Сдаём попкорн обратно: РЖД судиться с ГХК не станет.

Глава РЖД извинился перед ГХК за намеки о коррупции при запуске электрички до Железногорска

Напомним, 20 декабря на заседании комитета ЗС по промышленности, транспорту и связи депутаты обсуждали вопрос пассажирского железнодорожного сообщения между Красноярском и Железногорском.

Было озвучено, что для запуска электрички придется электрифицировать ветку от Базаихи до Железногорска, которая принадлежит Железногорскому горно-химическому комбинату (ГХК). По словам главы Красноярской железной дороги, депутата краевого ЗС Владимира Рейнгардта, руководство комбината оценило работы в 3,5 млрд руб. Чиновник высказал свое недоумение озвученной цифрой и сообщил, что можно уложиться в 600 млн руб . При этом он добавил, что «комбинат на самом деле против этого проекта, есть заинтересованные лица».

Как пояснили в пресс-службе РЖД, на заседании комитета г-н Рейнгардт говорил кратко, поскольку данный вопрос неоднократно обсуждался на уровне администрации. Это, по его мнению, могло вызвать недопонимание. Так, 600 млн руб. — инвестиции, необходимые для первоначального запуска электрички. Деньги пойдут на электрификацию, трансформаторные подстанции и строительство минимального количества посадочных платформ. Между тем, по оценке АО «КрасПригород», стоимость проекта «под ключ» составляет 3,5 млрд руб. Он предполагает строительство «самой современной пассажирской ветки» со скоростными поездами, модернизацией железнодорожных путей, инженерных сооружений и строительством дополнительных платформ для удобства пассажиров.

Как отметил сам г-н Рейнгардт, для проведения работ необходимо изменить статус железнодорожных путей с необщего на общее пользование, после этого ГХК уже не сможет выступать заказчиком реконструкции, следовательно, «финансовых злоупотреблений со стороны ГХК в принципе быть не может». Он принес свои извинения ГХК и отметил, что он «не имел намерения сообщать какие-либо негативные сведения, затрагивающие деловую репутацию указанного предприятия».