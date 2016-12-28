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В порядке электронной очереди Печатать E-mail
Вторник, 27 Декабрь 2016

Аптека на Курчатова открыла двери с лицевой стороны здания.

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Полугодовой ремонт «губернской аптеки» завершён, кажется. Одной «входной группой» дело не закончилось. Существенную трансформацию пришлось претерпеть и внутренней планировке учреждения. Но главное ощущение от сегодняшнего возвращения аптеки на Курчатова к жизни – это введение электронной очереди. Можете сами себе представить, в какой ступор вгоняет эта машинерия пенсионеров, которые готовы ехать на другой конец города из-за вполне мифических скидок. Вот бы ещё такой аттракцион в автобусах ввести!

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Впрочем, как подсказывают социальные сети, наличие минимальной халявы сразу и надолго поднимает настроение электоральных масс Нашгорода. И если электрические двери бывшего муниципального предприятия тоже начнут когда-нибудь работать, а с улицы уберут остатки строительного мусора, то «Уран-Батору» не останется ничего иного, кроме как признать факт вступления бывшего Соцгорода в пост-индустриальную эпоху. Glory, Glory, Hallelujah, короче говоря - лишь бы только господа провизоры перестали впыживать престарелым клиентам рекламу БАДов. Занятие это денежное, похоже, но уж больно пастозное.

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27.12.1991
состоялась первая городская акция протеста (на ГРЗ ГХК рабочие предъявили директору требование о повышении заработной платы, предоставлении компенсации удорожания продуктов питания, сокращенн управленческого аппарата и др.)

27.12.2001
решением Городского Совета N 13-130р МОУ «Гимназия N 96» присвоено имя писателя В.П. Астафьева

по материалам библиотеки им.Горького
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