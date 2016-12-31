 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Утонула при лунном свете, запутавшись в лифчике  
Суббота, 31 Декабрь 2016
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
  • Рабам зарплата ни к чему
    щас патриоты налетят. И Вас о*гадят.За такие письмена.А может не огадят.Нынче индифферентные болше все. >>>

  • Рабам зарплата ни к чему
    Вот как тут не поддержать после всего вышеизложенного будущего кандидата в президенты Алексея Навального ? >>>

  • Печенек на всех не хватает
    "Депутат Шаранов о чём-то нехорошем задумался." Альтернативное название полотна: "Тёлочки перед дойкой". >>>

  • На пороге краха
    Согорожанам-НПОшникам: напоминаю, что Ю.А.Рыжов был причастен к подписанию контракта по "Сесату" в Париже, который стал ... >>>

  • Всё Пучков
    Не долго музыка играла... Тот больше продержался: видно, аккуратнее работал и предохранялся. >>>

  • С наступающим!
    А почему 366, а не 363 - по факту? >>>

  • В порядке электронной очереди
    Все эти ремонты утяжеляют и взвинчивают ценообразование к примеру той же самой аптечной"Боярки".Тут уж никакой А.Кулеш,"... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Утонула при лунном свете, запутавшись в лифчике Печатать E-mail
Пятница, 30 Декабрь 2016

Прощай, серебряная девочка Кэрри Фишер, принцесса Лея.

Утонула при лунном свете, запутавшись в лифчике

Памяти актрисы и писательницы.

Кэрри Фишер любила вспоминать, как режиссер Джордж Лукас на съемках четвертого эпизода «Звездных войн» обманом заставил ее ходить без лифчика: он сказал, что тела в невесомости расширяются, и нижнее белье может задушить человека. Фишер не раз отмечала, что вне зависимости от того, как именно она умрет, в ее некрологе следует написать: «Утонула при лунном свете, запутавшись в лифчике». Актриса, сыгравшая одну из наиболее заметных ролей в истории кино, умерла 27 декабря. «Медуза» рассказывает об ее удивительной жизни…

Кэрри Фишер пришла на кастинг в «Звездные войны» в 19 лет, это была ее вторая роль в кино. Потом их случилось целое множество — и «Братья Блюз», и «Когда Гарри встретил Салли», и десятки камео в телесериалах; а были еще книги, сценарии и спектакли — но она навсегда осталась принцессой Леей Органой, лидером повстанцев, возлюбленной Хана Соло и сестрой Люка Скайуокера.

Как Кэрри Фишер выглядела в кадре, знают все: сильная героиня с бластером в руках, которая сама кого хочешь спасет; рабыня в металлическом бикини, которое она терпеть не может. За кадром Фишер была человеком с невероятно насыщенной жизнью, в которой имелись и периоды невостребованности, и многолетняя борьба с биполярным расстройством, алкогольной и наркотической зависимостью.

Краткая биография актрисы и писательницы Кэрри Фишер — легенды «Звездных войн». В десяти фотографиях.

Фишер попала в Голливуд совсем юной девушкой. Карьера актрисы ей была обеспечена по праву рождения: ее мать Дебби Рейнольдс играла в кино, а отец Эдди Фишер был певцом; семья жила в Беверли-хиллс. Когда Кэрри исполнилось два года, ее отец ушел к актрисе Элизабет Тейлор и стал ее четвертым мужем.

В детстве Кэрри обожала книги — в основном классическую литературу, писала стихи и пела. Она была большой поклонницей Трумэна Капоте и хотела быть такой же, как Дороти Перкинс. «Книги стали моим первым наркотиком», — говорила она, признаваясь, что была странным ребенком. Кэрри не стремилась к тому, чтобы стать актрисой — так сложилось. Если бы не «Звездные войны», она бы стала писательницей, считала сама Фишер.

В 15 Кэрри впервые вышла на большую сцене в мюзикле, где играла ее мать, а когда ей было 19, на экраны вышел первый голливудский фильм с участием Фишер — «Шампунь» с Уорреном Битти и Джули Кристи в главных ролях. Фишер играла там роль второго плана. В том же 1975-м она пошла на кастинг в «Звездные войны» — и получила первую большую роль в своей жизни.

«Привет, я миссис Хан Соло, и я алкоголик. Я алкоголик потому, что Джордж Лукас разрушил мою жизнь», — сказала она в знаменитой речи в честь Лукаса в 2005 году. Кэрри шутила, но только отчасти: период успеха «Звездных войн» — это еще и период ее проблем с наркотиками и алкоголем, о которых Кэрри позднее рассказывала в автобиографических книгах.

Кэрри признавалась, что, возможно, именно наркотики, принесшие актрисе много так вреда, помогли ей не думать о самоубийстве: всю жизнь она боролась с биполярным расстройством и депрессиями — столь сильными, что она лечилась электрошоком. «У меня была депрессия, и это остановило депрессию. Я не могла ее остановить. Лекарства не могли. Терапия не помогала. Это помогло», — говорила она об электросудорожной терапии.

После первых «Звездных войн» Фишер снялась в «Братьях Блюз» вместе с Дэном Эйкройдом и едва не вышла за него замуж: актер прямо на съемочной площадке сделал ей предложение; но в конце концов она вернулась к своей старой любви, музыканту Полу Саймону. Семейная жизнь с ним не сложилась, пара развелась в 1984-м, однако Фишер позднее говорила, что очень тепло относится и к Саймону, и к их роману — хоть и не общается с певцом, предпочитая слушать его песни. Саймон посвятил их отношениям несколько композиций (в частности, She Moves On и Hearts and Bones).

Большой кинозвездой она не стала, если не считать «Звездных войн». Почти все роли, а их было немало, — либо эпизодические, либо те, в которых Фишер играла саму себя, как, например, в сериале про гиков «Теория большого взрыва». Ее обожали фанаты «Звездных войн», не в последнюю очередь и за тот самый эпизод с костюмом рабыни Джаббы Хата. Фишер этот эпизод не нравился; впрочем, она признавала, что и от металлического бикини был прок — оно хорошо объясняет ту ненависть, с которой Лея убивала Джаббу Хата в шестом эпизоде «Звездных войн». Когда появились слухи, будто Disney хочет снять с продажи фигурки Леи в этом костюме, Фишер первой выступила против.

Актриса жила с образом Леи всю жизнь, но свою детскую мечту она исполнила и все-таки стала писательницей. Почти все книги Фишер в той или иной мере основаны на автобиографическом материале. «Открытки с края бездны» в вольной форме повествуют о проблемах актрисы с наркотиками во время съемок. А в своей последней книге «The Princess Diarist» она просто рассказывает о том времени — и впервые сообщает о непродолжительном романе с Харрисоном Фордом. Актер попросил у нее прочитать отрывки из книги на случай, если захочет что-то отредактировать — и не стал вносить в текст правки. Книги Фишер, как и ее саму, хвалят за юмор и откровенность; любила она смеяться и над собой — и очень часто это делала.

«Плыви, серебряная девочка» Мир прощается с Кэрри Фишер.

Литературный талант Фишер проявился еще и в сценарном деле. Она долгое время работала «сценарным доктором», то есть анонимно, без упоминания в титрах, правила чужие работы. Среди ее клиентов были многие известные режиссеры, в том числе сам Джордж Лукас. Фишер также писала самостоятельные сценарии, например, для фильма по своей же книге «Открытки с края бездны». Главную роль в картине сыграла Мэрил Стрип; Фишер сниматься отказалась.

В последние годы Фишер часто появлялась на телешоу вместе с новым любимцем, французским бульдогом Гарри. Она не стеснялась того, что интерес к ней прикован только из-за роли принцессы Леи, и признавала, что «Звездные войны» — это больше, чем просто кино. Когда ей предложили сниматься в седьмом эпизоде, Фишер не раздумывала: по ее словам, в таком возрасте актрисы не отказываются от больших ролей. Она должна была появиться и в восьмом, и в девятом эпизодах космической саги — причем в следующем фильме, который должен выйти в декабре 2017-го, ее роль значительно больше, чем в «Пробуждении силы». Актриса успела сыграть во всех сценах картины.

meduza.io.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
C Новым Годом!
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
30.12.1951
создан жилищно-коммунальный отдел Восточной конторы (день рождения ГЖКУ)

30.12.1957
принятие в эксплуатацию школы № 96 в п. "Л" по ул. Сибирской, 17 и школы в пос. Додоново

30.12.1975
проведена первая пробная плавка в электропечи блока литейных цехов Автопрома

30.12.2002
предотвращена аварийная ситуация на заводе "Факел"

30.12.2003
открылся боулинг-центр "Бали"

30.12.2004
состоялись первые киносеансы в обновленном кинокомплексе «Космос»

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить