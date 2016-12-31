Государство признало невозможность излечения "Спецстроя России". Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Об этом сообщается на сайте Кремля. В документе указано, что Спецстрой упразднен в целях совершенствования системы государственного управления. В соответствии с указом функции упраздненного Спецстроя переданы Министерству обороны России. Напомним, об упразднении Спецстроя объявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства 22 декабря. О том, что Владимир Путин принял решение упразднить подведомственный Минобороны Спецстрой, «Ъ» стало известно в конце ноября. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. kommersant. *** Новогоднее поздравление директора Спецстроя России Александра Волосова Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Для предприятий Спецстроя юбилейный 2016-й год был периодом напряженной работы. В тесном взаимодействии с Министерством обороны и другими ведомствами решались важнейшие задачи, направленные на укрепление обороноспособности России, ее экономическое развитие. Несмотря на сложности, многое удалось сделать. Обеспечена готовность объектов военной инфраструктуры для выполнения задач по предназначению и приема новейших образцов вооружения: на службу в Новороссийске заступили новые подводные лодки; на полигоне Капустин Яр сдан ракетный комплекс «Искандер»; переданы в эксплуатацию ракетчикам объекты в различных регионах страны, в том числе в Ивановской области; войска Воздушно-космических сил получили новые авиабазы в Астраханской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Большая работа проделана на космодроме Плесецк – сдано более двух десятков объектов, в том числе технический комплекс космических аппаратов. Переданы заказчику объекты военного городка в Кызыле, что позволило обеспечить передислокацию военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой бригады в Тыву. Интенсивная работа велась и на других объектах, в том числе на Арктических островах. Одной из важнейших строек уходящего года стал космодром Восточный, где была обеспечена строительная готовность объектов для первого запуска ракеты-носителя «Союз». Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за ваш труд, верность долгу и славным традициям строителей особого назначения. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы 2017-й год принес нашим предприятиям стабильность и развитие, стал периодом плодотворного труда, успехов и достижений! Крепкого вам здоровья, счастья, удачи! Пусть в каждом доме царят мир, согласие и благополучие! spetsstroy.ru . *** Первоочередные объекты специального назначения передал в эксплуатацию Сибирский главк в 2016 году 811 зданий и сооружений возводило Главное управление специального строительства по территории Сибири в уходящем году в соответствии с утвержденной программой. Это строительство в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Омской областях, а также в Республиках Хакасия и Тыва. Объекты возводятся в интересах Министерства обороны Российской Федерации, госкорпораций Роскосмос и Росатом. В 2016 году Сибирским главком построены 19 первоочередных объектов военного городка 55-й отдельной мотострелковой горной бригады в Республике Тыва. Кроме этого, переданы в эксплуатацию 68 сооружений, в том числе объекты Ракетных войск стратегического назначения, что обеспечило постановку на опытное боевое дежурство войсковых частей Новосибирского соединения. Также введены в эксплуатацию центры слежения за космическими объектами в Усолье-Сибирском и Енисейске. Завершаются строительно-монтажные работы на центре слежения за космическими объектами в Барнауле. Всего в 2016 году специалисты Сибирского главка ввели в эксплуатацию десять объектов специального назначения, включающих в себя более ста зданий и сооружений. Сибирское главное управление особое внимание уделяет повышению квалификации, переобучению востребованным специальностям работников предприятия, а также вопросам обучения охране труда, промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму. В Учебном центре Сибирского главка за отчетный период прошли обучение около тысячи четырехсот сотрудников предприятия. В 2017 году Сибирский главк продолжит строительство объектов Роскосмоса в городе Железногорске. Контракты на строительство заключены до 2020 года. Будет продолжено возведение военных городков в Абакане и Кызыле, а также строительство и реконструкция объектов в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. spetsstroy.ru . *** Спецстрой был упразднён из-за плохой работы и многочисленных злоупотреблений при строительстве космодрома Восточный, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. — Ликвидация Спецстроя как раз и является последствием той критики со стороны правительства, которая была направлена на организацию их работы. На многочисленную систему субподряда, на коррупционные истории, которые вскрывались. Большое количество уголовных дел — это как раз демонстрация того, что там порядок наведён. На космодроме Восточный с этим боролись, и это привело к ликвидации Спецстроя, это говорит о жёсткости позиции правительства, — заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24". life.ru .