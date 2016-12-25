Новая гонка вооружений окажется России не по карману? «Благословивший» новую гонку вооружений Трамп сделал свое самое опасное заявление В США общество взволновало высказывание избранного президента Дональда Трампа о допустимости начала гонки ядерных вооружений — 2. Бравшая интевью у Трампа журналист телеканала MSNBC Мики Бжезински рассказала в эфире шоу Morning Joe, что разговор был о ядерном оружии и во время диалога Трамп заявил: «Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше». По словам Бжезински, она обсуждала с Трампом его твит, который он написал 22 декабря, в котором речь шла о необходимости усиливать и наращивать американский ядерный потенциал. СМИ США назвали его «самым опасным» высказыванием Трампа и «очень плохим знаком». В тот же день, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, поручил укрепить ядерные силы России новейшими ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими системами ПРО. rosbalt.ru . Регионам — приготовиться к дефолту Кредитная задолженность регионов превышает 2 трлн рублей, и ряд экспертов полагает, что ситуация будет только ухудшаться. Бюджеты четырех десятков субъектов РФ по итогам девяти месяцев 2016 года были исполнены с дефицитом в сумме 104,4 млрд рублей. Общая кредитная задолженность регионов превышает 2 трлн рублей, сообщил сегодня журналистам президент страны Владимир Путин. Все экономические эксперты не сомневаются, что тяжелые проблемы дефицита бюджетов российских регионов перейдут в 2017 год. Но что будет дальше? Одни эксперты полагают, что ситуация может начать медленно выправляться, другие не исключают, что есть все шансы для усугубления положения. Многое, если не все, будет зависеть от поведения федерального правительства. По данным Росстата за I—III квартал года, наиболее значительные по абсолютным размерам бюджетные дефициты зафиксированы в Красноярском крае (9,9 млрд рублей), в республике Коми (5,8 млрд рублей) и в Архангельской области (5,2 млрд рублей). Если же сопоставить дефицит бюджета и объем собственных доходов регионов, то, по данным федерального казначейства, наиболее высокая доля дефицита бюджета в собственных доходах — у республики Хакасия (41,7%), Ненецкого автономного округа (28,2%) и Севастополя (26,5%), по итогам восьми месяцев года. В первую десятку проблемных субъектов также вошли Калмыкия, Кабардино-Балкария, Костромская область, Мордовия, Северная Осетия, Орловская область и Марий Эл. Директор региональной программы НИСП Наталья Зубаревич отметила, что за 9 месяцев 2016 года количество регионов с дефицитом уменьшилось ненамного: с 46 в январе—сентябре прошлого года до 39 за тот же период текущего года. Следует полагать, что и по итогам года количество «тяжелых» регионов будет несколько меньшим, чем в предыдущие годы. Ненамного уменьшился и объем дефицита в рублевом выражении. «За январь—сентябрь долг регионов не вырос, а даже немножко сократился. Но это произошло благодаря приличной поддержке в виде бюджетных кредитов, которые идут из министерства финансов», — уточнила Наталья Зубаревич. По ее мнению, основные вопросы, которые задаст наступающий год, будут связаны, во-первых, с тем, что объем бюджетных кредитов планируется уменьшить. Это значит, что федеральная поддержка уже не будет такой значительной. Во-вторых, многое зависит от того, как будут расти налоговые поступления. «В этом году регионам очень помог рост поступлений налога на доходы от физлиц, то есть тот, что платится с зарплат. Если зарплаты будут все-таки повышаться в следующем году, это поддержит бюджеты. Но второй базовый налог — на прибыль — рос очень медленно. К тому же, один процентный пункт у регионов фактически отобрали, что плохая новость для относительно развитых регионов: именно у них доля поступлений доходов в бюджет от налога на прибыль больше других», — рассказала Зубаревич. Кроме политики федеральных властей, фактором влияния на проблему может быть экономический рост. Однако пока заметного роста не ожидается, а федеральный центр стремится «подраскулачить» более развитые регионы, заметила эксперт. «Таким образом, дефицит будет немного меньше, но вряд ли он будет существенно меньше: для этого нет оснований. С высокой долей вероятности долг будет стабилен, и маловероятно, чтобы он чуть сократился», — заключила Наталья Зубаревич. Советник Института современного развития Никита Масленников полагает, что в 2017 году возможно лишь небольшое улучшение в проблеме дефицита бюджетов, однако радикального перелома не произойдет. Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», острота проблемы сохранится и в 2018 году. «Исправлять положение можно и нужно будет в ходе дискуссии о налоговой системе 2017 года, о которой объявил президент в ходе послания Федеральному собранию. Обсуждая налоги, мы обсуждаем и доходную базу региональных бюджетов», — отметил Никита Масленников. Эксперт напомнил, что правительству также предстоит подготовить план по ускорению экономики до темпов выше мировых. Это и может вызвать предложения по такой важной структурной реформе, как перезагрузка межбюджетных отношений. «С учетом и новаций в налоговой системе, и перестройки межбюджетных отношений, возможно, мы увидим некий разворот тренда в состоянии региональных бюджетов примерно к 2019 году. Пока же, в ближайшие два года, будет, в лучшем случае, фиксирование статус-кво с некоторым возможным улучшением по ряду субъектов РФ. Но в целом ситуация останется довольно напряженной», — полагает Никита Масленников. Некоторые наблюдатели не исключают, что ряд регионов может дойти до ситуации, когда просто не сможет расплачиваться по накопленным долгам, то есть окажется в ситуации своеобразного дефолта. Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор ВШЭ Игорь Николаев уверен, что проблема дефицита бюджетов регионов в ближайшие годы не только сохранится, но в 2018 году может стать еще острее. «2018 год — это год, когда должны быть выполнены, достигнуты целевые показатели „майских“, 2012 года, указов президента. Зарплаты бюджетников должны сравняться со средней зарплатой по региону. В значительной степени из-за того, что регионы всеми правдами и неправдами хотели и хотят выполнить эти указы, проблема дефицита и усугубилась. А чем ближе к 2018 году, тем спрос с регионов будет больше, и они станут еще больше стараться изыскивать средства, чтобы выполнить эти целевые показатели», — сообщил Игорь Николаев. Экономист считает, что до этого времени официального «дефолта» регионов не допустят. «Ни „дефолта“ не будет объявляться, ни внешнее финансовое управление не будет вводиться. Весьма симптоматично, что в федеральном бюджете были увеличены средства на бюджетные кредиты. Федеральный центр не допустит совсем уж резкого обострения ситуации по одной простой причине: выборы президента в 2018 году. Ну, и есть возможности в ближайшие полтора-два года этого не допустить, потому что, хотя остатки резервного фонда в следующем году израсходуются, есть еще Фонд национального благосостояния, и есть еще что тратить. Тратить будут, в том числе и на поддержку регионов, чтобы „дефолта“ не случилось до 2018 года включительно», — полагает Игорь Николаев. Отдельные регионы, имеющие дефицит бюджета, могут дойти до ситуации «дефолта», не исключает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Как он заявил, это будут самые слабые, в экономическом отношении, регионы. «Вряд ли общая задолженность будет принимать какие-то угрожающие размеры. Но есть ряд регионов, у которых и уже есть проблемы, и они еще могут обостриться. Не исключен и прецедент „дефолта“. Но поскольку это будут самые слабые регионы, у которых масштабы экономики незначительны по сравнению со всей экономикой страны, то вряд ли это будет иметь далеко идущие последствия для всей страны», — предположил Евсей Гурвич. Регионы в России сейчас словно похожи на тонущих людей: кто-то уже идет ко дну, кто-то еще барахтается, а у федерального центра есть даже спасательные шлюпки, но оно не торопится брать утопающих на борт. rosbalt.ru . *** «Шиш с маслом» от государства Организатор сепаратистских волнений на востоке Украины Игорь Стрелков пожаловался в Сети на материальные трудности и попросил найти ему работу. «Ищу работу. Предложения, если есть, прошу направлять в личку», — написал он. В настоящий момент эта запись набрала уже более 600 лайков, а в комментариях под ней развернулась бурная дискуссия о судьбе «Новороссии». Отметим, что в послужном списке Стрелкова, опубликованном у него «ВКонтакте», сугубо военные и силовые должности. В качестве конкретных предложений пользователи указали Стрелкову на возможность стать президентом «Новороссии», организовать собственную партию или написать книгу. Сам он пока ни на что из этого не отреагировал. Напомним, что в последние месяцы Стрелков участвовал в организованном им «Комитете 25 января», в который, если верить информации на его сайте, «ежедневно поступают сотни обращений» на членство. Судя по последним записям, Стрелков испытывает материальную нужду: так, 11 декабря он решил отвергнуть «морально-этические соображения» и согласиться на предложение главы Крыма Сергея Аксенова предоставить ему «квартиру в Симферополе и дом на море» в Крыму. Тогда Стрелков пояснил, что «за помощь в воссоединении Крыма» «получил от родного государства «шиш с маслом». Тем не менее, на это его заявление ответа также не последовало. "Московский комсомолец" .