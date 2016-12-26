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|Воскресенье, 25 Декабрь 2016
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Журнал "Красная Бурда" подводит итоги уходящего года.
«Владимир Владимирович, поясните ваши слова «за эти годы наша экономика удвоилась». Ваша с кем?»
25 декабря у любимого уже поколениями юмористического журнала «Красная Бурда» в екатеринбургском Театре эстрады состоится традиционный предновогодний концерт, программа называется «Королевство кривых друзей». А у нас с «Красной Бурдой» в последние годы появилась своя традиция, когда авторский коллектив журнала подводит итоги уходящего года так, как только они и умеют.
Что слышно на галерах?
По данным «Левада-центр», рейтинг одобрения деятельности президента Российской Федерации в ноябре достиг 86 % – это самый высокий показатель в этом году. А в декабре Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. «Красная Бурда» подготовила вопросы и просьбы президенту РФ от граждан РФ.
– Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, когда и где будет проходить борьба с коррупцией? Где и через кого можно приобрести билеты?
– Уже три раза задавал вам вопрос про «Вятский квас», один раз вы даже ответили, а что толку? Прибыли как не было, так и нет. Нельзя ли сделать наш квас официальным напитком Кремля или чемпионата мира по футболу?
– Обращался к вам три года назад по поводу ремонта труб в квартире – вы провели Олимпиаду. Потом просил поставить качели для детей во дворе – вернули Крым, начались Донбасс и Сирия. В этом году боюсь уже что-то просить – черт с ними, с трубами и качелями, дорогой Владимир Владимирович!
– Когда к вам приползут на коленях и позовут в «Большую семерку», вы сразу пойдете или покобенитесь?
– Пугает утечка мозгов в разные офшоры. Я считаю, вы должны объявить политику деутечкизации мозгов из российской науки. Чтоб не утекали в офшоры, а оставались в наших шорах. Спасибо.
– Хочу открыть свое кафе, говорят, нужно ваше личное разрешение. Это правда?
– Чем вы хвастаетесь на встрече выпускников?
– Почему вы перестали целовать детей в живот? Говорят, что у мальчика, которого вы поцеловали, сразу прошел живот. Мало того: живот стал целебным, и теперь к нему стоят очереди из больных и страждущих! Так что вы подумайте, миллионы российских детей ходят с напрасно задранными до подбородка рубахами!
– Все ваши друзья – олигархи, ваши дочери замужем за олигархами, ваш личный виолончелист – миллиардер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуете себя изгоем в их компании?
– Не могли бы вы авторитетно опровергнуть реальную ситуацию в экономике?
– Пожалуйста, узнайте у вашего друга патриарха, что означает выражение «Божья роса»?
На Марс отправится российский марсоход «Академик Кадыров»!
Для России этот год прожит, как и предыдущие, в условиях экономических санкций и политического давления. В итоге общее обнищание населения, недофинансирование здравоохранения, образования и социальной сферы, заморозка накопительной части пенсии и продолжение дискуссии о повышении пенсионного возраста.
– Российский рубль объявлен банкнотом!
– Цена на нефть достигла исторического хренпойминимума!
– Министр финансов назначен министром романсов!
– Чтобы уснуть, глава Центробанка по ночам считает нули!
– Правительство предложило предпринимателям инвестировать в налоги!
– Завод по производству кувалд пущен с молотка!
– На побережье Баренцева моря появятся отели с системой «все кончено»!
– Заморозив пенсии сейчас, правительство разогреет и съест их завтра!
– На рынке скипидарских моргов царит оживление!
– На заседании правительства Д. Медведев сделал замечание двум вице-покемонам!
– Археологи раскопали еще один древний могильник с захоронениями санкционных продуктов!
– Совет Федерации разрешил посылать за границу бульдозеры для борьбы с санкционными продуктами прямо там, на месте!
– Хакеры взломали компьютер Путина и скачали оттуда все песни «Любэ» и закачали «Океан Ельзи»!
Налог на невменяемый доход
Скоро будут введены новые налоги, пошлины и сборы:
– Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии;
– Налог на безбедность;
– Налог на бессмертность;
– Налог на безвнучие;
– Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ);
– Попутный налог на доходы физических лиц (ПНДФЛ);
– И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц (ИНВСПНДФЛ);
– Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ);
– Налог на доходы духовных лиц (НДДЛ);
– Добровольный налог для сознательных лиц;
– Налог для платящих не глядя;
– Налог по просьбам трудящихся;
– Налог на добавленную (убавленную) молодость;
– Налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность;
– Налог с имущества, переходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской предпринимательской деятельности);
– Налог на доходы от источников, находящихся вне человеческого понимания;
– «Блуждающий налог» (налог на доходы предприятий, получающих доход спорадически, по воле случая);
– «Платошка» (налог на игрушечные грузовые автомобили);
– Госпошлина за вступление в права отцовства;
– Госпошлина за пользование услугой гравитации на территории Российской Федерации;
– Госпошлина за пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации;
– Госпошлина за право вывоза русского языка за пределы Российской Федерации;
– Госпошлина за присутствующих здесь дам.
Чиновник С. заявил в суде, что деньги ему подбросили, а он их машинально поймал!
Год оказался богат на коррупционные скандалы и аресты высокопоставленных лиц. Вот самые громкие. За взятки и махинации с бюджетными средствами арестованы вице-губернатор Алтайского края, заместитеоли губернатора Кемеровской области, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, кировский губернатор Никита Белых, высокопоставленные офицеры Следственного комитета, один из руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко… Уголовное дело на министра Алексея Улюкаева стоит особняком – человек такого положения в современной России попал под следствие впервые.
– Мама арестованного полковника пыталась пронести ему в тюрьму 1 миллиард рублей! Благодаря бдительности видеокамер офицер остался без самого необходимого!
– Полковник Захарченко согласился пойти навстречу следствию с шагом в 1 миллион рублей!
– Чиновник У., уличенный во взятке, помещен под домашний арест в свой замок на юге Франции.
– Генпрокурор заявил, что российская Конституция написана по заказу, и он знает заказчика!
– Бывший глава РЖД выставил на продажу свою коллекцию из 100 000 подстаканников!
– Крупный чиновник арестован при получении ордера на арест!
– Генпрокуратура заинтересовалась числом Пи!
– Сотрудники ФСБ проводят обыски в Следственном комитете, а сотрудники СК обыскивают Управление ФСБ в рамках совместной акции «Взаимное доверие».
– Задержан третий заместитель губернатора Карело-Курильской области. Он обвиняется в получении взятки от четвертого заместителя и даче взятки второму заместителю губернатора.
– Сотрудник службы собственной безопасности полиции брал взятки, совершенно не заботясь о собственной безопасности.
– Дело Е. Васильевой вновь направлено в суд. Ожидается, что дело посадят на срок от 30 лет до пожизненного. На этот раз делу Е. Васильевой не удастся отвертеться!
Осквернение воздуха публичными призывами
Новые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации:
– Призывы к разжиганию межполовой розни;
– Хищение в заведомо малых (издевательских) размерах;
– Заведомо ложное предложение руки и сердца;
– Нецелевое расходование взятки;
– Заведомо ложное искажение правдивого вымысла;
– Публичное отрицание царизма (марксизма-ленинизма, популизма) и любых других государственных идеологий;
– Публичное оправдание метеоризма;
– Ослабление чувств верующих;
– Оскорбление чуть-чуть верующих;
– Оскорбление чувств что-либо чувствующих;
– Оскорбление чувств присутствующих здесь дам;
– Оскорбление, нанесенное лицу лицом или другими частями тела;
– Изготовление взрывчатых существ;
– Изготовление, хранение, погрузка, перевозка, разгрузка и хранение незаконно добытых природных богатств (уголь, щебень, песок, дресва, торф, навоз) недорого! Тел. 740988976498;
– Незаконное участие в законотворческой деятельности.
Следственный комитет проводит обыски в Интернете!
В июле Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, названных в СМИ «пакетом Яровой». Теперь интернет-провайдеры обязаны давать ФСБ ключи, чтобы декодировать передаваемые через них зашифрованные сообщения. Также в интернете развернулась активная борьба с торрентами. В руки авторов «Красной Бурды» попал список интернет-ресурсов, заблокированных Роскомнадзором за последние полдня:
– Новостной сайт Изолента.ру забанен за размещение статьи «Русских продают оптом и в розницу!», поскольку статья сеет национальную розницу.
– Сайт кино.нет, где выложены фильмы «Астерикс и Обеликс», «Мишки Гамми», «Приключения желтого чемоданчика», в которых упоминаются психотропные вещества, такие как «волшебный эликсир», «прыгучий сок», «таблетки для храбрости» и «веселый порошок».
– Сайт сборной России по футболу – за пропаганду ненависти к спорту.
– Сайт ярых противников гомосексуализма gomosekira.ru закрыт за разжигание ненависти к одной из групп населения по однополовому признаку, а также за призывы к кастрации в досудебном порядке.
– Все сайты, упоминающие Ж. Депардье, поскольку они пропагандируют алкоголизм и психические расстройства.
– Сайт gomosekta.ru – за пропаганду сектантства.
– Авторский сайт ЮлийКим.ру был закрыт за нарушение авторских прав и публикацию стихов Ю. Кима, все права на которые принадлежат РАО.
– Сайт АннаКаренина.ру – за статью Л. Н. Толстого «Анна Каренина», пропагандирующую разврат и суицид в двух томах.
– Сайт бульдозеры.ру – за публикацию шуточной статьи «Ухудшение сцепляющих свойств гусениц при езде по сливочным и мягким сырам», пропагандирующей запрещенные продукты.
– Сайт умелые.ру, на котором можно было узнать, как сварить мыло или смастерить табурет. Заблокирован за пропаганду суицида.
– Сайт гомосуицидография.ру заблокирован за то, что он вообще непонятно о чем.
– Закрыт доступ к официальному сайту МВД, на котором был опубликован Уголовный кодекс РФ, содержащий целый букет нарушений. В частности, в УК РФ имеются такие слова, как «экстремизм», «агрессия», «сексуальное насилие», «порнография», «призывы к насильственному свержению государственной власти». Кроме того, УК РФ явно разжигает ненависть к социальной группе «преступники».
– Роскомнадзор постановил закрыть сайт «Споры, ставки и пари», который принимал ставки на то, какой сайт Роскомнадзор закроет раньше.
Служить народу всеми правдами и неправдами!
Одним из главных политических событий года стали выборы депутатов Государственной Думы. «Красная Бурда» обратила внимание на кандидатов в Госдуму от Скипидарского края и их слоганы:
– Борис Пельтцер (кандидат от Партии выбералов): «Голосуй, а то не проголосуешь!»
– Герасим Дворников: «Все говорят, он – молчит!»
– Владимир Владимирович Другой: «Дайте спокойно поработать Другому!»
– Яков Яковлевич Оглы: «Зрелость. Опыт. Оседлость».
– Владимир Шалопайщиков: «Знаю как надо. Умею как не надо»
– Г. Зюгенд: «Изберете – узнаете!»
– Людмила Павловна Обидно: «Обидно за народ!»
– Виктор Перельман: «Он придет, он будет добрый, ласковый – Виктор Перельман! «Перельман!» – требуют наши сердца!»
– Илья Сусанин: «Я заведу Россию к процветанию!»
– Олег Буц: «Чувствую, что смогу!»
– Марксэн Лениншвили: «Теперь избираюсь от «Яблока»!»
– Людмила Репей: «За власть не цепляюсь!»
– Парфений Арктюк: «Кашель пенсионеров должен быть услышан!»
– Хурултусунбек Жумсаркомкасымрукойжымбастрык: «Для красивых лозунгов нет места!»
– Петр Хитрук: «Кто угодно, но лишь бы я!»
Комитеты и комиссии новой Государственной думы:
– Комитет ГД по делам нашим скорбным;
– Комитет по международным делишкам;
– Комитет по безопасности коррупции;
– Комитет ГД по связям с соотечественницами;
– Комитет ГД по делам одной известной национальности;
– Комитет ГД по делам эмоциональностей (под упр. В. Жириновского);
– Комитет ГД по вопросам горячего и холодного копчения в рыбной промышленности;
– Комитет ГД по сусекам и сусекизации сельского хозяйства;
– Комитет по науке и жизни, моделисту-конструктору и технике молодежи;
– Комитет ГД по срочной депутатской надобности;
– Родительский комитет ГД;
– Комиссия ГД по учету и подсчету комитетов ГД;
– Счетно-палочная комиссия ГД;
– Комиссия ГД по депутатской эстетике и ритмике;
– Комиссия ГД по вопросам депутатской психики.
Законы, которые новые депутаты Госдумы примут в первую очередь:
– Закон «О запрете пей-пропаганды и продажи алкогольной продукции несовершеннотрезвым»;
– Закон «О порядке вынесения депутатов из буфета Государственной думы»;
– Закон «О запрете бессовестного использования недр, выдр, ядр, кедр, ведр, сидр, одр и др., и пр.»;
– Закон «О запрете бесконтрольного вылова покемонов и их детенышей (щенков) и охране мест нереста покемонов во избежание сокращения их поголовья на территории Российской Федерации»;
– Закон «О государственном регулировании рынка депутатских значков и оборота депутатских удостоверений»;
– Закон «О наделении председателя правительства Российской Федерации кое-какими небольшими полномочиями»;
– Закон «О порядке выдачи разрешения на ношение нимба на территории Российской Федерации»;
– Закон «О запрете ГМО в продуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифицированных организмов»;
– Закон «О запрете вожделения санкционных продуктов»;
– Закон «Об антитроллистической деятельности»;
– Закон «Об уголовно-досрочном преследовании граждан Российской Федерации»;
– Закон «О несудимости да несудимой бытности»;
– Закон «О включении в обязательную школьную программу мракобесия, проведении ежегодных экзаменов, а также региональных и всероссийских олимпиад по мракобесию».
С радостью подавимся вашими деньгами!
Несколько скандалов, связанных с поведением коллекторов, заставил власть обратить внимание на деятельность коллекторских служб, которая фактически никак регулировалась. Наконец этот пробел исправили – в июле вступил в силу долгожданный «закон о коллекторах».
– Должник отбился от коллекторов мешком с мелочью!
– Судебные приставы ногтями расцарапали должнику спину!
– Коллекторы в подъезде у должника изрисовали стены фресками, окна выложили витражами, а на потолке сделали угрожающее мозаичное панно с изображением Страшного суда!
– Вчера ночью группа коллекторов залепила жвачкой замок на двери Скипидарского ГУВД. Оказалось, что ГУВД задолжало за ЖКХ свыше 8 млн руб., что и стало поводом для визита коллекторов.
– Коллекторы по ошибке сожгли деревню Паленовка. К настоящему моменту коллекторы принесли на пепелище свои извинения и пошли работать дальше.
Угрожающие эсэмэски должникам от коллекторов:
– Мама, срочно погаси за меня кредит в 50 000 р. Потом все объясню.
– Гроб на двенадцати колесиках с нашим инспектором уже поднимается по лестнице!
– Неужели правда, что вы не восприимчивы к физической боли?
– Вас беспокоят из коллекторского агентства. Выбираем для вас в магазине утюг, будут ли какие-то пожелания? Нужна ли функция отпаривания?
– Всем коллекторским агентством придумывали рифму к слову «свинья». Победила ваша фамилия «Колупкин». Срочно погасите долг, Колупкин!
– Забей свой долг себе в задницу! А теперь быстро поднимай ее и неси к нам!
– Высылаем вам венок с вашей фотографией и открытой датой. Она пока обсуждается на правлении банка.
– Что, вчера телку в ресторан водил? На телку деньги есть? Ладно, это наша телка. С тебя 1000 р. списано.
– Самые дешевые завещания у нотариуса по адресу: ул. Бездомных должников, д. 5.
– У вас нет денег для погашения долга? Впустите нас, и мы поможем вам их найти!
– Мы только что прочитали мелкий шрифт в вашем кредитном договоре. Вы должны в три раза больше!
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами