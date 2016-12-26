КАПРЕМОНТЫ УГРОЖАЮТ ВСЕМ

Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС ПОЙДЁТ Вадим Медведев – большой специалист по ядерным могильникам. В Сером доме состоялась встреча главы ЗАТО с аборигенами, коих НО РАО свозило на экскурсию в Финляндию. Девочки рассказали г-ну Чебурашкину про геологические особенности бывшей имперской провинции, а он им – про финский опыт, который «может быть крайне полезным для железногорских атомщиков с точки зрения технологических решений при создании ПИЛ». И все ощутили собственную нужность цивилизации. «ГЛОНАСС» ВЗАИМООБРАЗНО «Решетнёвская фирма» получила солидную гарантию ВТБ. Условия выдачи восьмимиллиардной гарантии банком не оговариваются. Сказано лишь, что сроком её действия по проекту «ГЛОНАСС» обозначен 2021 год, что «позволит предприятию выполнить опытно-конструкторские работы в рамках государственного контракта, не отвлекая из оборота значительные собственные средства». Дай-то бог, что называется. ДЕЛЕГАТЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ На Горно-химическом комбинате переутверждён колдоговор. 170 делегатов конференции предприятия продлили его действие до 2019 года. А представитель проектно-конструкторского управления даже задал вопрос о возможности оборудования велопарковки рядом со зданием. Пётр Гаврилов ответил, что всё зависит от инициативы работников: если они подготовят проект, то поддержка со стороны руководства будет обеспечена. БУДЕТ СКУЧНО, ЗАХОДИТЕ Клиническая больница №51 будет работать по сложному графику. В зимние каникулы в Нашгороде лучше не болеть. Поликлиники №№1, 2 и 3, а также женская консультация, детская поликлиника и поликлиника Подгорного не примут пациентов первого, второго, четвёртого, пятого, седьмого и восьмого января. Стоматологию можно посетить третьего и шестого, с 8 до 14 часов. За всех отдувается приёмный покой, как обычно. ПОКА НЕ ГОРИТ - ОТДЫХАЙ Прикладным творчеством на досуге занялась академия МЧС. Ко Дню спасателя и Новому году курсанты уже две недели лепят снежные скульптуры, оказывается. Итоги обещались подвести 26 декабря. А тем временем начальник СУ ФПС №2 отчитался по итогам уходящего года: число пожаров в ЗАТО снизилось на 28% (47 и 64, соответственно), в огне погиб всего один человек против пяти в 2015-м. Основными причинами возникновения пожаров стали поджоги (28%) и неосторожное обращение с огнём (28%). НАВСТРЕЧУ БЕЗРАБОТИЦЕ В 2017 году в ЗАТО планируется сократить 862 человек. Об этом извещает директор Центра занятости населения. Городское радио уточняет : в основном, речь идёт о сокращениях в частном секторе, «но есть и довольно крупные предприятия, желающие высвободить персонал - УЖТ и Спецстрой. Всего по краю намечено сократить 4880 человек, из них пятую часть составляют, получается, железногорцы». ДУШИЛИ-ДУШИЛИ, ДУШИЛИ-ДУШИЛИ… Конец года МП «КБУ» отметит облавами на бродячих животных. С 26 по 31 декабря отлов пройдёт на территории трёх поселков - Додоново, Новый Путь и Тартат. Общество защиты животных «Пушистики», со своей стороны, просит финансовой помощи в стерилизации братьев наших меньших, обитающих возле «ИСС». Формулировка заслуживает внимания: «Если у вас есть капелька сострадания и копеечка, чтобы купить им пирожок, то почему же не найдется еще одна копеечка, чтобы помочь остановить их бессмысленное размножение?» КАПРЕМОНТЫ УГРОЖАЮТ ВСЕМ Железногорские строители сито конкурсов пройти не смогли. По данным Серого дома, в плане ремонтов текущего года было 32 МКД, однако работы выполнены только по 12 адресам. В 2017-м придётся чинить уже 90 зданий, причём вся ответственность за ход работ (но не распределение средств) ляжет на муниципалитет. Тут-то мы с вами и повеселимся вдоволь, ребятушки. «ВЕСТИ АРКТИКИ» ЗОВУТ В БУДУЩЕЕ «На ГХК разработана атомная батарейка, работающая 50 лет». «Первый рабочий образец чудо-батарейки планируют представить на всеобщее обозрение в течение полугода. На этом предприятии вообще используют технологии, овладеть которыми никто в мире ещё не сумел. Именно здесь налажено уникальное производство так называемого МОКС-топлива для реакторов атомных электростанций. «Президент отметил это, как достижение России, поскольку мы сумели ввести в эксплуатацию завод МОКС-топлива, а американцы не смогли это сделать», - рассказал Пётр Гаврилов». ДЕДА МОРОЗА К ХАРКЕВИЧУ! 65-лет исполняется 30 декабря МП «ГЖКУ». Когда-то жилищно-коммунальный отдел при управлении п/я 20 состоял всего из четырёх щтатных единиц. Сегодня на предприятии числится 910 человек, и у него «есть все условия для дальнейшей успешной работы на благо города», полагает территориальная профсоюзная организация. ФЕМИДА НОН-СТОП Финальный рывок делает городской суд к Новому году. Трудовые споры на уходящей неделе по-прежнему вели АО «Буреягэсстрой» ( сразу три иска ) и сменившее его на объектах АО «ЦКСБ « Элерон », наш любимый « КРЭК », завод поликремния ( два иска ), ООО « Горавтотранс ». Светлана Башкова пыталась снять два административных наказания по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Но банковал по-прежнему бывший « Сибхимстрой »: целых тринадцать разного рода жалоб подали в суд железные горцы . Причём мадам Буланцева уже обломалась , а вот тов. Гулин – ещё нет . Симфония распада, натурально. ФИНАЛЬНЫЙ ОТСЧЁТ Почти 9000 детей Нашгорода получат бюджетные подарки. Бесплатные конфетки в этот раз выдадут воспитанникам детских садов, учащимся 1-4 классов и детям-инвалидам. Из городского бюджета на эти цели выделено 1,5 млн рублей, причём инвалидов всё-таки обеспечивает краевая казна. А диабетикам ранее обещанные мягкие игрушки всё-таки не положены . БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про ЗАТО не забывают. На вторник в региональном управлении ФАС РФ назначено рассмотрение дела №112-17-16 в отношении ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» (нарушение ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции») и жалобы ООО «Шторм-Д» на действия закупочной комиссии ФГУП «ГХК» (необоснованное отклонение заявки на охрану АХС). БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. За прошлую неделю медицинская статистика Красноярска-26 обогатилась тремя хроническими вирусными гепатитами «С», четырьмя случаями носительства ВГС и двумя – ВГВ, новым ВИЧ, а также сальмонеллёзом, двумя инфекционными мононуклеозами и четырьмя энтеробиозами у детей. Острых кишечных инфекций насчитали сорок три штуки, в т.ч. 31 ребёнок заболел, а в садике №60 проводится расследование вспышки норовирусной и ротавирусной инфекции. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось 16 и умерло 17 человек.