Орловский губернатор - большой оригинал. Типа Остапа Бендера. Новогодний набор для министров и губернатора Как власти в Орле решили и Москву задобрить, и себя не обидеть. Балыки, паровая баранина, гуси с утками, рулеты с черносливом и шашлычные наборы - это далеко не полный перечень из новогодних наборов, которыми порадуют себя а заодно и столичных чиновников власти Орловской области. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на его новогоднем столе будут только российские продукты, произведенные в рамках импортозамещения. Поле чудес тут же заколосилось и гуманитарные конвои двинулись из регионов в Москву. В Орле, например, решили накрыть поляну не только Дмитрию Анатольевичу, но и семьям министров российского правительства. «Главное, что попробуют не министры, а их жены. Если они поймут, какие вкусные в Орловской области продукты, то это будет самой лучшей рекламой, а потом проще будет получать средства на реализацию наших региональных проектов», - заявил на заседании областного правительства губернатор Вадим Потомский. Оказалось, что новогодние корзиночки уже подготовлены. Каждая весит от 30 до 50 кг – в зависимости «от веса» самого министра в глазах здешнего Деда Мороза. На стол Силуанову, например, Потомский распорядился отправить две корзинки. Будем надеяться, что это шутка. Иначе, как язвят орловцы в соцсетях, «от такого обилия продуктов может случиться заворот кишок, и мы потеряем министра финансов». Содержимое новогодних корзинок не афишируется. Тем не менее, из источников, близких к формированию «министерского набора» «Новые Известия» узнали, чем будет потчевать Орловщина членов правительства. - Да всё, как обычно, - заявил источник. – Деликатесы и копчености от Знаменского мясокомбината, 8-10 наименований, включая балыки, буженину, окорока. От фермеров индейка, гусь или утка – смотря кто что держит. Паровую баранину дает Малоархангельское ООО, груши-яблоки – ВНИИ плодово-ягодных культур. Из Кром по традиции поступает масло и сливки. Икра – от одной близкой к администрации фирмы, они ее прямо в Орле мечут, и расфасовывают. Потребкооперация – там, где она еще дышит, поставляет куриные рулеты с черносливом и курагой, шашлычные наборы в 2-х килограммовых контейнерах , консервацию лисичек и белых грибов. Про пастилу и зефир уже не говорю – этого добра у нас много. В прошлый раз, по словам собеседника, одна корзинка для «рядового» министра стоила «в пределах 20 тысяч рублей», для «особо уважаемого» - 45-50 тысяч. Сейчас цены выросли, подсчитать сложно. Да это никому и не нужно – власти за свою затею не платят, а, как водится, собирают дань с бизнеса в добровольно принудительном порядке. При этом, по мнению орловских правозащитников, вся цепочка – и местное начальство, и щедрые предприниматели, и облагодетельствованные министры – попадают в щекотливое положение. Нижний предел уголовно преследуемой взятки – 3000 рублей. В новогоднюю корзину понапихали столько, что кое-кому хватит на пожизненный срок. Доказывай потом, что «хотели как лучше». Об этом сейчас как-то не думается. Самое обидное для затейников, что за все старания Москва ни разу даже спасибо не сказала. - Как-то привезли коробки на Рублевку, - рассказывает один из сопровождавших гумконвой в прошлые годы. – Встали в очередь у черного входа. Охрана вышла, побросала добро в кладовку и всё. Ну, может, Потомскому кто-то и позвонил… Но о преференциях для области я что-то не слышал. Странные все-таки в Орле люди! Прям так и хотят: сегодня подхалимаж, завтра – преференции. А может, министерские жены еще не все распробовали? Сами же говорят: к кладовкам очередь. Вот уж где стоять не надо, так это у себя дома. По словам очевидцев, новогодние корзины члены регионального правительства, руководители ведущих департаментов и начальство облсовета разбирают влёт. Гостинцы «для своих» мало чем отличаются от «министерских»: те же рулеты и утки от фермеров плюс коньяки, вина, шампанское, ананасы и персики от гипермаркетов, в последнее время во множестве угнездившихся на местах обанкротившихся предприятий. И если кто-то считает, что с утратой заводов и нескольких тысяч рабочих мест экономика области пошла вразнос, то это не так. На прокорм чиновников она работает довольно успешно. И не только по праздникам. Обеды в губернаторской столовой, субсидируемые из хронически дотационного облбюджета, в четыре раза дешевле, чем в Госдуме, холодильники для «випов» ежедневно пополняются деликатесами и элитным спиртным («Новые Известия» подробно писали об этом 11 февраля 2016 г. в заметке «Кризисный аппетит. Как орловские чиновники объели областной бюджет»). К слову, после публикации в «НИ» 78-летняя пенсионерка Раиса Лапистова обратилась к Вадиму Потомскому с просьбой разрешить ей обедать в «дешевой столовой». На это ей ответили, что вход в обладминистрацию доступен только по пропускам, а сама столовая «предназначена для определенного контингента». Ради справедливости заметим, что «контингент» все же делится со своими малоимущими подданными. Например, пациенты домов престарелых и инвалидов получат к новогоднему столу дополнительно по одному яйцу и по мандаринке. newizv.ru . *** В Орле изъяли из типографии тираж газеты с критикой губернатора Из типографии пропал 11-тысячный тираж газеты «Красная строка» с жесткой критикой губернатора Потомского. Об этом сообщил главный редактор издания Юрий Лебедкин. - Утром, как обычно по пятницам, я пришел забирать газету, - рассказал он «НИ». - А ее нет. Как нет? Директор типографии прячет глаза: ее уже забрал ваш представитель. Ничего умнее придумать не могли, в редакции три человека… Ничьих подписей нет, и накладной тоже нет. Какой-то провокации я, конечно, ожидал. Накануне вечером стало известно, что окружение Потомского сильно возбудилось, прочитав новый номер. Мы уже привыкли, что типография перед печатью носит газету на проверку в «Серый дом». Им это даже помогает «подчищать хвосты». Например, накануне выхода статьи о том, что Вадим Потомский оказался липовым полковником, из официальной биографии губернатора, опубликованной на сайте обладминистрации, это воинское звание исчезло. То же самое было со званием «мастера спорта по дзюдо». Пару лет назад «Красная строка» уже исчезала. Лебедкин написал заявление в прокуратуру. Типография сослалась на сломанную печатную машину. И вдруг неожиданно на партконференции Потомский заявил, что это он «закрыл» распоясавшуюся газету. Буквально через день номер напечатали двойным тиражом. В этот раз газету, похоже, зачистили основательно. До сайта еще не добрались, так что сенсации от «Красной строки» пока доступны читателям. В одном из статей, например, рассказывается, что вопреки заверениям губернатора, он не является почетным президентом федерации УКАДО (карате-до). Такой федерации в России не существует с 2012 года, а федерация-преемник не имеет с Потомским никаких дел. Желание приукрасить свою биографию и придать ей «политический вес», по мнению «Красной строки», доводит губернатора до куда больших фальсификаций. Недавний визит на Орловщину Эдуарда Вайно – отца главы администрации президента Антона Вайно – подавался как прорыв в отношениях между Словенией и Россией. Папу Вайно Потомский почему-то представлял чуть ли не «словенским инвестором» и обхаживал соответственно. На деле выяснилось, что Вайно-старший прибыл в компании словенцев всего лишь как представитель общественного совета при Российской торгово-промышленной палате, а вся суета, похоже, была ради того, чтобы заслужить расположение Вайно-младшего. Похожим образом Потомский льнет и к женам министров, засыпая их новогодними корзинками, так как в дальнейшем, по его собственным словам, «проще будет получать средства на реализацию наших региональных проектов». Об этом писали «Новые известия» 21 декабря с.г., «Красная строка» перепечатала фельетон, снабдив его дополнительными подробностями из биографии услужливого губернатора. Некоторые из них стали настоящей бомбой. Оказывается, еще недавно Вадим Потомский, член фракции КПРФ в Госдуме, относился к действующей власти совсем по-другому, и вместе с группой товарищей даже требовал снять Владимира Путина с выборов за «подкуп избирателей и использование служебного положения». Если покопаться в Интернете, запрос генпрокурору Чайке и председателю Центризбиркома Чурову, до сих пор висит на сайте Ленинградского обкома КПРФ. Юрий Лебедкин, главред «Красной строки» и автор материала «Многограннее некуда», покопался и выяснил суть тогдашних претензий к президенту. Страшно сказать, Путин прибыл к месту проведения митинга в свою поддержку «на служебном автомобиле и пользовался госохраной». Через два года, когда Потомского двинули на Орловскую область, он напрочь забыл о своей непримиримой борьбе с режимом и шел на выборы, прикрываясь авторитетом главы государства. Даже жалко, что такая статеечка пропала. Там была хорошая концовка, объясняющая, зачем «Красная строка» ворошит губернаторское прошлое. А вот газете интересно: «нужны ли в регионах честные и принципиальные люди или по-прежнему достаточно подобострастных и лицемерных». newizv.ru .