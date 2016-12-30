Очень неудобно вышло: Сашу Власова мы с юбилеем не поздравили.

ДОБРОЕ ФОТО И БЛОШКЕ ПРИЯТНО

Фу, как нехорошо получилось. Сашу Власова мы с юбилеем не поздравили.

Зато про день рождения штатного своего фотографа не забыла редактор газеты «Город и горожане». «Сегодня в городской администрации открылась выставка работ Александра Власова, - сообщает Елена Глазунова. - Мероприятие приурочено к 60-летнему юбилею мастера. Поздравить юбиляра пришли глава городской администрации Сергей Пешков, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Анатолий Коновалов, замглавы администрации Андрей Шевченко и коллеги по журналистскому цеху.

Фотографий у юбиляра миллион, так что мы взяли первую попавшуюся.

Александр Власов работает с фотографией уже 41 год, из которых 27 во ВНИПИЭТе и 14 в редакции газеты. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и творческий подход к работе Александр Анатольевич награжден почетной грамотой и серебряным нагрудным значком с символикой ЗАТО от муниципалитета. Приглашаем железногорцев познакомиться с творчеством фотографа «ГиГ». Выставка работает на втором этаже».

Несколько заколдобило меня, правда, на слове «приурочено», ибо помнится, что день рождения у Саши всё-таки восемнадцатого, а не двадцать девятого декабря. Ну да ладно. Чего придираться к мелочам? Тем более, что примерно в таком ракурсе поздравляли Власова все «коллеги по журналистскому цеху». Обратите внимание, например: коллективное фото юбиляра делает он сам: