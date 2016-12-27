Хороший прирост даёт статистика Нашгорода по убийствам. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. ДОБЬЁМСЯ И ПЕРЕБЬЁМСЯ За 2016 год в Железногорске совершено 6 убийств, сообщил начальник горУВД, тогда как годом ранее их было всего три. Пять из шести – бытовуха, если вас это утешит. БОГИ ОЛИМПА ДОВОЛЬНЫ «Сотрудники полиции в присутствии представителей городской администрации и клинической больницы в печи одного из предприятий Железногорска сожгли различные наркотические средства, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, процессуальные решения по которым уже приняты. В топке сгорело около 170 граммов наркотиков растительного происхождения и героина». Воскурение прошло удачно, судя по фото. НЕ ПОЕДЕМ, НЕ ПОМЧИМСЯ Сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования заметили «автомобиль, который значительно прибавил скорость и допустил столкновение с препятствием». Водитель оказался пьяным, во-первых. И не водителем, во-вторых: ни документов на машину, ни прав у него не было. Аппарат он угнал со двора «одного из дворов города». Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. ЭПОХА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ АННЕКСИИ И КОНТРИБУЦИИ В дежурную часть полимилиции обратился 27-летний абориген, у которого во дворе на Восточной отняли около 4.000 рублей. Как выяснилось чуть позже, потерпевший вместе с 25-летним знакомым разминался спиртным, потом возникла ссора, потом драка, а затем ранее судимый и безработный победитель забрал у побеждённого денежки и скрылся. Но недалеко. Его доставили на Северную и пообещали обеспечить уголовным делом по ч. 1 ст. 161 УК («Грабёж») с последующим принудительным отдыхом на срок до четырёх лет. ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ИСПОРТИЛИ ОТЧЁТНОСТЬ Начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» на специальной пресс-конференции озвучил некоторые цифры уходящего года. К примеру, количество пожаров на территории ЗАТО снизилось на 28% (47 против 64), а возгораний стало меньше с 99 до 76 штук. В этом году на пожаре погиб один человек, в прошлом – пятеро. Спасены шестнадцать граждан и имущество на сумму 54,2 млн рублей (есть и такая статистика, оказывается), в прошлом – шестеро и 9,4 миллиона. «По-прежнему высокими остаются показатели возникновения возгораний в жилом секторе и садоводческих товариществах. На них пришлось 37% всех пожаров в уходящем году. Основными причинами возникновения пожаров в Железногорске стали: - поджоги – 28 % (13 пожаров); - неосторожное обращение с огнем – 28 % (13 пожаров); - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов – 17 % (8 пожаров); - неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 17 % (8 пожаров). В 25 случаях установлены лица, виновные в возникновении пожаров. Все они привлечены к установленной законом ответственности» ( отсюда ). «В Железногорске сгорело 7 гаражных боксов, еще 4 пострадали. Пожар произошел на улице Северная. Сообщение о возгорании поступило на пульт в четвертом часу утра. Из боксов удалось спасти три автомобиля и мотоцикл. Причина возгорания и сумма материального ущерба сейчас устанавливается». ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ За истекший период 2016 года в ходе проверок объектов торговли, гаражных массивов, жилых и иных помещений было выявлено и пресечено 42 административных правонарушения в сфере незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, по которым составлено 32 административных протокола. Сотрудники полиции обращаются к жителям города проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о нарушениях антиалкогольного законодательства по телефону: 76-58-58 или 02. Народец, по всей видимости, сигнализирует не очень активно. А почему – разъясняется в следующей заметке , опубликованной в муниципальной газете. В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЗАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ КЛУБ Он располагался в здании ТК «Михайловский» на Ленинградском. Он действовал под вывеской «Интернет-клуб «Балтика». Чем может закончиться эта история? Кроме специальных игровых зон, игровые автоматы в России вне закона с 2009 года. Но запретительные меры привели лишь к тому, что доходный бизнес ушел в подполье. Впрочем, подписчики группы «ГиГ» «Вконтакте» считают, что для нашего города «подполье» в отношении игровых автоматов - понятие весьма условное. «Многие точки работают больше 10 лет на одном и том же месте. Все жители знают о них, не раз предупреждали полицию, никого не закрыли!» - пишет в комментариях пользователь под ником Евгения Евгения. «Подпольный? Там двери для всех желающих 24 часа в сутки были открыты, и правоохранителей никто даже не думал пугаться. Вопрос в том, как вообще допустили его открытие?» - возмущается Станислав Купреев. В полиции комментировать ситуацию по данному поводу отказались, так как теперь расследованием уголовных дел по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр) занимается Следственный комитет. Как рассказал газете заместитель начальника СО СК Егор Шаманаев, у следственного отдела уже есть опыт расследования подобных уголовных дел. Первое было возбуждено в марте 2016 года в отношении жителя Железногорска, организовавшего геймер-клуб на Центральном проезде, 10. После полученной оперативной информации полицейские изъяли 26 аппаратов. Экспертиза подтвердила, что данное оборудование использовалось исключительно для проведения азартных игр. Впрочем, владелец игровых автоматов и не думал отрицать очевидное, ведь его клиентов обчищали классические «однорукие бандиты». Суд по этому делу уже состоялся и определил наказание виновному - 200 часов обязательных работ. А что с игровыми автоматами? Как ни странно, их вернули владельцу. Правда, предварительно изъяв и уничтожив игровые платы. Более серьезное наказание за организацию азартных игр ждет двух других железногорцев. Мужчины оборудовали игровой зал в арендованной квартире в одном из домов по Курчатова. Действия граждан квалифицируются по ч. 2 (по предварительному сговору) ст. 171.2. Ее санкция предусматривает большие штрафы или лишение свободы до 3 лет. Материалы уголовного дела переданы в суд, говорит Шаманаев. 18 игровых автоматов, изъятых из незаконного заведения, проходят по уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Что же касается последнего случая на Ленинградском, то уголовное дело пока не возбуждено. Но есть большие шансы, что владельцу заведения грозят серьезные неприятности. Дело в том, что в 2015 году вступили в силу существенные поправки, ужесточающие наказание за организацию игровых заведений. Кроме того, уголовная ответственность теперь наступает вне зависимости от извлеченного дохода, то есть только за сам факт осуществления указанной деятельности. Ранее для возбуждения уголовного дела требовалось доказать доход от 1,5 миллионов рублей и выше. В противном случае речь могла идти лишь об административном правонарушении. Как сообщили местные СМИ, оперативники изъяли из клуба игровые автоматы. Но пользователи соцсетей утверждают, что заведение, прописавшееся в здании т/к «Михайловский» на Ленинградском по-прежнему действует. В чем дело? Егор Шаманаев подчеркнул, что у следственных органов нет полномочий закрывать клубы. Тем более что формально в заведении предоставляются интернет-услуги. Пользователи паблика «ГиГ» «ВКонтакте», обсуждавшие эту историю, резонно считают, что борьба правоохранителей с азартными играми пока неэффективна. Изъятие нескольких десятков автоматов - лишь булавочный укол, совершенно незаметный для подпольного игорного бизнеса. Кроме того, сегодня широко распространены виртуальные азартные игры, а их контролировать намного сложнее.