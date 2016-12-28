|В порядке электронной очереди
|Вторник, 27 Декабрь 2016
|
Аптека на Курчатова открыла двери с лицевой стороны здания.
Полугодовой ремонт «губернской аптеки» завершён, кажется. Одной «входной группой» дело не закончилось. Существенную трансформацию пришлось претерпеть и внутренней планировке учреждения. Но главное ощущение от сегодняшнего возвращения аптеки на Курчатова к жизни – это введение электронной очереди. Можете сами себе представить, в какой ступор вгоняет эта машинерия пенсионеров, которые готовы ехать на другой конец города из-за вполне мифических скидок. Вот бы ещё такой аттракцион в автобусах ввести!
Впрочем, как подсказывают социальные сети, наличие минимальной халявы сразу и надолго поднимает настроение электоральных масс Нашгорода. И если электрические двери бывшего муниципального предприятия тоже начнут когда-нибудь работать, а с улицы уберут остатки строительного мусора, то «Уран-Батору» не останется ничего иного, кроме как признать факт вступления бывшего Соцгорода в пост-индустриальную эпоху. Glory, Glory, Hallelujah, короче говоря - лишь бы только господа провизоры перестали впыживать престарелым клиентам рекламу БАДов. Занятие это денежное, похоже, но уж больно пастозное.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами