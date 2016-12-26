 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Понижение градуса  
Понедельник, 26 Декабрь 2016
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
У пьяных водителей нужно отбирать:
Права
Машину
Свободу
Деньги



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Понижение градуса Печатать E-mail
Воскресенье, 25 Декабрь 2016

Журнал "Красная Бурда" подводит итоги уходящего года.

«Владимир Владимирович, поясните ваши слова «за эти годы наша экономика удвоилась». Ваша с кем?»

25 декабря у любимого уже поколениями юмористического журнала «Красная Бурда» в екатеринбургском Театре эстрады состоится традиционный предновогодний концерт, программа называется «Королевство кривых друзей». А у нас с «Красной Бурдой» в последние годы появилась своя традиция, когда авторский коллектив журнала подводит итоги уходящего года так, как только они и умеют.

Что слышно на галерах? 

По данным «Левада-центр», рейтинг одобрения деятельности президента Российской Федерации в ноябре достиг 86 % – это самый высокий показатель в этом году. А в декабре Владимир Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. «Красная Бурда» подготовила вопросы и просьбы президенту РФ от граждан РФ.

– Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, когда и где будет проходить борьба с коррупцией? Где и через кого можно приобрести билеты?

– Уже три раза задавал вам вопрос про «Вятский квас», один раз вы даже ответили, а что толку? Прибыли как не было, так и нет. Нельзя ли сделать наш квас официальным напитком Кремля или чемпионата мира по футболу? 

– Обращался к вам три года назад по поводу ремонта труб в квартире – вы провели Олимпиаду. Потом просил поставить качели для детей во дворе – вернули Крым, начались Донбасс и Сирия. В этом году боюсь уже что-то просить – черт с ними, с трубами и качелями, дорогой Владимир Владимирович!

– Когда к вам приползут на коленях и позовут в «Большую семерку», вы сразу пойдете или покобенитесь?

– Пугает утечка мозгов в разные офшоры. Я считаю, вы должны объявить политику деутечкизации мозгов из российской науки. Чтоб не утекали в офшоры, а оставались в наших шорах. Спасибо.

– Хочу открыть свое кафе, говорят, нужно ваше личное разрешение. Это правда?

– Чем вы хвастаетесь на встрече выпускников? 

– Почему вы перестали целовать детей в живот? Говорят, что у мальчика, которого вы поцеловали, сразу прошел живот. Мало того: живот стал целебным, и теперь к нему стоят очереди из больных и страждущих! Так что вы подумайте, миллионы российских детей ходят с напрасно задранными до подбородка рубахами!

– Все ваши друзья – олигархи, ваши дочери замужем за олигархами, ваш личный виолончелист – миллиардер. Вы, честный и скромный человек, не чувствуете себя изгоем в их компании?

– Не могли бы вы авторитетно опровергнуть реальную ситуацию в экономике?

– Пожалуйста, узнайте у вашего друга патриарха, что означает выражение «Божья роса»?

На Марс отправится российский марсоход «Академик Кадыров»!

Для России этот год прожит, как и предыдущие, в условиях экономических санкций и политического давления. В итоге общее обнищание населения, недофинансирование здравоохранения, образования и социальной сферы, заморозка накопительной части пенсии и продолжение дискуссии о повышении пенсионного возраста.

– Российский рубль объявлен банкнотом!

– Цена на нефть достигла исторического хренпойминимума!

– Министр финансов назначен министром романсов!

– Чтобы уснуть, глава Центробанка по ночам считает нули!

– Правительство предложило предпринимателям инвестировать в налоги!

– Завод по производству кувалд пущен с молотка!

– На побережье Баренцева моря появятся отели с системой «все кончено»!

– Заморозив пенсии сейчас, правительство разогреет и съест их завтра!

– На рынке скипидарских моргов царит оживление!

– На заседании правительства Д. Медведев сделал замечание двум вице-покемонам!

– Археологи раскопали еще один древний могильник с захоронениями санкционных продуктов!

– Совет Федерации разрешил посылать за границу бульдозеры для борьбы с санкционными продуктами прямо там, на месте!

– Хакеры взломали компьютер Путина и скачали оттуда все песни «Любэ» и закачали «Океан Ельзи»!

Налог на невменяемый доход

Скоро будут введены новые налоги, пошлины и сборы:

– Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии;

– Налог на безбедность;

– Налог на бессмертность;

– Налог на безвнучие;

– Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ);

– Попутный налог на доходы физических лиц (ПНДФЛ);

– И на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц (ИНВСПНДФЛ);

– Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ);

– Налог на доходы духовных лиц (НДДЛ);

– Добровольный налог для сознательных лиц;

– Налог для платящих не глядя;

– Налог по просьбам трудящихся;

– Налог на добавленную (убавленную) молодость;

– Налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность;

– Налог с имущества, переходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской предпринимательской деятельности);

– Налог на доходы от источников, находящихся вне человеческого понимания;

– «Блуждающий налог» (налог на доходы предприятий, получающих доход спорадически, по воле случая);

– «Платошка» (налог на игрушечные грузовые автомобили);

– Госпошлина за вступление в права отцовства;

– Госпошлина за пользование услугой гравитации на территории Российской Федерации;

– Госпошлина за пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации;

– Госпошлина за право вывоза русского языка за пределы Российской Федерации;

– Госпошлина за присутствующих здесь дам.

Чиновник С. заявил в суде, что деньги ему подбросили, а он их машинально поймал!

Год оказался богат на коррупционные скандалы и аресты высокопоставленных лиц. Вот самые громкие. За взятки и махинации с бюджетными средствами арестованы вице-губернатор Алтайского края, заместитеоли губернатора Кемеровской области, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, кировский губернатор Никита Белых, высокопоставленные офицеры Следственного комитета, один из руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко… Уголовное дело на министра Алексея Улюкаева стоит особняком – человек такого положения в современной России попал под следствие впервые.

– Мама арестованного полковника пыталась пронести ему в тюрьму 1 миллиард рублей! Благодаря бдительности видеокамер офицер остался без самого необходимого!

– Полковник Захарченко согласился пойти навстречу следствию с шагом в 1 миллион рублей!

– Чиновник У., уличенный во взятке, помещен под домашний арест в свой замок на юге Франции.

– Генпрокурор заявил, что российская Конституция написана по заказу, и он знает заказчика!

– Бывший глава РЖД выставил на продажу свою коллекцию из 100 000 подстаканников!

– Крупный чиновник арестован при получении ордера на арест!

– Генпрокуратура заинтересовалась числом Пи!

– Сотрудники ФСБ проводят обыски в Следственном комитете, а сотрудники СК обыскивают Управление ФСБ в рамках совместной акции «Взаимное доверие».

– Задержан третий заместитель губернатора Карело-Курильской области. Он обвиняется в получении взятки от четвертого заместителя и даче взятки второму заместителю губернатора.

– Сотрудник службы собственной безопасности полиции брал взятки, совершенно не заботясь о собственной безопасности.

– Дело Е. Васильевой вновь направлено в суд. Ожидается, что дело посадят на срок от 30 лет до пожизненного. На этот раз делу Е. Васильевой не удастся отвертеться!

Осквернение воздуха публичными призывами

Новые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации:

– Призывы к разжиганию межполовой розни;

– Хищение в заведомо малых (издевательских) размерах;

– Заведомо ложное предложение руки и сердца;

– Нецелевое расходование взятки;

– Заведомо ложное искажение правдивого вымысла;

– Публичное отрицание царизма (марксизма-ленинизма, популизма) и любых других государственных идеологий;

– Публичное оправдание метеоризма;

– Ослабление чувств верующих;

– Оскорбление чуть-чуть верующих;

– Оскорбление чувств что-либо чувствующих;

– Оскорбление чувств присутствующих здесь дам;

– Оскорбление, нанесенное лицу лицом или другими частями тела;

– Изготовление взрывчатых существ;

– Изготовление, хранение, погрузка, перевозка, разгрузка и хранение незаконно добытых природных богатств (уголь, щебень, песок, дресва, торф, навоз) недорого! Тел. 740988976498;

– Незаконное участие в законотворческой деятельности.

Следственный комитет проводит обыски в Интернете!

В июле Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, названных в СМИ «пакетом Яровой». Теперь интернет-провайдеры обязаны давать ФСБ ключи, чтобы декодировать передаваемые через них зашифрованные сообщения. Также в интернете развернулась активная борьба с торрентами. В руки авторов «Красной Бурды» попал список интернет-ресурсов, заблокированных Роскомнадзором за последние полдня:

– Новостной сайт Изолента.ру забанен за размещение статьи «Русских продают оптом и в розницу!», поскольку статья сеет национальную розницу.

– Сайт кино.нет, где выложены фильмы «Астерикс и Обеликс», «Мишки Гамми», «Приключения желтого чемоданчика», в которых упоминаются психотропные вещества, такие как «волшебный эликсир», «прыгучий сок», «таблетки для храбрости» и «веселый порошок».

– Сайт сборной России по футболу – за пропаганду ненависти к спорту.

– Сайт ярых противников гомосексуализма gomosekira.ru закрыт за разжигание ненависти к одной из групп населения по однополовому признаку, а также за призывы к кастрации в досудебном порядке.

– Все сайты, упоминающие Ж. Депардье, поскольку они пропагандируют алкоголизм и психические расстройства.

– Сайт gomosekta.ru – за пропаганду сектантства.

– Авторский сайт ЮлийКим.ру был закрыт за нарушение авторских прав и публикацию стихов Ю. Кима, все права на которые принадлежат РАО.

– Сайт АннаКаренина.ру – за статью Л. Н. Толстого «Анна Каренина», пропагандирующую разврат и суицид в двух томах.

– Сайт бульдозеры.ру – за публикацию шуточной статьи «Ухудшение сцепляющих свойств гусениц при езде по сливочным и мягким сырам», пропагандирующей запрещенные продукты.

– Сайт умелые.ру, на котором можно было узнать, как сварить мыло или смастерить табурет. Заблокирован за пропаганду суицида.

– Сайт гомосуицидография.ру заблокирован за то, что он вообще непонятно о чем.

– Закрыт доступ к официальному сайту МВД, на котором был опубликован Уголовный кодекс РФ, содержащий целый букет нарушений. В частности, в УК РФ имеются такие слова, как «экстремизм», «агрессия», «сексуальное насилие», «порнография», «призывы к насильственному свержению государственной власти». Кроме того, УК РФ явно разжигает ненависть к социальной группе «преступники».

– Роскомнадзор постановил закрыть сайт «Споры, ставки и пари», который принимал ставки на то, какой сайт Роскомнадзор закроет раньше.

Служить народу всеми правдами и неправдами!

Одним из главных политических событий года стали выборы депутатов Государственной Думы. «Красная Бурда» обратила внимание на кандидатов в Госдуму от Скипидарского края и их слоганы:

– Борис Пельтцер (кандидат от Партии выбералов): «Голосуй, а то не проголосуешь!»

– Герасим Дворников: «Все говорят, он – молчит!»

– Владимир Владимирович Другой: «Дайте спокойно поработать Другому!»

– Яков Яковлевич Оглы: «Зрелость. Опыт. Оседлость».

– Владимир Шалопайщиков: «Знаю как надо. Умею как не надо»

– Г. Зюгенд: «Изберете – узнаете!»

– Людмила Павловна Обидно: «Обидно за народ!»

– Виктор Перельман: «Он придет, он будет добрый, ласковый – Виктор Перельман! «Перельман!» – требуют наши сердца!»

– Илья Сусанин: «Я заведу Россию к процветанию!»

– Олег Буц: «Чувствую, что смогу!»

– Марксэн Лениншвили: «Теперь избираюсь от «Яблока»!»

– Людмила Репей: «За власть не цепляюсь!»

– Парфений Арктюк: «Кашель пенсионеров должен быть услышан!»

– Хурултусунбек Жумсаркомкасымрукойжымбастрык: «Для красивых лозунгов нет места!»

– Петр Хитрук: «Кто угодно, но лишь бы я!»

Комитеты и комиссии новой Государственной думы:

– Комитет ГД по делам нашим скорбным;

– Комитет по международным делишкам;

– Комитет по безопасности коррупции;

– Комитет ГД по связям с соотечественницами;

– Комитет ГД по делам одной известной национальности;

– Комитет ГД по делам эмоциональностей (под упр. В. Жириновского);

– Комитет ГД по вопросам горячего и холодного копчения в рыбной промышленности;

– Комитет ГД по сусекам и сусекизации сельского хозяйства;

– Комитет по науке и жизни, моделисту-конструктору и технике молодежи;

– Комитет ГД по срочной депутатской надобности;

– Родительский комитет ГД;

– Комиссия ГД по учету и подсчету комитетов ГД;

– Счетно-палочная комиссия ГД;

– Комиссия ГД по депутатской эстетике и ритмике;

– Комиссия ГД по вопросам депутатской психики.

Законы, которые новые депутаты Госдумы примут в первую очередь: 

– Закон «О запрете пей-пропаганды и продажи алкогольной продукции несовершеннотрезвым»;

– Закон «О порядке вынесения депутатов из буфета Государственной думы»;

– Закон «О запрете бессовестного использования недр, выдр, ядр, кедр, ведр, сидр, одр и др., и пр.»;

– Закон «О запрете бесконтрольного вылова покемонов и их детенышей (щенков) и охране мест нереста покемонов во избежание сокращения их поголовья на территории Российской Федерации»;

– Закон «О государственном регулировании рынка депутатских значков и оборота депутатских удостоверений»;

– Закон «О наделении председателя правительства Российской Федерации кое-какими небольшими полномочиями»;

– Закон «О порядке выдачи разрешения на ношение нимба на территории Российской Федерации»;

– Закон «О запрете ГМО в продуктах питания и разрешении ЧМО (частично модифицированных организмов»;

– Закон «О запрете вожделения санкционных продуктов»;

– Закон «Об антитроллистической деятельности»;

– Закон «Об уголовно-досрочном преследовании граждан Российской Федерации»;

– Закон «О несудимости да несудимой бытности»;

– Закон «О включении в обязательную школьную программу мракобесия, проведении ежегодных экзаменов, а также региональных и всероссийских олимпиад по мракобесию».

С радостью подавимся вашими деньгами!

Несколько скандалов, связанных с поведением коллекторов, заставил власть обратить внимание на деятельность коллекторских служб, которая фактически никак регулировалась. Наконец этот пробел исправили – в июле вступил в силу долгожданный «закон о коллекторах». 

– Должник отбился от коллекторов мешком с мелочью!

– Судебные приставы ногтями расцарапали должнику спину!

– Коллекторы в подъезде у должника изрисовали стены фресками, окна выложили витражами, а на потолке сделали угрожающее мозаичное панно с изображением Страшного суда!

– Вчера ночью группа коллекторов залепила жвачкой замок на двери Скипидарского ГУВД. Оказалось, что ГУВД задолжало за ЖКХ свыше 8 млн руб., что и стало поводом для визита коллекторов.

– Коллекторы по ошибке сожгли деревню Паленовка. К настоящему моменту коллекторы принесли на пепелище свои извинения и пошли работать дальше.

Угрожающие эсэмэски должникам от коллекторов:

– Мама, срочно погаси за меня кредит в 50 000 р. Потом все объясню.

– Гроб на двенадцати колесиках с нашим инспектором уже поднимается по лестнице!

– Неужели правда, что вы не восприимчивы к физической боли?

– Вас беспокоят из коллекторского агентства. Выбираем для вас в магазине утюг, будут ли какие-то пожелания? Нужна ли функция отпаривания?

– Всем коллекторским агентством придумывали рифму к слову «свинья». Победила ваша фамилия «Колупкин». Срочно погасите долг, Колупкин!

– Забей свой долг себе в задницу! А теперь быстро поднимай ее и неси к нам!

– Высылаем вам венок с вашей фотографией и открытой датой. Она пока обсуждается на правлении банка.

– Что, вчера телку в ресторан водил? На телку деньги есть? Ладно, это наша телка. С тебя 1000 р. списано.

– Самые дешевые завещания у нотариуса по адресу: ул. Бездомных должников, д. 5.

– У вас нет денег для погашения долга? Впустите нас, и мы поможем вам их найти!

– Мы только что прочитали мелкий шрифт в вашем кредитном договоре. Вы должны в три раза больше!

znak.com.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
26.12.2010
открылся гипермаркет «Алекс» (на площадях бывшего «Алпи»)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Доска объявлений
объявления железногорска
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
7 мкР/ч
Пиковый за сутки: 8 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить