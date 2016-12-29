|С наступающим!
|Среда, 28 Декабрь 2016
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В нашем дурдоме власть перешла в руки пациентов...
Отличный был год, ага. Один продул выборы,
другой чуть-чуть не остался без работы...
Но всё же главное - это оптимизм, товарищи!
Даже если от него сильно пахнет клиникой.
|След. >
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами