Зачем министерству чрезвычайных ситуаций казачьи шашки? Пучков с воза, МЧС легче? В МЧС празднуют день спасателя. Однако самым лучшим подарком для ведомства будет отставка министра. 27 декабря в России отмечается как профессиональный праздник спасателей. К сожалению, у рядовых сотрудников МЧС воспоминания об этом празднике должны быть не самые приятные. В прошлом году многих, например, оставили без зарплаты. А кто-то из подчиненных министра Владимира Пучкова вообще встретит свой праздник в СИЗО. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя отдела надзорной деятельности по Волгодонску ростовского ГУ МЧС Александра Сухорукова. Следствие считает, что сотрудник ведомства в ходе посещения мебельного магазина предложил его владельцу пропустить ряд моментов, связанных с противопожарной безопасностью, взамен на «скидку» на покупку. Таким образом, Сухоруков по заниженной стоимости приобрел мягкий уголок. Видимо, спасатель привык на своей должности время от времени использовать служебные полномочия в личных целях. Летом 2016 года глава надзорного отдела вологодонского МЧС получил небольшой - на 30 тысяч рублей - «откат». Чиновник поспособствовал, чтобы договор на выполнение работ по противопожарной безопасности был заключен с «нужной» компанией, владелец которой Сухорукова «отблагодарил». Другое «свежее» дело в отношении сотрудников МЧС - хищение 12 млн рублей, в котором подозревают бывшего руководителя управления медико-психологического обеспечения МЧС Ольгу Лебедеву. Экс-чиновница, по версии следствия, в компании своих замов и двух «шустрых» коммерсантов оформила закупку за госсчет рентгенодиагностического оборудования. Цена была предусмотрительно умножена на двое, благодаря чему «бенефициары» схемы и разложили по своим кошелькам «лишние» 12 млн рублей. Коррупция в спасательном ведомстве распространилась при министре Владимире Пучкове повсеместно. Воруют не только в регионах, но и в центре. Правда, счет там идет не на тысячи, а на миллиарды рублей. Напомним, в октябре текущего года Счетная палата обнародовала результаты проверки трат Министерства чрезвычайных ситуаций, которые ошеломили борцов с коррупцией. Так, с 2013 года с нарушением ведомство потратило 3,5 млрд рублей. В основном, госсредства в МЧС «пилились» на завышенных ценах в сфере госзакупок. «Излишки» приятно отягощали карманы высокопоставленных сотрудников ведомства. Например, в прошлом году подведомственные МЧС структуры купили четыре пожарно-спасательных мотоцикла Honda, за каждый было заплачено по 2,6 млн рублей. вот только рыночная стоимость мотоциклов почти на миллион рублей ниже. На некоторых госзакупках схемы «распила» отработаны и повторяются из года в год. Меняется только коэффициент завышения цены. Например, в 2015 году пожарные цистерны на базе КАМАЗов чиновники ведомства закупали по 15 млн рублей за штуку, в этом году - уже по 16,6 млн рублей за штуку. Хотя на рынке аналогичная автоцистерна стоит порядка 6,6 млн рублей. То есть цены были завышены почти в три раза! 378 млн рублей, согласно отчету аудиторов Счетной палаты, бюджет потерял из-за завышенной на 43% цены на жилищное строительство. Контракт МЧС в свое время заключило с компанией «ВИП — СтройИнжиниринг». Не зарплатой единой Складывается ощущение, что именно масштабы воровства в ведомстве мешали его руководству вовремя расплачиваться по долгам. Так, дебиторская задолженность министерства с 2013 года выросла почти в три раза - до 1,6 млрд рублей. За этот же период просроченная задолженность подскочила сразу в 21 раз - до 1,06 млрд рублей. Несмотря на увольнение из рядов МЧС в 2015 году 10 тысяч сотрудников, денег не хватало даже на покрытие текущих расходов. На подступающих новогодних праздниках спасатели Пермского края и еще шести регионов, вероятно, будут вспоминать, как в прошлом году руководство оставило их на 31 декабря буквально без копейки. При этом «верхушке» ведомства были выплачены премии . Рядовым сотрудникам предложили взять кредит «на еду». В прошлом году со счетом спасательного ведомства, видимо, в неизвестном направлении испарились 3,8 млрд рублей зарплат спасателям. Задолженность перед рядовыми сотрудниками ведомства в начале этого года превысила уже 4,5 млрд рублей. В то же время, выяснили в Счетной палате, руководству спасательного ведомства не чуждо стремление к комфорту и роскоши за бюджетный счет. Так, ведомство, приобрело целую линейку дорогих автомобилей, в числе которых BMW 750Li XDrive и Audi A8L. Приобретение делалось, видимо, в интересах отдельных высокопоставленных чиновников, которые вряд ли сами тушат пожары на работе. Кроме того, вместо того, чтобы вовремя начислить спасателям зарплату, команда Владимира Пучкова продолжала закупать наградные «сабли драгунские» и «шашки казачьи». Аудиторы сочли пополнение запасов наградного оружия нарушением правительственного постановления. Славные традиции, когда премии платятся завсегдатаям министерских кабинетов и не платятся тем, кто спасает жизни, в МЧС свято блюдутся. Например, в уходящем 2016 году подобное наблюдалось в управлениях МЧС Курганской, Оренбургской и Ярославской областей. В частности, оренбургским пожарным достались премии… в 1% от оклада (!), тогда как «кабинетчики», которые скорее всего, видели пожары только по телевизору, получили премии до 85%. Наиболее ярую приверженность традиции раздачи премий продемонстрировали курганские чиновники. Там бухгалтеры и сотрудники кадровой службы за «особый риск» (порезаться офисной бумагой?) получили 120-160% премиальных. Тем сотрудникам ведомства, которые ежедневно вытаскивают людей из горящих домов, не досталось ничего . Катастрофа министерского масштаба Эксперты уже давно констатируют, что господин Пучков сумел в рекордные сроки развалить ведомство, бывшее некогда одним из лучших. В день спасателя господин Пучков говорил очень правильные слова. Например, о том, что в будущем году он намерен «расстаться» с теми сотрудниками, которые не осваивают бюджетные средства. Контроль за бюджетными тратами министр намерен усилить, растратчиков - изгнать из ведомства. Ну, тогда ему предстоит начать с самого себя. Тут уместно вспомнить историю, как закупка спасательным ведомством беспилотников. Одну из таких машин Владимир Пучков торжественно подарил Туле. Возможно, министру показалось, что беспилотники годятся для целей, поставленных перед спасательным ведомством. К сожалению, профессионалы согласиться в этом вопросе с главой МЧС не смогли бы. Ведь по своим характеристикам закупленные, конечно, в Китае, беспилотники больше походили на бытовые машины. Закупленные аппарата сохраняли управляемость на расстоянии не более 2 километров, а длительность из полета составляется максимум, 23 минуты. Все эти погрешности не помешали чиновникам Пучкова закупить дешевые дроны в 1,5-2 дороже из рыночной стоимости . Всего МЧС закупило 200 подобных аппаратов на общую сумму 38 млн рублей. на рынке даже розничная стоимость DJI Phantom 3 Advanced не превышала 70 тысяч рублей, но кабинетные умельцы, видимо, тем самые, которые начисляют себе премии, умудрились купить дроны по цене в 190 тысяч рублей. Разницу между реальной ценой и стоимостью покупки, по слухам, поделило министерское начальство. Не мудрствуя особо, чиновники Владимира Пучкова закупили следующую партию аналогичных дронов. Но уже по астрономической цене в 210 млн рублей. В МЧС при Пучкове не просто воруют по-мелкому и закупают ненужную технику по завышенной цене. Иногда в ведомстве действуют целые ОПГ и, как поговаривают, министр был в курсе происходящего. Напомним, в 2013 году выяснилось, что в хакасском управлении ведомства действовала ОПГ, в состав которой входили высокопоставленные сотрудники МЧС . Преступники занимались коллективным и масштабным хищением бюджетных миллионов. Однако в последнее время гуляют слухи о скорой отставке господина Пучкова. Возможные кандидатуры преемников главы МЧС не радуют, однако сам по себе уход из ведомства нынешнего министра скажется на спасательной работе благотворно. moscow-post.com .