Журнал "Красная Бурда" подводит итоги уходящего года. «Владимир Владимирович, поясните ваши слова «за эти годы наша экономика удвоилась». Ваша с кем?» 25 декабря у любимого уже поколениями юмористического журнала «Красная Бурда» в екатеринбургском Театре эстрады состоится традиционный предновогодний концерт, программа называется «Королевство кривых друзей». А у нас с «Красной Бурдой» в последние годы появилась своя традиция, когда авторский коллектив журнала подводит итоги уходящего года так, как только они и умеют. Что слышно на галерах? По данным «Левада-центр», рейтинг одобрения деятельности президента Российской Федерации в ноябре достиг 86 % – это самый высокий показатель в этом году. А в декабре Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. «Красная Бурда» подготовила вопросы и просьбы президенту РФ от граждан РФ. – Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, когда и где будет проходить борьба с коррупцией? Где и через кого можно приобрести билеты? – Уже три раза задавал вам вопрос про «Вятский квас», один раз вы даже ответили, а что толку? Прибыли как не было, так и нет. Нельзя ли сделать наш квас официальным напитком Кремля или чемпионата мира по футболу? – Обращался к вам три года назад по поводу ремонта труб в квартире – вы провели Олимпиаду. Потом просил поставить качели для детей во дворе – вернули Крым, начались Донбасс и Сирия. В этом году боюсь уже что-то просить – черт с ними, с трубами и качелями, дорогой Владимир Владимирович! – Когда к вам приползут на коленях и позовут в «Большую семерку», вы сразу пойдете или покобенитесь? – Пугает утечка мозгов в разные офшоры. Я считаю, вы должны объявить политику деутечкизации мозгов из российской науки. Чтоб не утекали в офшоры, а оставались в наших шорах. Спасибо. – Хочу открыть свое кафе, говорят, нужно ваше личное разрешение. Это правда? – Чем вы хвастаетесь на встрече выпускников? – Почему вы перестали целовать детей в живот? Говорят, что у мальчика, которого вы поцеловали, сразу прошел живот. Мало того: живот стал целебным, и теперь к нему стоят очереди из больных и страждущих! Так что вы подумайте, миллионы российских детей ходят с напрасно задранными до подбородка рубахами! – Все ваши друзья – олигархи, ваши дочери замужем за олигархами, ваш личный виолончелист – миллиардер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуете себя изгоем в их компании? – Не могли бы вы авторитетно опровергнуть реальную ситуацию в экономике? – Пожалуйста, узнайте у вашего друга патриарха, что означает выражение «Божья р оса»? На Марс отправится российский марсоход «Академик Кадыров»! Для России этот год прожит, как и предыдущие, в условиях экономических санкций и политического давления. В итоге общее обнищание населения, недофинансирование здравоохранения, образования и социальной сферы, заморозка накопительной части пенсии и продолжение дискуссии о повышении пенсионного возраста. – Российский рубль объявлен банкнотом! – Цена на нефть достигла исторического хренпойминимума! – Министр финансов назначен министром романсов! – Чтобы уснуть, глава Центробанка по ночам считает нули! – Правительство предложило предпринимателям инвестировать в налоги! – Завод по производству кувалд пущен с молотка! – На побережье Баренцева моря появятся отели с системой «все кончено»! – Заморозив пенсии сейчас, правительство разогреет и съест их завтра! – На рынке скипидарских моргов царит оживление! – На заседании правительства Д. Медведев сделал замечание двум вице-покемонам! – Археологи раскопали еще один древний могильник с захоронениями санкционных продуктов! – Совет Федерации разрешил посылать за границу бульдозеры для борьбы с санкционными продуктами прямо там, на месте! – Хакеры взломали компьютер Путина и скачали оттуда все песни «Любэ» и закачали «Океан Ельзи»! Налог на невменяемый доход Скоро будут введены новые налоги, пошлины и сборы: – Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии; – Налог на безбедность; – Налог на бессмертность; – Налог на безвнучие; – Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ); – Попутный налог на доходы физических лиц (ПНДФЛ); – И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц (ИНВСПНДФЛ); – Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ); – Налог на доходы духовных лиц (НДДЛ); – Добровольный налог для сознательных лиц; – Налог для платящих не глядя; – Налог по просьбам трудящихся; – Налог на добавленную (убавленную) молодость; – Налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность; – Налог с имущества, переходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской предпринимательской деятельности); – Налог на доходы от источников, находящихся вне человеческого понимания; – «Блуждающий налог» (налог на доходы предприятий, получающих доход спорадически, по воле случая); – «Платошка» (налог на игрушечные грузовые автомобили); – Госпошлина за вступление в права отцовства; – Госпошлина за пользование услугой гравитации на территории Российской Федерации; – Госпошлина за пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации; – Госпошлина за право вывоза русского языка за пределы Российской Федерации; – Госпошлина за присутствующих здесь дам. Чиновник С. заявил в суде, что деньги ему подбросили, а он их машинально поймал! Год оказался богат на коррупционные скандалы и аресты высокопоставленных лиц. Вот самые громкие. За взятки и махинации с бюджетными средствами арестованы вице-губернатор Алтайского края, заместитеоли губернатора Кемеровской области, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, кировский губернатор Никита Белых, высокопоставленные офицеры Следственного комитета, один из руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко… Уголовное дело на министра Алексея Улюкаева стоит особняком – человек такого положения в современной России попал под следствие впервые. – Мама арестованного полковника пыталась пронести ему в тюрьму 1 миллиард рублей! Благодаря бдительности видеокамер офицер остался без самого необходимого! – Полковник Захарченко согласился пойти навстречу следствию с шагом в 1 миллион рублей! – Чиновник У., уличенный во взятке, помещен под домашний арест в свой замок на юге Франции. – Генпрокурор заявил, что российская Конституция написана по заказу, и он знает заказчика! – Бывший глава РЖД выставил на продажу свою коллекцию из 100 000 подстаканников! – Крупный чиновник арестован при получении ордера на арест! – Генпрокуратура заинтересовалась числом Пи! – Сотрудники ФСБ проводят обыски в Следственном комитете, а сотрудники СК обыскивают Управление ФСБ в рамках совместной акции «Взаимное доверие». – Задержан третий заместитель губернатора Карело-Курильской области. Он обвиняется в получении взятки от четвертого заместителя и даче взятки второму заместителю губернатора. – Сотрудник службы собственной безопасности полиции брал взятки, совершенно не заботясь о собственной безопасности. – Дело Е. Васильевой вновь направлено в суд. Ожидается, что дело посадят на срок от 30 лет до пожизненного. На этот раз делу Е. Васильевой не удастся отвертеться! Осквернение воздуха публичными призывами Новые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации: – Призывы к разжиганию межполовой розни; – Хищение в заведомо малых (издевательских) размерах; – Заведомо ложное предложение руки и сердца; – Нецелевое расходование взятки; – Заведомо ложное искажение правдивого вымысла; – Публичное отрицание царизма (марксизма-ленинизма, популизма) и любых других государственных идеологий; – Публичное оправдание метеоризма; – Ослабление чувств верующих; – Оскорбление чуть-чуть верующих; – Оскорбление чувств что-либо чувствующих; – Оскорбление чувств присутствующих здесь дам; – Оскорбление, нанесенное лицу лицом или другими частями тела; – Изготовление взрывчатых существ; – Изготовление, хранение, погрузка, перевозка, разгрузка и хранение незаконно добытых природных богатств (уголь, щебень, песок, дресва, торф, навоз) недорого! Тел. 740988976498; – Незаконное участие в законотворческой деятельности. Следственный комитет проводит обыски в Интернете! В июле Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, названных в СМИ «пакетом Яровой». Теперь интернет-провайдеры обязаны давать ФСБ ключи, чтобы декодировать передаваемые через них зашифрованные сообщения. Также в интернете развернулась активная борьба с торрентами. В руки авторов «Красной Бурды» попал список интернет-ресурсов, заблокированных Роскомнадзором за последние полдня: – Новостной сайт Изолента.ру забанен за размещение статьи «Русских продают оптом и в розницу!», поскольку статья сеет национальную розницу. – Сайт кино.нет, где выложены фильмы «Астерикс и Обеликс», «Мишки Гамми», «Приключения желтого чемоданчика», в которых упоминаются психотропные вещества, такие как «волшебный эликсир», «прыгучий сок», «таблетки для храбрости» и «веселый порошок». – Сайт сборной России по футболу – за пропаганду ненависти к спорту. – Сайт ярых противников гомосексуализма gomosekira.ru закрыт за разжигание ненависти к одной из групп населения по однополовому признаку, а также за призывы к кастрации в досудебном порядке. – Все сайты, упоминающие Ж. Депардье, поскольку они пропагандируют алкоголизм и психические расстройства. – Сайт gomosekta.ru – за пропаганду сектантства. – Авторский сайт ЮлийКим.ру был закрыт за нарушение авторских прав и публикацию стихов Ю. Кима, все права на которые принадлежат РАО. – Сайт АннаКаренина.ру – за статью Л. Н. Толстого «Анна Каренина», пропагандирующую разврат и суицид в двух томах. – Сайт бульдозеры.ру – за публикацию шуточной статьи «Ухудшение сцепляющих свойств гусениц при езде по сливочным и мягким сырам», пропагандирующей запрещенные продукты. – Сайт умелые.ру, на котором можно было узнать, как сварить мыло или смастерить табурет. Заблокирован за пропаганду суицида. – Сайт гомосуицидография.ру заблокирован за то, что он вообще непонятно о чем. – Закрыт доступ к официальному сайту МВД, на котором был опубликован Уголовный кодекс РФ, содержащий целый букет нарушений. В частности, в УК РФ имеются такие слова, как «экстремизм», «агрессия», «сексуальное насилие», «порнография», «призывы к насильственному свержению государственной власти». Кроме того, УК РФ явно разжигает ненависть к социальной группе «преступники». – Роскомнадзор постановил закрыть сайт «Споры, ставки и пари», который принимал ставки на то, какой сайт Роскомнадзор закроет раньше. Служить народу всеми правдами и неправдами! Одним из главных политических событий года стали выборы депутатов Государственной Думы. «Красная Бурда» обратила внимание на кандидатов в Госдуму от Скипидарского края и их слоганы: – Борис Пельтцер (кандидат от Партии выбералов): «Голосуй, а то не проголосуешь!» – Герасим Дворников: «Все говорят, он – молчит!» – Владимир Владимирович Другой: «Дайте спокойно поработать Другому!» – Яков Яковлевич Оглы: «Зрелость. Опыт. Оседлость». – Владимир Шалопайщиков: «Знаю как надо. Умею как не надо» – Г. Зюгенд: «Изберете – узнаете!» – Людмила Павловна Обидно: «Обидно за народ!» – Виктор Перельман: «Он придет, он будет добрый, ласковый – Виктор Перельман! «Перельман!» – требуют наши сердца!» – Илья Сусанин: «Я заведу Россию к процветанию!» – Олег Буц: «Чувствую, что смогу!» – Марксэн Лениншвили: «Теперь избираюсь от «Яблока»!» – Людмила Репей: «За власть не цепляюсь!» – Парфений Арктюк: «Кашель пенсионеров должен быть услышан!» – Хурултусунбек Жумсаркомкасымрукойжымбастрык: «Для красивых лозунгов нет места!» – Петр Хитрук: «Кто угодно, но лишь бы я!» Комитеты и комиссии новой Государственной думы: – Комитет ГД по делам нашим скорбным; – Комитет по международным делишкам; – Комитет по безопасности коррупции; – Комитет ГД по связям с соотечественницами; – Комитет ГД по делам одной известной национальности; – Комитет ГД по делам эмоциональностей (под упр. В. Жириновского); – Комитет ГД по вопросам горячего и холодного копчения в рыбной промышленности; – Комитет ГД по сусекам и сусекизации сельского хозяйства; – Комитет по науке и жизни, моделисту-конструктору и технике молодежи; – Комитет ГД по срочной депутатской надобности; – Родительский комитет ГД; – Комиссия ГД по учету и подсчету комитетов ГД; – Счетно-палочная комиссия ГД; – Комиссия ГД по депутатской эстетике и ритмике; – Комиссия ГД по вопросам депутатской психики. Законы, которые новые депутаты Госдумы примут в первую очередь: – Закон «О запрете пей-пропаганды и продажи алкогольной продукции несовершеннотрезвым»; – Закон «О порядке вынесения депутатов из буфета Государственной думы»; – Закон «О запрете бессовестного использования недр, выдр, ядр, кедр, ведр, сидр, одр и др., и пр.»; – Закон «О запрете бесконтрольного вылова покемонов и их детенышей (щенков) и охране мест нереста покемонов во избежание сокращения их поголовья на территории Российской Федерации»; – Закон «О государственном регулировании рынка депутатских значков и оборота депутатских удостоверений»; – Закон «О наделении председателя правительства Российской Федерации кое-какими небольшими полномочиями»; – Закон «О порядке выдачи разрешения на ношение нимба на территории Российской Федерации»; – Закон «О запрете ГМО в продуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифицированных организмов»; – Закон «О запрете вожделения санкционных продуктов»; – Закон «Об антитроллистической деятельности»; – Закон «Об уголовно-досрочном преследовании граждан Российской Федерации»; – Закон «О несудимости да несудимой бытности»; – Закон «О включении в обязательную школьную программу мракобесия, проведении ежегодных экзаменов, а также региональных и всероссийских олимпиад по мракобесию». С радостью подавимся вашими деньгами! Несколько скандалов, связанных с поведением коллекторов, заставил власть обратить внимание на деятельность коллекторских служб, которая фактически никак регулировалась. Наконец этот пробел исправили – в июле вступил в силу долгожданный «закон о коллекторах». – Должник отбился от коллекторов мешком с мелочью! – Судебные приставы ногтями расцарапали должнику спину! – Коллекторы в подъезде у должника изрисовали стены фресками, окна выложили витражами, а на потолке сделали угрожающее мозаичное панно с изображением Страшного суда! – Вчера ночью группа коллекторов залепила жвачкой замок на двери Скипидарского ГУВД. Оказалось, что ГУВД задолжало за ЖКХ свыше 8 млн руб., что и стало поводом для визита коллекторов. – Коллекторы по ошибке сожгли деревню Паленовка. К настоящему моменту коллекторы принесли на пепелище свои извинения и пошли работать дальше. Угрожающие эсэмэски должникам от коллекторов: – Мама, срочно погаси за меня кредит в 50 000 р. 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