Прошлое никак не отпускает Красноярск-26. Даже по деньгам. ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ Хороший хозяин считает каждую копеечку, это общеизвестно. Следовательно, ЗАТО Железногорск – плохой хозяин. За те два десятка лет, что я рассказываю о беловоротничковых мошенниках и мошенничествах в Красноярске-26, свет божий увидали множество историй – про украденные сотни миллионов рублей, муниципальные (и не только) предприятия, торговые точки и т.д. С тех пор вряд ли краж стало меньше, особенно если принимать во внимание контингент управленцев Серого дома. Но сегодня мне хочется немного о другом вам напомнить. Куда же подевались тороватые заколючинские коммерсанты, готовые буквально подмётки на ходу резать? Покинули Родину, как вице-мэр Павел Якушин, придумавший тринадцать лет (!) тому назад первый железногорский технопарк – или же просто ушли на заслуженный отдых, с грустью наблюдая, как суетятся вокруг Большой Бюджетной Лесопилки совсем другие люди? У нас ведь даже в т.н. кластере чистый детский садик танцует и поёт, типа строителей сакральных деревянных домов по разработкам США полувековой давности или, там, изобретателей летающих велосипедов вообще столетней давности. Много ли на таком освоишь? Тьфу. Даже перед людьми стыдно! Девятого декабря с.г. «сити-менеджер» Пешков подписал постановление №2118 с говорящим названием «О списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск». Задолженность по платежам – это понятно. Это те деньги, которые по неизвестным нам, но отлично известным главным кластеростроителям причинам не поступили в городскую казну. Если бы на болоте возле НПО ПМ за последние шесть лет заработало хотя бы одно промышленное производство с их триллиардами доходов, кому бы вообще в голову пришло присматриваться к безнадёжным долгам? А так – чисто интересно получается: мелких денег у нас снова нет, а крупных никогда и не было. Почему? В соответствии с августовским постановлением, описывающим бюрократический порядок списания мёртвых долгов, щедрый Сергей Евгеньевич на сей раз понял и простил восемь коммерческих провалов по линии арендной платы за земельные участки. Считайте сами. ООО «ВИП» имело заложенность в размере 203,3 тысячи рублей, в том числе 32 тысячи пеней. ООО «ИНЕКС» задолжало 92,3 тысячи (14 тысяч пеней). ООО «Конструкторско-производственная фирма «ВИНГА» простило Железногорску 426 тысяч (142 т.р. пеней). За ООО «Ресторан «Лель» осталось двести шестьдесят тысяч с учётом 38 тысяч пеней. ООО «Рингер» списали дичайшую сумму в 6,8 т.р., ООО «Сибирская Компания Фасада и Кровли» аж девять тысяч шестьсот рубликов, ООО «Флагман-Строй» целых двенадцать тысяч. И повторный заход ООО «ВИП» обошёлся городской казне в 127 тысяч. Сперва съесть, а потом прочecть название – это так по-нашему. Итого, стало быть, миллион сто тысяч с копейками. Не бог весть что, но на дополнительные шоколадки детишкам к Новому году вполне можно было наскрести. Немного странновато, конечно, что в инновационной столице Красноярского края семь юридических лиц не платят земельную аренду, а чиновники ничего с этим не могут сделать, ну да ладно. С кем не бывает? Тем паче, что по крайней мере одна из перечисленных выше фирм где-то у нас упоминалась прежде. Давайте поищем. Ба, да вот же она ! «Уран-Батор», ноябрь 2015 года: «В железногорском отделе красноярского бизнес-инкубатора прошёл некий «еженедельный сбор резидентов». И там сообщено было, что все одиннадцать означенных «резидентов» ухитрились принять участие в юбилейном иннофоруме. А трое даже выставляли там свою продукцию. Слёзы гордости душат вашего корреспондента, но я с ними справлюсь ради торжества чувства долга и всё-таки доложу, что «вездеходы «Витязь» произвели впечатление на всех гостей. А вот и инноваторское кино с пылу, с жару. Пусть вас не пугает 2008 год в датировке съёмки. Дело в том, что конструкторско-производственная фирма «Винга» существует в Нашгороде как бы не шестнадцатый год уже. Уставный капитал «Винги» распределялся следующим образом: 266 тысяч рублей внесла Инесса Морозова, директор ООО «Центр сопровождения бизнеса «Развитие» (бухгалтерские услуги и проч.), плюс ещё четырнадцать – Валерий Зотин . Судьба «Винги» складывалась не просто . В предыдущей жизни, в 1995 году, бизнес этот именовался «Красноярским заводом прицепной техники» (тоже с двумя учредителями) и процветал не сказать, чтобы очень . А в 2009-м фирма подала заявление в суд о банкротстве. В январе 2010-го временным управляющим должника был назначен депутат железногорского Совдепа Алексей Кулеш. Поэтому два года спустя общество с ограниченной ответственностью приказало долго жить, а мадам Морозова благородно взяла на себя уплату части долгов предприятия (18,5 тысячи рублей), дабы заменить собой в списке кредиторов налоговую инспекцию. Общая сумма задолженности «Винги» превышала 4,6 млн рублей, причём львиная её часть (4,2 миллиона) числилась – вот ведь совпадение какое! – за Натальей Лапенковой . И тогда директор Зотин решил выплатить денежки супруге будущего депутата от ЛДПР из собственного кармана…». Красиво и воодушевляющие, не правда ли? Всенародно любимый вездеход снова застрял, причём на этот раз ухитрился разбодяжить колёсами почти полмиллиона бюджетных рубликов. Директором фирмы на портале list-org.com указан теперь Ростислав Евгеньевич Морозов, а электронная база sbis.ru заверяет, что предприятия с 11 февраля с.г. физически не существует в природе, благодаря оздоровительной деятельности нынешнего зампреда Законодательного Собрания Красноярского края. То есть, понятно, отчего теннисист Пешков списал долги «Винги». Взять с неё действительно нечего. Дальше едем. ООО « ВИП » Александра Воронцова создано было в Тартате в бородатом мае 2003 года под «оказание услуг фотографии» и также ликвидировано ровно год назад. Но прежде, выходит, нафотографировало долг по земельной аренде в триста тридцать тысяч. Человек с аналогичными инициалами числится директором ещё нескольких фирм по России, но какие из них в реальности принадлежат заколючинскому предпринимателю, мы пока в точности сказать не можем. К примеру, ООО « Платёж », которое занимается автобусными перевозкам в краевом центре – оно чьё? Фирма «ИНЕКС», дай бог памяти, тоже не является для наших читателей ни новой, ни таинственной: «В октябре 2002-го Арбитражный суд Красноярского края признал ОСПАО «СХС» банкротом. В числе представителей основных кредиторов на процессе проявились тогда неплохо известные железным горцам люди. Адвокат Паша Киреев (см. процесс хлебозавода), к примеру, имел доверенности на ведение дел от фирм «Эдельвейс» и «Инекс». Распродавать имущество должника поставили юриста Славу Лапенкова. И так далее, и тому подобное». Перерегистрированное в Нашгороде в октябре 2002 года торговое предприятие семейства Галатенко фактически располагалось в Новосибирске и приказало долго жить ещё в 2012-м. Что за землю оно ухитрилось в таких условиях арендовать у Серого дома, пойди теперь разберись. Впрочем, и в данном случае нам бы следовало порасспросить Сергея Проскурнина, например. Это ведь из его «раньшего времени» чудеса выплывают одно за другим. Взять хотя бы ООО «Ресторан « Лель » (Центральный проезд, 10-3, замдиректора – Николай Колмыков, ликвидировано в 2014 году ). Ах, какие имена! Разнообразия ради про ООО «Рингер» мы не можем сказать ничего - ни хорошего, ни плохого. Поисковики такого юрлица не знают. Зато ООО «Сибирская Компания Фасада и Кровли» сформировалось в Абакане в 2004 году и девять лет спустя объявлено было банкротом. Сиречь, в 2013 году, Карл. Да и «Флагман-Строй» Алексея Бардюка, зарегистрированный в 2004-м , растворился в небытии уже в феврале с.г. Хм. Но, может быть, что-то более современное либо неожиданное мы встретим в других постановлениях Серого дома по теме «Понять и простить»? Продолжение следует.