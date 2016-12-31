Железногорская ТЭЦ официально передана ОАО "КрасЭКО".

Железногорскую ТЭЦ передали в собственность «КРАСЭКО»

Завершились мероприятия по передаче Железногорской ТЭЦ в собственность АО «КРАСЭКО».

В июне Законодательное Собранием Красноярского края внесло изменения в закон «О прогнозном плане приватизации» в соответствии с которым имущественный комплекс Железногорской ТЭЦ должен быть передан в собственность компании «КРАСЭКО». До декабря были проведены все необходимые процедуры, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

22 декабря Банк России решил дополнительно выпустить акции «КРАСЭКО» в количестве 3 954 664 штук по цене 1 тыс. рублей каждая, доля владения акциями Красноярского края сохранится на 100 % уровне. На основании решения Центрального банка РФ краевое Агентство по управлению государственным имуществом издало приказ об определении условий приватизации имущества ЖТЭЦ. В результате уставной капитал Общества будет увеличен на 3 млрд 954 млн 664 тыс. рублей.

Напомним, в конце апреля Железногорская ТЭЦ официально начала эксплуатироваться «КРАСЭКО». Объект обеспечивает теплом города Железногорск и Сосновоборск с помощью установленных четырёх паровых котлов, мощность каждого из которых составляет 95 Гкал/час.