращена аварийная ситуация на заводе "Факел"

30.12.2003
открылся боулинг-центр "Бали"

30.12.2004
состоялись первые киносеансы в обновленном кинокомплексе «Космос»

по материалам библиотеки им.Горького
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