ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

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На вопрос об итогах проверки, во время которой в школы закладывались муляжи бомб, Валерий Головкин поведал об отсутствии ограждений и видеонаблюдения в учреждениях. И попросил 17 млн рублей «на устранение». Приём Белой Королевы проходит в Центре досуга. 15 ДТП за месяц зарегистрированы на пр. Курчатова. Всего же за год по ЗАТО произошли 1.600 аварий. В 64-х пострадали люди. Шесть человек погибли, в т.ч. два пешехода. В школе №93 за полтора года не сумели заменить напольное покрытие в нескольких кабинетах, однако проверяющие вошли в положение директора («отсутствие достаточного финансирования») и карать никого не стали. Зато на новогодние подарки бюджет ЗАТО раскошелился на 1,3 млн рубликов. Олег Аржанников проверил работу горУВД, как члён соответствующего общественного совета. «Ресторатор» Эльшан Салимов вернулся домой после второго этапа кругосветного путешествия на автомобилях. Михаил Симонов, «Информ-Экспресс»: «Большую долю в совершённом массиве преступлений занимают самоубийства». Детский сад пос. Подгорный справляет полувековой юбилей. На ФГУП «ГХК» за нарушения прохождения медосмотров и обеспечения санитарно-технического состояния производственных помещений кого-то привлекут к ответственности по ст. 6.3 КоАП. 18 медсестёр пожаловались на снижение зарплаты. Трудовая инспекция наказала на 183 т.р. руководство КБ-51. А после жалобы 16 врачей на увеличение рабочего дня Александру Ломакину пришлось отменять свой приказ. Тем не менее, депутат настроен оптимистично: «Все задачи успешно решены. Ситуацию удалось стабилизировать и улучшить». Это называется – один кардиолог и один пульмонолог на весь город... Четыре новых больных ВИЧ добавилось в Нашгороде за месяц. Уже 179 советов домов избрано в ЗАТО каким-то чудом. Четыре заявки «резидентов» промпарка согласованы, пять - на рассмотрении, утверждает «молодой и энергичный» номер два. Семнадцать взрослых и двое детей пострадали в декабре от укусов животных. Из новогодних поздравлений. Директор ПКиО Ирина Кислова: «У нас не только развязаны руки, у нас выросли крылья! Мы перевыполнили план на 3 миллиона. Чуть-чуть не дотянули до того, что с нас сняли». С первого января тариф на тепло будет снижен на 19 процентов в результате оптимизации и перевооружения ЖТЭЦ, говорят в РЭКе. Тем временем, муниципальная казна до сих пор не получила в полном объёме компенсации по выпадающим доходам ни за 2014 год, ни даже за 2012-й. О загадочных «умениях и микроумениях» лепечет что-то директор 180 школы Ольга Коваленко. Перевести на русский эту архивную запись я не сумел, каюсь. Зато могу отметить, что за месяц в бывшем Соцгороде у детишек обнаружены тринадцать случаев педикулёза и два – чесотки. Догордились, блин. Директор ГХК даёт пресс-конференцию в «Комсомольской правде». «Таблеточный МОКС изготовлен на коленке, - говорит П.Гаврилов. – Оборудование, которое мы не умеем делать, мы просто купили за рубежом…». Около 70 процентов многоквартирных домов ЗАТО уже оснащены счётчиками. Продолжение следует.