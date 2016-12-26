В бывшем "КРЭКе" уверены, что снизили тариф ЖТЭЦ не на 19, а на 22%. Тот самый случай, братцы, когда государственная экономика прямо целиком взята из старого анекдота про «И вот на эти три процента я и живу». «22 декабря на сессии Законодательного Собрания края с отчетом об основных результатах деятельности АО « Красноярская региональная энергетическая компания » выступил генеральный директор компании Николай Зуев. Он сообщил, что за последние два года, со времени смены руководства, переименования и изменения организационной формы бывшего «КРЭК» (теперь «КрасЭКО» является акционерным обществом, 100% акций которой принадлежит краю, и имеет статус социально значимого предприятия), компания добилась улучшения ряда ключевых показателей — снижения тарифов до 22%, сокращения потерь электроэнергии на 25% и уменьшения на треть количества технологических нарушений. «Два года назад компания находилась практически в предбанкротном состоянии, — напомнил нынешний руководитель „КрасЭКО“. — Кредитный лимит в размере 2 млрд был практически исчерпан, была задолженность заработной платы, на отдельных котельных отсутствовало топливо, на стройках работа была остановлена, некоторые были законсервированы. На сегодняшний день мы завершили строительство всех питающих центров и ввели в эксплуатацию два из них — подстанции „Город“ и „Содружество“, завершаем строительную часть по подстанции в Емельяново. Сдали промпарк, котельную в Краснотуранске, закончили свою часть на объектах водоснабжения в Дудинке и Игарке. Также мы занимаемся строительством объектов в рамке подготовке к Универсиаде, и делаем это опережающими темпами». «Сегодня мы выстраиваем свою деятельность на двух основных принципах: эффективность и социальная ответственность», — отметил Зуев. В рамках работы по повышению эффективности в этом году «КрасЭКО» произвела сокращение персонала на 200 человек, из них 50 — из управленческого состава. Количество филиалов одновременно сократилось с 15 до 7. «Мы единственная компания в Красноярском крае, которая системно снижает тарифы, — подчеркнул Зуев. — На Железногорской ТЭЦ с нашим приходом впервые за пять лет тариф снизился на 22%, и в этом году мы еще ожидаем снижение . В итоге в 2015-2016 годах по итогам нашей деятельности экономия бюджетных средств по субсидиям составила 700 млн рублей». Среди перспективных проектов «КрасЭКО» Зуев назвал планы по участию в разработке и реализации схемы теплоснабжения Красноярского края, реализации единого теплового узла в Железногорске и Сосновоборске и планы по работе в Эвенкии, что может обеспечить экономию выделяемых этой территории бюджетных субсидий. Запланирована также реконструкция котельной Кодинска, которая будет работать на отходах деревопереработки, и достройка котельной в ЗАТО Солнечный. Алексей Клешко задал вопрос, ведет ли компания благотворительную работу и как выстраивает отношения с органами местного самоуправления. Руководитель «КрасЭКО» сообщил, что работа с муниципалитетами выстроена достаточно эффективно, налажены конструктивные отношения с главами территорий. На благотворительность компания выделяет 7-10 млн рублей в год, решение о направлении которых на те или иные цели принимает совет директоров. newslab.ru . *** Компания эксплуатирует 109 котельных, а также крупнейшую паровую котельную — Железногорскую ТЭЦ, которая обеспечивает теплом Железногорск и Сосновоборск. Кроме того, в сферу деятельности КРАСЭКО входит капитальное строительство и проектирование, осуществляемое дочерним обществом ООО «Краевой инжиниринговый центр». В группу компаний входит и Восточно-Сибирский завод металлоконструкций. Общая численность всех сотрудников составляет свыше 4000 человек. С 2015 года АО «КРАСЭКО» входит в перечень социально значимых краевых предприятий. О главных принципах работы АО «КРАСЭКО» и будущих проектах нам рассказал генеральный директор компании Николай Зуев. - Впервые в истории компании эксплуатационный персонал задумался не только о надежности, но и об эффективности своей деятельности: премиальная часть заработной платы основных руководителей как в управлении, так и на местах оказалась жестко связана с результатами труда вверенных подразделений. Компания ведет активную борьбу с потерями, реализуется масштабная установка приборов учета. «КРАСЭКО» убедилось на собственном опыте, что предварительная инвентаризация потребителей на предмет определения потенциала снижения потерь, точечная установка с максимальной эффективностью дают намного больший эффект, чем использование приборов учета АСКУЭ сплошным покрытием. Ориентированность на результат, кадровая политика, пропаганда, контроль потребительских приборов учета, установка дублирующих счетчиков, перекрестные рейды, контроль инспекторов в отношении наших подразделений — в совокупности все эти мероприятия привели к потрясающему результату. Каждый месяц показатель потерь снижается на 15-20% в сравнении с прошлым годом. В 2015 году этот показатель также удалось снизить на 6%. При этом до 2015 года в течении пяти лет объем потерь не уменьшался. В начале этого года мы провели разумную оптимизацию там, где это действительно эффективно и не наносит ущерб надежности и бесперебойности ресурсоснабжения. Сокращения коснулись примерно двухсот человек, при этом почти треть — сотрудники Управления в Красноярске. В таких остросоциальных вопросах как оптимизация нужно всегда начинать с себя. Укомплектованность персонала средствами связи и автотранспортом, наличие и готовность спецтехники, высокая квалификация персонала, статистика и анализ технологических нарушений, выявление рисков возможных нарушений в электроснабжении, готовность мобилизации подразделений в рамках режима повышенной готовности, своевременное пополнение аварийного запаса — вот причины снижения количества технологических нарушений по сравнению с 2015 годом. Подобная ситуация и по обьектам теплоснабжения — количество технологических нарушений уменьшилось на 20 %, а перерывы в работе оборудования — на 15 %. Мы всегда открыты для диалога с потребителем. В каждом муниципальном образовании «КРАСЭКО» организовало Советы потребителей, мы хотим получить обратную связь о деятельности компании, осуществлении технологического присоединения, качестве и надежности электроснабжении от всех социальных групп общества: предпринимателей, депутатов, представителей власти, бюджетных организаций, бытовых потребителей и т. д. Мы регулярно проводим заседания Советов, на которых информируем участников о проделанной работе в части решения инициированных ранее вопросов. Одной из главных тем в рамках работы Советов являются сроки и условия технологического присоединения (ТП). В 2016 году мы в очередной раз сократили эти сроки в среднем на 10 % от уровня прошлого года. Наш средний срок примерно в 1,5 раза меньше среднего срока ТП у крупнейшей сетевой компании региона. «КРАСЭКО» — единственная компания в Красноярском крае, которая на протяжении двух лет снижает тариф по электрической энергии — почти на 30 % от уровня 2014 года при сохранении количества обслуживаемых объектов. В 2016 году тариф для потребителей на тепловую энергию, вырабатываемую Железногорской ТЭЦ, сразу после получения этого объекта в нашу зону ответственности, также был снижен на 22%. КРАСЭКО готова продолжать такую тенденцию в 2017 году и готовит необходимые для этого документы. Остальные энергетические компании, к сожалению, только говорят об этом, но дальше разговоров не идут. У нас нет задачи гнаться за сверхприбылью, как это происходит у других энергокомпаний. Также мы считаем, что можем достичь значительной эффективности по тепловому узлу Сосновоборск-Железногорск и готовы взять обязательства по сокращению тарифа. Мы ознакомлены с альтернативными предложениями и готовы вести конструктивный диалог, но твердо уверены, что лучше нас с этой задачей никто не сможет справиться. newslab.ru .