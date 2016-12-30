Железногорск

Девочкам в Чечне запретили наряжаться в снежинок. Кадыров потребовал от высокопоставленных чеченских полицейских уйти в отставку Два источника «Новой газеты» сообщили об отставке первого заместителя министра МВД по ЧР Апти Алаудинова. По сообщению первого источника, от Алаудинова потребовали уйти в отставку в связи с недавним нападением на Грозный, в ходе которого погибли четверо сотрудников полиции. В результате объявленной контр-террористической операции нападавшие (молодые люди, все – жители Чечни, не числившиеся в незаконных вооруженных формированиях и не стоявшие на экстремистском профилактическом учете) были большей частью ликвидированы, несколько человек были взяты живыми. Само нападение стало полной неожиданностью для чеченских силовиков, что глава Чечни воспринял как полный провал агентурной работы полицейских. Также, по информации источника «Новой газеты», в отставку может уйти целый ряд высокопоставленных сотрудников МВД по ЧР, а также начальников районных ОМВД Чечни. По версии другого источника, Апти Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию сегодня утром, после острого личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На должность первого заместителя министра МВД по ЧР рассматривается кандидатура руководителя ОМВД РФ по Гудермесскому району Юсупа Байсултанова (ранее занимал должность командира специального батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП) «Грозный» МВД по ЧР). Апти Алаудинов неоднократно фигурировал в федеральных СМИ в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Известно о конфликте Алаудинова с сотрудниками Сводной мобильной группы правозащитников, которую возглавляет член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель «Комитета по предотвращению пыток» Игоря Каляпин. Каляпин несколько раз обращался в следственные органы с заявлениями о проведении проверки и возбуждении уголовного дела против Алаудинова в связи с фактами пыток, о которых сообщали заявители (жители Чечни), обращавшиеся за помощью к правозащитникам. В ходе нападения на офис СМГ в декабре 2014 года Алаудинов официально отказался обеспечить безопасность сотрудников СМГ, которых преследовали неустановленные лица. Апти Алаудинов долгие годы входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова и считался могущественным, опасным и весьма одиозным человеком в Чечне. Последний скандал, в котором засветился Апти Алаудинов, связан с восстановлением Шаройского района, которое началось после знаменитого апрельского обращения жителя села Кенхи Шаройского района Рамазана Джалалдинова к президенту России Путину. Именно Алаудинов по приказу Кадырова курировал восстановление района, на которое было выделено до 600 млн рублей из фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова. В ноябре житель Кенхов Рамазан Джалалдинов вынужден был бежать из своего села после того, как ему угрожал Аладудинов. Джалалдинов хотел донести до сведения главы Чечни информацию о реальном (и плачевном) положении дел с восстановлением Шаройского района, однако Алаудинов пытался не допустить утечки порочащей его информации. В связи с этим, по свидетельству Джалалдинова, Алаудинов угрожал незаконным уголовным преследованием и даже убийством жителю Кенхов, отобрал у него паспорт и пытался ограничить его свободу передвижения. Адвокат Рамазана Джалалдинова Петр Заикин обратился в связи с этими фактами с заявлением в следственные органы. Отставка господина Алаудинова и, вероятно, не только его одного, – это первая такого рода реакция главы Чечни на случившееся в Грозном нападение. В декабре 2014 года после нападения боевиков на Грозный, которая также была совершенно неожиданной для чеченских силовиков, такой реакции не последовало, а все руководство МВД по ЧР осталось тогда на своих местах. «Новая газета» пыталась дозвониться до господина Алаудинова, однако весь день он сбрасывает звонки. Сотрудница пресс-службы МВД по ЧР, услышав вопрос «Новой газеты» и фамилию Алаудинова, также бросила трубку, а затем перестала отвечать. novayagazeta. *** Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о том, что он потребовал от заместителя министра МВД РФ по ЧР генерала Апти Алаудинова уйти в отставку. "В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку". (...) Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни", - написал Кадыров в четверг в инстаграме. По словам главы Чечни, "Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность". interfax.ru . Р.S. Чечне сделали бесценный подарок в виде 141 картины Среди презентованной коллекции есть известные работы, которым более 60 лет. Такой дар Чеченская республика получила от известного российского бизнесмена Геннадия Тимченко, который встретился с главой ЧР Рамзаном Кадыровым. На своей странице в Инстаграм глава региона подчеркнул, что многие полотна имеют прямое отношение к Чечне, её народу и истории. Среди них «Река Сунжа», «Чечня», «Горный аул», «Терек», «Чеченка». Напомним, фонд супругов Тимченко оказывает помощь и поддержку культуре, спорту и в других сферах. Подаренные картины займут самое почётное место в Национальном музее ЧР. Как отметил его гендиректор Ваха Асталов, до военных событий фонд музея составлял более 2,5 тысяч произведений искусства. Среди них не только картины, но и скульптуры, предметы декоративно-прикладного творчества. sevkavportal.ru . Р.Р.S. В Чечне девочкам запретили наряжаться на новогодние утренники в снежинок. На официальном уровне. По мнению сотрудников республиканского министерства образования, такие наряды не соответствуют «вайнахской этике». Для юных жительниц Чечни республиканские власти в канун праздников ввели весьма своеобразный дресс-код. Сведения о подобном запрете появились 12 декабря после совещания с директорами школ. По данным некоторых СМИ, речь идет об обычной мусульманской одежде – хиджаб. При этом уже несколько недель по Интернету гуляет ролик, на котором неназванный чиновник говорит родителям о том, что никаких костюмов снежинок на праздниках быть не должно. Минобразования республики хранит молчание. Для комментариев требует письменный запрос. «Моей дочке мы уже купили бальное платье. Что с ним делать, теперь не знаю», - сетует одна из жительниц республики, попросившая не называть своего имени. К слову, супруга главы Чечни Медни Кадырова владеет предприятием по пошиву женской одежды, соответствующей строгим национальным и конфессиональным канонам. За прошлый год доход предпринимательницы составил 2,83 миллиона рублей. Впрочем, культурная цензура в Чечне усиливается уже не первый год. Следуя критериям «вайнахской этики», по пятницам мужчинам велено одеваться в особый костюм, разработанный в семье Рамзана Кадырова. Для чеченских студенток обязательными стали косынки. versia.ru .