За Путина проголосуют 70% избирателей при такой же явке. Сергей Кириенко тренирует политруков Администрация президента РФ провела учения для вице-губернаторов российских регионов по внутренней политике. По словам одного из участников семинара, который прошел 21-24 декабря, на нем присутствовали первый заместитель главы АП Сергей Кириенко и его подчиненные, в частности глава УВП Андрей Ярин и заместитель главы УВП Сергей Новиков. Господин Кириенко также представил Александра Харичева в качестве человека, который курирует региональные выборы, сказал собеседник «Ъ» (о его предстоящем назначении замглавы УВП «Ъ» сообщал 19 декабря). Первый замглавы АП не давал установок, уверяет источник «Ъ», он обозначил, что президентские выборы должны быть проведены «легитимно, с соблюдением закона, с высокой явкой» (четкие параметры явки не обозначались). Одной из главных составляющих в работе должны стать «работа с населением» и предупреждение проблемных ситуаций (социологи ВЦИОМа и ФОМ выступали в один из дней семинара). Примером выстроенной «обратной связи» стала Москва. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, по сведениям «Ъ», выступала с докладом про системы взаимодействия с населением на примере московских электронных систем «Наш город» и «Активный гражданин». Она рассказала, что мэрия в 2011 году столкнулась с несколькими проблемами, в том числе с отсутствием каналов прямой связи с населением и неэффективным расходованием бюджетных средств. Так, по ее словам, был создан портал «Наш город», куда можно жаловаться на типичные городские проблемы. Жители должны чувствовать себя «добровольными помощниками мэра», указала она. Среди рисков сервиса она назвала отписки, работу «для галочки», хамские ответы чиновников, а также «вранье и фотошоп»: например, яму во дворе «заделали», прикрыв ее листьями. Зато в итоге, как считает мэрия, портал стал заменой оппозиционным проектам, а Сергей Собянин получил рост одобрения со стороны граждан и повышение управляемости городом. Плюсами «Активного гражданина» она назвала низкую стоимость по сравнению с соцопросами, предотвращение конфликтов в городе и рост легитимности решений мэрии. По сведениям «Ъ», АП размышляет о том, чтобы распространить этот опыт на другие регионы. Напомним, по итогам послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству до мая создать механизм учета мнения граждан относительно благоустройства территорий. Пока Москва предложила чиновникам из других регионов при желании обращаться в Московский городской университет управления, где есть подходящие программы обучения и консалтинга. Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов также на семинаре говорил о принятии решений «на основе мнений граждан и новых коммуникационных технологий». «Основной посыл в том, что не надо думать, что власть умнее людей и знает лучше, как их сделать счастливыми без учета их пожеланий»,— сказал «Ъ» один из чиновников. Семинары для вице-губернаторов АП организовывались, когда политический блок курировал Вячеслав Володин. Тогда акцент был на лекции, говорит один из участников мероприятий, теперь требуется гибкость, исходя из этого построена программа. «От вице-губернаторов требуется создать друг с другом синергию»,— отмечает еще один собеседник «Ъ». По его словам, для ее обеспечения была и рассадка: региональные чиновники сидели не в зале, а за столами, менялись местами, с ними сидели сотрудники АП. Интерактивность в том, что необходимо в первую очередь обсуждать «общие для регионов проблемы» по теме каждой сессии (к примеру, межнациональные отношения). После большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря не обошлось без того, что один из вице-губернаторов охарактеризовал как «расставление акцентов». Чиновникам, которые сидели по семь-восемь групп за столами, показали презентацию с ответами президента на ряд вопросов, в том числе касающихся регионов. Сначала их комментировали политологи Олег Матвейчев, Михаил Виноградов и Дмитрий Орлов. Чиновникам объяснили, как общество реагировало на новости из выступления Владимира Путина и как их воспринимать, говорит один из участников мероприятия, потом мнениями делились чиновники. Одно из выступлений Владимира Путина касалось экс-сотрудников ФСО Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова (первый стал губернатором Тульской области, а второй — и.о. губернатора Ярославской области). Его спросили, для чего их «обкатывают». «Экономикой надо заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и безопасности. И для этого нужны, конечно, подходящие люди»,— ответил президент, добавив, что «есть случаи, когда, что называется, элиту нужно обновлять». По словам одного из участников семинара, в подведении итогов обсуждения участвовал Александр Харичев, сказавший, что «следуя из пресс-конференции, региональной элите надо подготовиться к обновлению». "КоммерсантЪ" . *** Самый богатый – Трутнев, но дворец – у Холманских Возможность упразднения полпредств — аппаратов уполномоченных представителей президента — обсуждают едва ли не с момента их появления в 2000 году. Это неконституционные и в каком-то смысле «чрезвычайные» органы власти, которые должны были способствовать выстраиванию вертикали власти в начале века. Вертикаль, кажется, давно выстроена, региональные законодательства приведены в соответствие с федеральным и ни одни сколько-нибудь крупные выборы в регионе не проходят без внимания Кремля. В администрации президента есть управление внутренней политики, которое тоже курирует регионы. Но полпредства продолжают существовать. В бюджете не хватает средств, и государство стремится сокращать бюджетные траты, в том числе на госуправление. В такой ситуации кажущаяся необязательность полпредств подталкивает к мысли: они-то и попадут под нож первыми. Федеральный центр периодически подбрасывает дров в костер этих слухов. Например, недавно Минэкономразвития РФ направило в регионы вторую редакцию проекта Стратегии пространственного развития страны, в которой по-новому нарезаны макрорегионы. Пока чиновники и политологи гадают, упразднят ли полпредства, Znak.com посчитал, сколько они стоят, и заодно сравнил здания, в которых работают аппараты полномочных представителей. Сейчас в России восемь федеральных округов: Уральский, Дальневосточный, Южный, Северо-Кавказский, Центральный, Сибирский, Приволжский и Северо-Западный. Еще полгода назад был девятый – Крымский, но летом президент Владимир Путин принял решение о его присоединении к Южному. Только на авиаперелеты полпредов на бизнес-джетах, как уже писал Znak.com тратится около 150 млн рублей в год. Самый богатый полпред – Юрий Трутнев, доход которого, согласно официальной декларации, в 2015 году составил 153,8 млн рублей. Он возглавляет Дальневосточный округ и одновременно работает заместителем председателя правительства РФ. При этом у Трутнева нет отдельной резиденции для полпредства – аппарат расположен в Хабаровске в одном здании с министерством РФ по развитию Дальнего Востока. На сайте госзакупок в связи с адресом этой резиденции есть упоминание только о расходах на служебный транспорт – 1,23 млн рублей на 2017 год. Это здание выглядит очень скромно по сравнению с дворцом, который был построен шесть лет назад в центре Екатеринбурга для полпреда президента в Уральском федеральном округе. Его площадь составляет 12 тыс. квадратных метров, а стоимость строительства оценивалась в 1 млрд рублей. «Это самое современное здание среди полпредств», — с гордостью говорил глава департамента полпредства по внутренней и информационной политике Яков Силин во время экскурсии по дворцу для журналистов в 2010 году. Согласно сайту госзакупок, в 2017 году только на содержание этого здания планируется потратить 25,77 млн рублей. В том числе 11,4 млн рублей – на «военизированную охрану резиденции и прилегающей территории», 1,44 млн рублей – на обслуживание и ремонт системы электроснабжения, 5,88 млн рублей – на уборку помещений. Сам уральский полпред Игорь Холманских зарабатывает гораздо скромнее по сравнению с Трутневым – 7,42 млн рублей. Аппарат полпреда в Южном федеральном округе Владимира Устинова расположен в Ростове-на-Дону. Расходы на его обслуживание – около 4 млн рублей в год, судя по сайту госзакупок. Около 2 млн рублей из них уходит на «военизированную охрану», то есть в пять раз меньше по сравнению с уральским полпредом. Доход полпреда Владимира Устинова составил в 2015 году, согласно официальной декларации, около 11 млн рублей. Аппарат полпреда в Центральном федеральном округе Александра Беглова находится в центре Москвы, в двух шагах от Кремля, по адресу Никольский переулок, дом 6. Зарплата Александра Беглова – 6,53 млн рублей за 2015 год. У полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который в прошлом году заработал 6,91 млн рублей, нет собственного здания. Его аппарат находится в нижегородском Кремле и делит помещение с правительством. 1,15 млн рублей в год уходит на обеспечение тепла в этом здании, 1,41 млн рублей – на служебные автомобили для чиновников. На обслуживание резиденции в Северо-Кавказском федеральном округе уходит около 6,5 млн рублей в год. Она находится в Пятигорске на проспекте Кирова, 26. Доход полпреда Олега Белавенцева – около 8 млн рублей по итогам 2015 года (правда, в 2015 году он возглавлял Крымский ФО — полпредом СКФО стал только 28 июля 2016 года). Отдельное здание для резиденции полпреда в Сибирском округе Сергея Меняйло находится в Новосибирске. На 2017 год почти никаких конкурсов пока не объявлено, кроме услуг по автотранспортному обслуживанию. Расходы составят 1,7 млн рублей. В 2016 году траты по этой статье были больше – 2,5 млн рублей. Кроме того, судя по сайту госзакупок, полпред потратил 2,9 млн рублей на охрану здания и 100 тыс. рублей – на услуги электросвязи. Резиденция полпреда в Северо-Западном округе Николая Цуканова находится в красивом здании на Петровской набережной - во дворе великого князя Николая Николаевича. Декларацию за 2015 год Цуканов сдавал еще как губернатор Калининградской области, поэтому его доходы, судя по официальном отчету, относительно скромные – 2,1 млн рублей. Зато это единственный полпред, супруга которого зарабатывает больше – 6,14 млн рублей. Казалось бы, траты на полпредов относительно невелики — если смотреть по официальным источникам. Однако нам известны только зарплаты полпредов, декларации сотрудников аппаратов обнаружить не удалось. Для примера, у полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева есть четыре заместителя, девять главных федеральных инспекторов (каждый со своим аппаратом, пусть небольшим) и семь департаментов. Это минимум двадцать чиновников-руководителей. Даже если каждому положить оклад в 100 тысяч рублей в месяц, получится еще 24 миллиона рублей в год. А рядовые сотрудники, водители, курьеры, секретари? Умножайте на восемь полпредств - получатся сотни миллионов рублей ежегодно. Еще сложнее подсчитать неофициальные расходы. Например, полпредство в УрФО получает косвенную поддержку от крупного бизнеса, который со скидкой предоставляет транспорт или помогает в организации мероприятий. Насколько нужны полпредства — открытый вопрос. Бывший помощник уральского полпреда Андрей Перла после ухода с поста признался в интервью о своей работе: «В некоторый момент времени я обнаружил, что у меня есть время поспать после обеда». В администрациях губернаторов за глаза говорят, что любое совещание в полпредстве — это потеря времени, и, если есть возможность отправить туда заместителя, глава региона поступает именно так. Но государство с трудом избавляется от своих институтов, даже если со стороны они кажутся бесполезными. znak.com .