В роли Дедов Морозов - депутаты Заксобрания Кулеш и Гаврилов. О РАЗНИЦЕ В ПОДХОДАХ Будни соцсоревнования. Железногорские депутаты примерили костюмы Деда Мороза. С 23 по 26 ноября жители Красноярского края собрали более 60 тысяч рублей в помощь семье женщины-инвалида, в которой не хватало заплатить деньги за электричество, сообщает Нина Рубан, курирующая сбор средств. Напомним, жительница села Сухобузимо, пенсионерка Татьяна Михина, чуть не осталась за долги без электричества, от которого зависит жизнь ее парализованной дочери, попавшей в страшную аварию три года назад . Ее историю в соцсетях рассказал депутат Законодательного собрания Алексей Кулеш. «Всего собрано 61 400 рублей, из которых 20 000 уже переданы семье. Часть из оставшихся 41 400 рублей будет потрачена на приобретение необходимых медикаментов, остальное передадим семье», — написала Рубан. Также женщина отметила, что живущие в Железногорске и желающие помочь могут с 26 до 28 декабря принести необходимые вещи. «Когда я писал здесь историю этой семьи, я не рассчитывал на такой отклик. Вообще ни на что не рассчитывал. Просто поделился чувствами. Люди, вы прекрасны! Я люблю вас», — поблагодарил депутат откликнувшихся людей в соцсетях. На данный момент семье требуются памперсы для взрослого, одеяло, одежда для 15-летней девочки-подростка размера 42-44 на рост 160 сантиметров, размер ноги — 38. Также одежда для бабушки: 48-50, теплая одежда — особенно халат. Размер ноги — 37. Также вместе с семьей проживает дедушка, ему тоже нужна помощь: размер одежды 48-50, обувь 42 размера. prmira.ru . Поощрение за отличную учебу По приглашению депутата Законодательного Собрания, генерального директора горно-химического комбината Петра Гаврилова двадцать подростков из Шилинской общеобразовательной школы Сухобузимского района побывали на новогоднем празднике в Железногорске. Для многих детей праздник в закрытом городе — одна из немногих возможностей выехать из села и расширить свой кругозор. Тем более что на этот раз Дед Мороз не ограничился стандартной программой детского утренника, а провел серию увлекательных физических и химических опытов. Ребятишки получили от Петра Гаврилова не только поздравления, но и сладкие подарки. Помимо участников утренника еще три десятка подарочных наборов были переданы детям из многодетных и малообеспеченных семей Миндерлы, Шилы и Борска. «Мы глубоко благодарны Петру Михайловичу за то, что он ежегодно помогает детям из сухобузимских сёл почувствовать приближение праздника, поверить в чудеса, — говорит директор Сухобузимского районного краеведческого музея Ольга Некрасова, сопровождавшая детей в поездке в Железногорск. — Такие отличные подарки некоторые ребята видят только раз в год. А для тех, кто приезжает по приглашению Петра Михайловича на елку, эти поездки — поощрение за отличную учебу, стимул участвовать в школьных конкурсах». По традиции новогодние подарки от Петра Гаврилова также получили воспитанники младших классов школы села Нахвальское Сухобузимского района. И еще один подарок отправился к своим хозяевам: замечательный рукодельный снеговичок с конкурса «Арт-Ель 2017», переданный председателем комитета по образованию, культуре и спорту Людмилой Магомедовой, вручен многодетной семье Саблиных из Сухобузимо. Кроме того, Петр Гаврилов помог украсить главную новогоднюю елку Сухобузимского района. В качестве подарка народный избранник преподнес сельчанам трехметрового белого медведя. Он будет приветствовать ребятишек и жителей района на протяжении всех новогодних праздников. Особенно эффектно мишка смотрится в вечернее время, когда переливается огнями. sobranie.info . Опросик поставить, что ли?..