|Страна Оления. Развитие сюжета
|Среда, 28 Декабрь 2016
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Железные горцы подбираются к идеологии "Это не моя проблема".
Обычные возмущательные картиночки в социальных сетях Нашгорода с некоторых пор обильно разбавляются новой для ЗАТО идеологией. Звучит она просто: купил машину - твоя проблема. Не ставь её мне на голову. Ну, и так далее. Социальное расслоение наступает или здравый смысл включается, наконец?
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