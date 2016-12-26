"Хонда" не танк, алкаш не Шумахер.

Грузовик превратил иномарку в груду металла на мосту

Пьяный водитель иномарки едва не погубил 6-летнего ребенка, столкнувшись с грузовиком на «встречке».

Видеозапись последствий ДТП, которое произошло в воскресенье, 25 декабря, появилось в соцсетях накануне. Авария произошла днем в Ачинске, на объездной М-53, на мосту в районе Солнечного. Белая иномарка Honda выехала на мост с ул. Профсоюзной, однако на высокой скорости, ее занесло и выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с тралом Iveco.

«По предварительной информации за рулем Хонды был пьяный водитель с Железногорска. В машине находился пассажир на переднем сиденье и ребенок на заднем, девочке на вид 6 лет, до приезда спасателей и скорой помощи водители с автоканала достали малышку из машины, а зажатого водителя освободили спасатели. Все живы» - сообщается в паблике «Ачинск автоканал».