Железные горцы подбираются к идеологии "Это не моя проблема". Обычные возмущательные картиночки в социальных сетях Нашгорода с некоторых пор обильно разбавляются новой для ЗАТО идеологией. Звучит она просто: купил машину - твоя проблема. Не ставь её мне на голову. Ну, и так далее. Социальное расслоение наступает или здравый смысл включается, наконец? *** ***