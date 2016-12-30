Я всё-таки не понимаю, отчего новогодний салют у нас в два ночи.

Каждый Новый год меня эта мысль преследует, граждане. Почему праздничный салют в Красноярске-26 власти повадились назначать на полночь по якутскому и благовещенскому времени? Это намёк? А на что, позвольте спросить? Блин, жизнь проходит - хочется успеть узнать, ей-богу...