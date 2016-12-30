Столичная пресса продолжает провожать гауляйтера Толоконского. Толоконский, на выход? На сайте госзакупок красноярские депутаты выставили заявку на приобретения для служебных нужд автомобилей с подсветками и на услуги по созданию благоприятного образа властных структур в средствах массовой информации, или, говор короче, на свой пиар. Видимо в Красноярском крае денег куры не клюют, раз их больше некуда потратить, кроме как на машины и создание положительного образа чиновника. Впрочем, независимых наблюдателей эта информация почти не удивила. Ведь, согласно всем последним рейтингам, Красноярский край занимает «почетное» четвертое место по степени коррумпированности тамошних чиновников . Тщательно следит за своей репутацией и «правильным» пиаром и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В этом году он устроил в рядах своей команды настоящую кадровую чистку. Практически полностью было поменяно ближайшее окружение главы региона. И это немудрено. Таким образом губернатор избавляется от крайне негативного фона, который создали красноярским властям их представители. Ведь если дело пойдет совсем не так, как хочет Виктор Александрович, его так называемые соратники могут рассказать много чего интересного о своем боссе! Чиновники под «уголовкой» В этом году Красноярский край не знает себе равных по количеству коррупционных скандалов. Чиновников арестовывают одним за другим. Сначала было возбуждено уголовное дело против замминистра правительства края Юрия Панчука. Его обвинили в превышении служебных полномочий, что привело к значительному ущербу для регионального бюджета. По версии следствия, Пинчук подписал акты сдачи-приемки выполненных работ неким ООО «Специальное энергетическое строительство». На основании этого документа фирме были перечислены 17 миллионов рублей. Как выяснилось, перечислять их по большому счету было не за что, поскольку значительная часть положенных работ контора попросту не сделала. Но деньги из казны ушли. Следователи очень подозревают, что их не самая маленькая часть «приземлилась» в кошельке (читай на счетах) лично Панчука. Весной сгустили грозовые тучи над министром архитектуры и строительства Николаем Глушковым. В его ведомство нагрянули представители СРК и ФСБ с обысками. Связано это было с уголовным делом другого власть имущего человека – депутата красноярского законодательного собрания Владимира Седова. Тот чуть ранее был арестован по подозрению в получении взятки. Согласно предварительным данным, Седов пролоббировал интересы фирмы-застройщика под названием «Злата». Депутат предложил ее руководству решить вопрос о недоделках при строительстве одного из объектов. Попросил за это не много – всего 1 миллион рублей. После чего, часть денег занес в кабинет Панчука, который, совсем не артачась, завизировал документы о завершении строительных работ. Этим, дело не ограничилось. К нему была привлечена в качестве обвиняемой заместитель министра Елена Вавилова , которая, как считают силовики, тоже была «в теме» этой мутной истории. А чуть ранее под арестом оказалась заместитель министра регионального развития Надежда Маршалкина. Ее обвинили в получении крупной взятки. Она помогла получить своему знакомому крупный государственный контракт на 170 миллионов рублей. Сейчас Маршалкина обдумывает свою дальнейшую жизнь, сидя в камере СИЗО. Супруга народ «лечит»? Жители края собрали подписи под петицией, которая требует отстранения от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Причиной затеянной акции стала повальная коррупция во всех эшелонах власти региона и их сращивание с криминальными структурами . А еще «контрольным выстрелом» в рядовых красноярцев стало поведение супруги губернатора Натальи Толоконской. Когда жители начали сильно и публично роптать на то, что в Красноярске стало невозможно дышать из-за загрязняющим выбросов и потребовали от властей принять жесткие меры к отравителем окружающей среды, супруга главы региона не нашла ничего лучшего, как написать в одной социальных сетей тираду следующего содержания: : «когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным. Могу научить как врач!». «Губернатор Красноярского края никак не проявляет интерес к проблемам населения! А его жена к тому же еще и глумится в социальных сетях над жителями края, чего стоит фраза «это не небо черное, а ваши мысли», – написали авторы письма, которое направили в администрацию президента РФ. А еще в петиции было указано, что более половины жителей края вынуждена дышать загрязненным воздухом из-за элементарного несоблюдения экологических норм со стороны промышленных предприятий. И о том, что ежегодно на территории края вываливается до 400 миллионов тонн промышленных отходов. Здесь целая таблица Менделеева: — формальдегид, бензпирен, диоксид серы, фенол, оксид азота, оксид углерода, пыль, аммиак. Не случайно, экологических активистов возмутило поведение Натальи Толоконской, которая, по их словам, живет в шикарном особняке в санитарной лесной зоне, и которой нужды простых сметных просто неведомы . Губернатор и криминал? Тут стоит вспомнить главу бригады киллеров ОПГ «Труновские» Александра Радченко, который возвратился в Россию. На их совести почти с десяток убийств предпринимателей и политиков, а также систематическое вымогательство. Лидер группировки Александр Трунов сел на нары, а ближайший соратник и официальный советник тогда еще губернатора Новосибирской области Толоконского получил условный срок. Как поговаривали, ОПГ была тесно связана лично с губернатором Толоконским. Однако, сам он вышел сухим из воды сменив губернаторское кресло с новосибирского на красноярское. И вот новый скандал с приобретением дорогих машин и выделением немалых денег на собственный пиар. Может быть это станет последней каплей и для Кремля, и для силовиков? moscow-post.com . *** В Красноярском крае сменился лидер регионального отделения «Единой России». Сенатор Валерий Семёнов, который девять лет возглавлял местных единороссов, не стал баллотироваться на новый срок. Его преемником стал руководитель агентства печати и массовых коммуникаций администрации Красноярского края Алексей Додатко. За его кандидатуру проголосовали 144 делегата партийной конференции, за его соперника Владислава Логинова – руководителя администрации Советского района города Красноярска – 57 однопартийцев. По мнению главного редактора газеты «Красноярский рабочий» Владимира Павловского , избрание Додатко секретарем реготделения ЕР означает усиление позиций первого замгубернатора края Сергея Пономаренко. «То, что ЕР и администрация края – это одно целое, сомневаться не приходится. Они действуют в единой связке, что показали прошедшие выборы. Губернатор на них был первым в списке в краевое заксобрание и за собой возил кандидатов-единороссов. Влияние губернатора Виктора Толоконского на партию останется неизмененным. Но избрание секретарем отделения ЕР Додатко – это усиление влияния первого замгубернатора Сергея Пономаренко. Потому что Додатко – это его кадр. Губернатор во всём прислушивается к мнению Пономаренко, а теперь будет слушать еще больше. До каких пор будет усиливаться влияние Пономаренко – это загадка. Пока он правит бал и выполняет задания не столько Толоконского, сколько товарищей из Москвы в лице Александра Хлопонина, Льва Кузнецова, которые имеют до сих пор влияние на Красноярский край», – считает Павловский. Додатко работал во главе отдела по специальным проектам в области местного самоуправления администрации края. В 2002–2004 годах был начальником информационно-аналитического отдела управления по госстроительству и местному самоуправлению Совета администрации края. В 2004г. он стал начальником отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома реготделения ЕР. В 2008-м – вице-спикером горсовета Красноярска, в 2013-м – полпредом губернатора в Центральном территориальном округе. А после победы Толоконского на выборах возглавил агентство печати и массовых коммуникаций. club-rf.ru .