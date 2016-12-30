Герр гауляйтер недоволен итогами выборов в Красноярске-26. ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. БЕРИ БОЛЬШЕ – КИДАЙ ДАЛЬШЕ Спецвыпуск проекта, посвящённый сенсационным откровениям Виктора Толоконского. Обожаю парадные интервью. Принято считать, что это квинтэссенция административного восторга, и ровным счётом никакой полезной информации они не несут. Обычно так и бывает. Но не в критические для власти дни. В последнем нумере «СГ-26», например, размещено на развороте интервью с красноярским губернатором. Там приводится множество ничего не значащих сами по себе цифр, там очень много обещаний и планов, как обычно, но примерно к середине Толоконского пробивает вдруг на откровенность рядовой вопрос: - Выборы в Железногорске и Зеленогорске прошли со скромным результатом? Что ждет инфраструктуру закрытых городов, каким будет социальное самочувствие их жителей? - В этих городах есть проблема, она сохранится еще несколько лет, - хмурится гаулятйер. - Здесь высокие требования общества к зарплате, уровню обустройства, перспективам. А инвестиционные перспективы Железногорска и, особенно, Зеленогорска пока несколько абстрактны. Конкретики сегодня еще маловато… Лично меня такое вступление насторожило, каюсь. Что же это значит, думаю: высокие требования сохранятся ещё некоторое время? А потом? Жизнь наладится или требования забудутся? Толоконский, видать, тоже понял, что пересолил, и принялся выкручивать баранку обратно. Получилось плохо, как всегда: - Настолько мощный потенциал у этих территорий, что проекты сюда всё равно придут. В Железногорске горно-химический комбинат в этом году закончил освоение технологии промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Это никому в мире не удавалось , а они сделали законченную технологию. Убежден, именно этот вид топлива будет наиболее востребован на внешнем рынке. Экспорт пойдет такой, что ГХК придется увеличивать численность работающих, будет много новых производств. - Но и в ИСС работы станет больше, - продолжал грезить наяву Толоконский, - завершается строительство большого корпуса, где будут испытываться антенны и спутники. Можно будет посмотреть на стендах, как ведет себя оборудование на орбите. Я думаю, количество заказов увеличится. Потому что можно будет покупать не кота в мешке, а адаптированный аппарат. Очень приятно слышать, согласитесь, что бывший президентский полпред всерьёз уверен, что выход МОКС-топлива или собранных спутников прямо пропорционален количеству работников на предприятии. Что-то такое навроде муравьиной суеты вокруг дохлого жука сразу на память приходит, верно? Вот в этой высокотехнологичной пирамидке толпа красных муравьёв разгрызает на складе оружейный плутоний и передаёт его вон в тот, синий, муравейник, где аналогичный коллектив грызёт уран… Или так: расширенный квартет мартышек на участке номер один собирает из разбросанных по углам железячек действующую модель спутника «КОКОС-М». На пальме номер два группа павианов сколачивает гвоздиками аппарат «БАНАН-К». И так буквально по всем джунглям, - в точности по заветам великого Мао про «домну – в каждый двор!» Странноватые представления у губера насчёт современных производств, нечего сказать. Да и насчёт рынка он тоже судить довольно занятно. Сразу видно профессионального болтолога , который отродясь в жизни ручками не работал, но зато других поучал сперва правилам строительства коммунистического, а теперь - и с тем же успехом -капиталистического процветания. Настоящий гусар, одним словом. «Товарищ прапорщик, товарищ прапорщик, остановите поезд! – Поезд, стой! Раз-два!». Но вернёмся к интервью. - Зеленогорск пережил высвобождение кадров, потому что наращивать производство центрифуг невозможно. Сокращение произошло до минимума. Но город хочет видеть перспективы, потому что люди не собираются уезжать. Здесь хорошие школы, больницы, жилье, благоустройство. Нет ветхого жилья, как, например, в соседнем Заозерном. И нужно максимально быстро конкретизировать проекты. Например, зеленогорский комбинат может перерабатывать все самое сложное, что можно взять в земле. Электрическая подстанция позволяет еще 10 таких комбинатов запустить. Территория большая, есть инфраструктура, специалисты. Сейчас ищем партнеров. Думаю, проекты там появятся /…/ Когда будет преодолен системный кризис, связанный с дорогими кредитами, и в Зеленогорске появятся инвесторы. Это вопрос времени. Хм. Очень политкорректная версия слова «никогда», верно? - Результаты выборов, - спохватился вдруг Толоконский, - в чем-то отражают эти проблемы, а в чем-то говорят о разгильдяйстве. Недоработали. В этих городах несложно показать перспективу, ведь качество жизни и роста возможно. Но кто-то посчитал, что власти должны самоустраниться, а кто-то решил, что в процесс включится Росатом. Но при чем здесь Росатом? Это сочетание объективных и субъективных факторов, организация работы. Результаты выборов в Железногорске и Зеленогорске – урок, что так поступать нельзя. Конец цитаты. Интересно, не правда ли? Оказывается, Серый дом понадеялся на бабло и админресурс Сергея Кириенко, а тот вежливо отошёл в сторонку – то ли потому, что Петра Гаврилова на сей раз засунули в партийный список «ЕР», то ли оттого, что эти выборы его вообще мало интересовали накануне смены места работы. Во всяком случае, столичные курьеры с чемоданом денег и комиссарскими полномочиями на сей раз в Нашгороде не появились, но вслух обижаться на такие расклады Толоконскому не с руки, ясен пень. Поэтому обходимся намёками. Второй нюанс ещё более сложен для понимания. Хотелось бы полной ясности: кто именно посчитал, что Серый дом должен устраниться от организации триумфальной победы ПЖИВ в Нашгороде? Сам Вадим Медведев? Но тогда почему его побитая молью и таксидермистами шкурка до сих пор не вывешена на флагштоке в назидание будущим градоначальникам? Неужто и здесь Обама наследил – приказал г-ну Чебурашкину и его штатным соловьям не показывать аборигенам перспективу… Беспокоюсь я что-то, короче говоря. Переживаю. Куда катимся?