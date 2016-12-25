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МОКС: чтение между строк Печатать E-mail
Суббота, 24 Декабрь 2016

Эх, не ценим мы счастья своего. Не ценим.

ТВЭЛ разрабатывает не имеющий аналогов в мире программно-технический комплекс для производства МОКС-топлива

Полностью проект планируется завершить к середине 2017 года, когда будет решаться задача по прогону МОКС-топлива через конвейер (в настоящий момент отладка программного обеспечения ведется без участия химически активных элементов).

В Научно-производственном объединении «Центротех» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» (ЗАТО Новоуральск Свердловской области), создающемся на базе Уральского завода газовых центрифуг, в настоящее время завершается разработка инновационного программно-технического комплекса для Горно-химического комбината (г. Железногорск Красноярского края), где создан завод по производству МОКС-топлива.

Новоуральская площадка подключилась к проекту создания линии по изготовлению перспективного топлива в 2013 году. Работы были начаты специалистами Уральского приборного завода (вошел в состав НПО «Центротех»). Так как основной элемент, используемый для производства, отличается высокой радиоактивностью, предстояло создать полностью автоматизированную линию с дистанционным управлением (через оператора АСУ).

«Необходимо было разработать такое программное обеспечение, которое бы обеспечивало полное управление механизмами и манипуляторами данной линии, - комментирует начальник конструкторско-технологического управления Научно-производственного объединения «Центротех» Александр Милованкин. - Сам конвейер состоит из нескольких камер, которые последовательно совершают операции по фабрикации топлива. В настоящее время наши специалисты производят отладку программы непосредственно на предприятии Горно-химического комбината. Мы должны быть уверены, что механизм работает с гарантией и 100%-ным результатом. Поэтому проверка проводится многократно. Работы планируем завершить до конца текущего года, после чего эти наработки в области автоматизации можно применять в других областях, где требуется наладка подобных автоматических линий».

Аналогов у этой разработки АО «ТВЭЛ» нет ни в России, ни за рубежом.

energyland.info.

А теперь добавляем патриотизма и по возможности отключаем мозг:

Атомная мощь: «Росатом» завершает разработку уникального ПТК для МОКС-топлива

Госкорпорация «Росатом» не останавливается на достигнутых успехах и продолжает работу над проектами, которые позволят России в будущем стать флагманом технологий в сфере использования «мирного атома».

На базе Научно-производственного объединения «Центротех» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которое находится в Новоуральске Свердловской области, ученые и инженеры приступили к завершающему этапу разработки инновационного программно-технического комплекса для Горно-химического комбината. Предприятие, располагающееся в городе Железногорск Красноярского края, создан завод по производству МОКС-топлива. Для его нужд и производится новая система контроля работы.

Производство МОКС-топлива — перспективная программа «Росатома». Оно содержит несколько видов оксидов делящихся материалов, как правило, речь идет об оксидах плутония и природного урана, обогащённого урана или обеднённого урана. Преимущество МОКС-топлива заключается в том, что оно может применяться в большинстве типов ядерных реакторов если не как основное, то как дополнительное.

Еще одно привлекательное свойство МОКС-топлива — его производство позволяет утилизировать остатки оружейного плутония, которое без существования этой технологии становились бы радиоактивными отходами. Кроме того, с учетом существования мирового дефицита урана, использование МОКС-топлива становится актуальным: его использование на 30% сокращает потребность в уране.

Тем не менее, это атомное топливо, а потому является опасным. Поэтому на новоуральской площадке были начаты работы по созданию высокотехнологичной линии по созданию перспективного топлива. В 2013 году к проекту присоединились специалисты Уральского приборного завода. Из-за высокой сепени радиоктивности перед учеными была поставлена задача создать полностью автоматизированную линию с дистанционным управлением для исключения возможности облучения работников реакторов.

Эта задача почти выполняется успешно: уже сегодня можно говорить о том, что созданное программное обеспечение позволяет производить манипуляции на конвейере дистанционно. Сейчас специалисты заняты работами по отладке всех систем программы на Горно-химическом комбинате. По убеждению руководителя конструкторско-технологического управления Научно-производственного объединения «Центротех» Александра Милованкина, слова которого приводит официальный сайт компании «Росатом», по завершению всех работ, должна укрепиться 100% гарантия безопасности и надежности программного обеспечения.

Окончательная сдача намечена на 2017 год. Стоит отметить, что аналогов создания такой программы нет нигде в мире. Такие уникальные разработки позволяют «Росатому» занимать одну из лидирующих позиций в сфере производства и обслуживания атомных реакторов и ядерного топлива.

politexpert.net.

 
 
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