Партизанские традиции укрепляет губернатор с семейством. Короли на картошке Брянская область входит в тройку худших регионов по расчётам за использование газа объектами теплоэнергетики – организациями коммунального комплекса. Впрочем, это, похоже, не очень беспокоит губернатора Александра Богомаза. Зато у его родственников процветает бизнес. Слуга и госпожа На днях, когда большинство россиян обсуждало прогноз Росгидромета о грядущих крепких морозах, весьма тревожные вести пришли из Брянской области. Многие СМИ сообщали о том, что возникла угроза этому региону остаться без тепла в зимние холода. А все - из-за долгов. К сентябрю задолженность ГУП «Брянсккоммунэнерго» перед «Газпром межрегионгаз Брянск» составляла 2,1 млрд рублей. При этом управляющие компании должны самому предприятию почти 655 млн рублей. Кроме того, более миллиарда рублей предприятия сферы ЖКХ и управляющие компании брянщины задолжали за электричество. «Если не брать кавказские республики, Брянская область уверенно входит в тройку худших регионов по расчётам за использование газа объектами теплоэнергетики – организациями коммунального комплекса», - резюмирует генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Сергей Петров. Представители газовой монополии говорят, что сумма предельная. Получается, что вскоре жителям Брянской области могут отключить газ из-за бездействия власти. При этом СМИ также обращают внимание на то, что нынешний бюджет области был принят с дефицитом в 745 миллионов рублей. А государственный долг области уже почти 13 миллиардов рублей. Брянская область – не очень богатый на сенсации всероссийского масштаба регион. Пожалуй, кроме отставки с последующим арестом и приговором к четырем годам колонии предыдущего губернатора области Николая Денина таковых до нынешней весны и не было. А вот как раз к женскому празднику, в начале марта 2016 года, сенсация грянула. Авторитетный журнал «Форбс» объявил, что в его рейтинге «Самые состоятельные жены слуг народа» первое место заняла Ольга Богомаз. Ее доход составил 695,4 млн руб. Широкому российскому читателю имя номинантки мало что говорило. В отличие от дам, которых госпожа Богомаз в этом рейтинге обошла с большим отрывом. Доход Ольги Богомаз более чем в десять раз превысил доход супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — олимпийской чемпионки Татьяны Навки (89 млн руб. – рекорд среди жен кремлевских чиновников), а также супруги вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамовой (141,39 млн руб. – рекорд среди жен членов правительства). Кто же такая эта неизвестная большинству россиян зажиточная женщина, задавали вопрос читатели. Себя Ольга Богомаз позиционирует как скромного картофелевода, которая добилась блистательных успехов, став одним из ведущих производителей корнеплодов в России своим непосильным трудом (начинала с одного гектара) и столь же непосильным трудом членов семьи. Однако в рассказе она как-то не подчеркнула, что один из членов семьи – Александр Богомаз, - кроме того что ее муж, еще и губернатор той же Брянской области. Все лучшее – семье В том, что Александр Богомаз - примерный супруг и отец, вряд ли можно сомневаться. В пору, когда после объявления об обязанности чиновников декларировать свои доходы по стране прокатилась волна разводов, в результате которых эти самые чиновники оказывались голы как соколы, а их покинутые супруги становились внезапно обладательницами солидных состояний, Александр Богомаз хранил верность семье. Он не развелся. Просто передал бразды правления и права собственности на довольно скромное сельхозпредприятие «Богомаз» жене Ольге. А едва став исполняющим обязанности губернатора, он оперативно назначил своего 27-летнего сына, работавшего директором фирмы «Богомаз», главой Стародубского района Брянской области. Эксперты, правда, считают, что таким образом была нарушена статья 11 закона о госслужбе. Однако для Богомаза-губернатора это никаких последствий не имело. Зато имело серьезные последствия для агрохолдинга «Богомаз». За время руководства областью агрохолдинг, по совершенно случайному, видимо, совпадению, превратился в процветающее предприятие. Сегодня Ольге Богомаз принадлежат 79 земельных участков, преимущественно сельхозназначения, самый большой – 760 га. Семейный картофельный бизнес развился в несколько агронаправлений: две молочные фермы, поля, засеянные пшеницей, кукурузой, ячменем, соей, овощехранилища на 100 тысяч тонн, 3 фасовочные линии, 6 складов, мельница, 5 свинарников, 2 коровника, пилорама, бойня, ангары, 3 артезианские скважины. Перечень должен был бы продолжиться многоэтажной виллой, однако в декларации супруги значится лишь квартира площадью 34,4 квадратных метра. И свыше 100 транспортных средств, включая престижный Porsche Cayenne Turbo, автокран КамАЗ, 7 грузовиков, 40 тракторов, 15 комбайнов и косилку. Потемкинские заводы Сам Александр Богомаз отдает все силы развитию родной Брянской области. И, похоже, не безрезультатно. Например, как сообщил своим читателям областной сайт «Брянская улица», на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Брянщины доложил о больших достижениях промышленности руководимого им региона. Однако самой области от этого толку немного. Большинство предприятий можно назвать брянскими лишь потому, что они расположены в регионе. На деле же предприятия входят в крупные корпорации и холдинги, и региону не принадлежат. Это так называемые консолидированные группы налогоплательщиков - почти все налоги они платят в центр, и только затем, в рамках сложившихся межбюджетных отношений, и в зависимости от отдельных решений правительства РФ, платежи распределяются по регионам. Так что в Брянскую область возвращаются крохи. Проблема усугубляется тем, что большинство предприятий области – это оборонка. То есть зависят от оборонзаказа, соответственно, и от федерального бюджета. Любой сбой, например, сокращение заказов - и тысячи работников могут оказаться на улице. Такая ситуация, впрочем, характерна для многих российских регионов. Но есть губернаторы, которые последовательно отстаивают региональные интересы, и есть те, которые дисциплинированно берут под козырек. Зато, как выяснили местные журналисты, Богомаз-губернатор либо вообще не в курсе того, что происходит с промышленностью региона, либо не брезгует приукрашивать отчетность. Сотрудники сайта «Новости Брянск – Город 32» проанализировали подписанный губернатором 26 сентября нынешнего года документ под названием «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Брянской области на период 2017 - 2021 годов». Документ вызвал изумление у специалистов, знакомых с положением дел в брянской промышленности. Например, там сказано, что флагман областной индустрии - Брянский машиностроительный завод - выпускает судовые дизеля. Однако дизельное производство здесь свернуто еще в 2011-м году. НИИ «Изотерм» назван в документе «центром по производству полупроводниковых материалов». На самом деле предприятие никогда этим не занималось. Говорится, что Брянская область «является монополистом в России по производству изотермических вагонов». Тогда как последнюю рефрижераторную секцию на БМЗ выпустили в 1993 году. И так далее. Тут одно из двух: то ли Александр Богомаз не знает истинного положения дел во вверенном регионе, то ли кто-то втирает начальству очки. В любом случае такой вот, выходит, уровень руководства областным хозяйством губернатора Александра Богомаза. Зато «богомаз-бизнес» процветает. Богомаз-супруга - в «Форбсе». Жизнь удалась. versia. Р.S. В Брянске могли незаконно увести из бюджета от 45 до 70 миллионов на Генплан Юрист КПРФ Александр Соломатин направил прокурору региона обращение с требованием проверить законность разработки Генплана Брянска. В письме он доказывает, что компания «Гипрогор» вообще не разрабатывала главный градостроительный документ, но получила за это деньги. Брянский горсовет принял «новый» Генеральный план города в июле 2016 года, однако споры о том, насколько законен этот документ не утихают до сих пор. Так, в конце декабря юрист и преподаватель БГИТУ Надежда Кочегарова проиграла суд об отмене главного градостроительного документа. Позже она заявила, что будет оспаривать решение областного суда в Верховном. Соломатин также участвовал в судебном процессе. Новый Генплан Брянска, как утверждают брянские чиновники, разрабатывала компания «Гипрогор». Однако на портале госзакупок контракт на разработку Генплана Брянска не опубликован до сих пор, что является прямым нарушением федерального законодательства о госзакупках. Чиновники брянской мэрии объясняют это тем, что ОАО «Гипрогор» разрабатывало генеральный план в соответствии с контрактом , заключённом в 2013 году. Этот документ предусматривает корректировку принятого в 1994 году Генплана, но никак не разработку нового. В рамках рассмотрения иска Кочегаровой об отмене Генплана областной суд вызывал на заседание представителей «Гипрогора». Те на заседание не явились, но прислали «объяснительную». В письме представители проектного института указывают, что они выполнили все условия муниципальных контрактов о внесении изменений в Генплан «с учётом проектных решений предыдущего Генплана». О разработке нового документа в письме «Гипрогора» нет ни слова. Даже если считать, что в основу разработки брянского Генплана были положены муниципальные контракты №17 от 27 августа 2015 года и №19 от 28 августа 2015, то получается, что у «Гипрогора» на разработку главного градостроительного документа города, в котором проживает почти полмиллиона человек, было только 14 дней, поскольку уже 11 сентября 2015 года глава города объявил о проведении публичных слушаний по проекту Генплана. Юристы уверены, что за столь короткий срок невозможно подготовить столь масштабный документ. Это тем не менее не помешало «Гипрогору» выступить на публичных слушаниях именно в качестве разработчика документа. Указанных выше контрактов в открытом доступе нет. Депутат горсовета Андрей Архицкий, который сразу после принятия Генплана заявлял о намерении обжаловать его, попросил у мэрии копию контракта №17. Замглавы администрации Антон Вербицкий отказался предоставить ему эту информацию, отметив, что она не относится к его, Архицкого, «депутатским полномочиям». Народный избранник уверен, что таким образом чиновники намеренно скрывают информацию, которая касается всех жителей Брянска, поскольку разработка Генплана оплачивалась бюджетом города. Сумма, которую город заплатил «Гипрогору» за фактически корректировку Генплана, принятого в 1994 году, неизвестна. П данным из различных источников на разработку и принятие генерального плана Брянск мог потратить от 45 до 70 миллионов рублей. Примерно в этом диапазоне находятся цены на разработку Генпланов других городов ЦФО. В контракте 2013 года, по которому якобы разрабатывался новый брянский Генплан, указана сумма в 8,5 миллионов рублей в ценах 2013 года. Отсутствие договорных обязательств между администрацией Брянска и ОАО «Гипрогор», уверен юрист, ставит под сомнение законность этих правовых отношений, а значит предполагает наличие коррупционной составляющей в действиях должностных лиц исполнительной власти Брянска. Соломатин считает также, что жители города во время публичных слушаний и Совет народных депутатов Брянска во время обсуждения и принятия Генплана были введены в заблуждение, детали которого мы только что изложили. Юрист надеется на то, что прокурор Александр Войтович даст адекватную оценку фактам, изложенным в его обращении. bryansku.ru .