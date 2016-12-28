Аптека на Курчатова открыла двери с лицевой стороны здания.

Полугодовой ремонт «губернской аптеки» завершён, кажется. Одной «входной группой» дело не закончилось. Существенную трансформацию пришлось претерпеть и внутренней планировке учреждения. Но главное ощущение от сегодняшнего возвращения аптеки на Курчатова к жизни – это введение электронной очереди. Можете сами себе представить, в какой ступор вгоняет эта машинерия пенсионеров, которые готовы ехать на другой конец города из-за вполне мифических скидок. Вот бы ещё такой аттракцион в автобусах ввести!