|Традиции наноточности
|Четверг, 29 Декабрь 2016
|
Я всё-таки не понимаю, отчего новогодний салют у нас в два ночи.
Каждый Новый год меня эта мысль преследует, граждане. Почему праздничный салют в Красноярске-26 власти повадились назначать на полночь по якутскому и благовещенскому времени? Это намёк? А на что, позвольте спросить? Блин, жизнь проходит - хочется успеть узнать, ей-богу...
Р.S. Адские хроники. Ёлочка Гипермаркета-На-Болоте.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами