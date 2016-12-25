Сергей Шойгу объявил о ликвидации "Спецстроя". Шойгу объявил о ликвидации Спецстроя, оскандалившегося на строительстве космодрома Восточный. Вместо него создано 8 новых структур Подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) ликвидируется, вместо него созданы восемь ФГУПов. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства при участии президента Владимира Путина. "Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных Сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны", - сказал Шойгу (цитата по "Интерфаксу" ). Министр отметил, что данное решение принято в рамках "серьезной реформы военно-строительного комплекса". Цель реформы - преодоление причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов Минобороны, сокращение дебиторской задолженности и устранение сверхлимитного финансирования, пояснил Шойгу. Напомним, разговоры о будущем Спецстроя начались практически одновременно с началом проблем на космодроме Восточный, генеральным подрядчиком которого являлось агентство. Строительство космодрома началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами и забастовками рабочих из-за задержек зарплаты. Все это в итоге привело к переносу пуска объекта с декабря 2015 года на апрель 2016-го . Между тем летом выяснилось, что для завершения космодрома не хватает 7 млрд рублей . В июле был арестован заместитель директора агентства Александр Буряков по обвинению в хищении 450 млн рублей. В октябре Спецстрой попал под проверку главного контрольного управления президента. Тогда же стало известно, что при строительстве комплекса по переработке отходов на космодроме похищено полмиллиарда рублей . В ноябре источники газеты "Коммерсант" сообщили, что Путин принял решение упразднить скандальное агентство. newsru.com . *** Предварительные итоги года подвели на заседании коллегии Спецстроя России Заседание коллегии ведомства прошло под руководством директора Спецстроя России Александра Волосова. В нем приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор Сергей Фридинский, начальник инспекции Счетной Палаты Российской Федерации Олег Белянкин, заместитель директора департамента координации работ по строительству космодрома Восточный госкорпорации «Роскосмос» Сергей Мельников, другие представители федеральных ведомств. Напомним, что на заседании коллегии 11 ноября были рассмотрены предварительные итоги работы предприятий за девять месяцев года. Были даны конкретные поручения для успешного завершения выполнения поставленных задач. Сегодня директор Спецстроя России потребовал от руководителей главков отчитаться о том, что сделано. С докладом о ходе работ по завершению первого этапа строительства космодрома Восточный, в том числе о документальном оформлении результатов строительства и расходовании денежных средств, выступил врио первого заместителя директора Спецстроя России Александр Мордовец. Он сообщил, что получены заключения о соответствии построенных объектов автомобильных и железных дорог, комплекса средств измерений, четырех жилых домов, системы внешнего электроснабжения. Кроме того, выполнены строительно-монтажные работы котельной жилищного фонда, где в настоящее время осуществляются пуско-наладочные работы, а также завершаются работы по устройству очистных сооружений города Циолковский. Увеличение строительной готовности объектов космодрома в этом году в среднем составило 17,4 %, что превышает динамику 2015 года на 2,4 %. В настоящее время на объектах стартового и технического комплексов, транспортной инфраструктуры, системы безопасности и КСИСО, города Циолковский работают приемочные комиссии. Мордовец отметил, что по инициативе Спецстроя России в целях исключения дублирующих и многократных проверок инспекции ГАСН, в большинстве случаев вызванных множеством изменений в проектно-сметную документацию, достигнуты договоренности о выдаче исчерпывающего перечня замечаний по объектам, имеющих высокую степень строительной готовности. Было подчеркнуто, что данный вопрос очень важен, так как за весь период строительства в рабочую и сметную документацию было внесено более 9000 изменений. Александр Мордовец отметил, что в этом году предприятия Дальспецстрой и Спецстройтехнологии проделали большую работу по подготовке исполнительной документации - всего в адрес заказчика передано более 2600 комплектов документации. Он поручил сконцентрировать все усилия предприятий на этой работе, несмотря на объективные проблемы, среди которых и отсутствие полного состава рабочей документации, продолжающиеся изменения в нее. Содокладчиками по данному вопросу выступили руководители предприятий Дальспецстрой и Спецстройтехнологии. Врио заместителя директора Спецстроя России Алексей Могильников доложил об итогах выполнения производственной программы и о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2016 год. Он сообщил, что в этом году предприятия работали на 1225 объектах, в том числе на 1074 комплексных объектах Минобороны России, 60 объектах Роскосмоса, 10 - Ростеха, а также на объектах Росатома, Минпромторга, Минтранса и концерна ВКО «Алмаз-Антей». В этом году была обеспечена готовность объектов военной инфраструктуры для выполнения задач по предназначению и приема новейших образцов вооружения: на службу в Новороссийске заступила подводная лодка «Старый Оскол», на полигоне Капустин Яр успешно испытываются ракетные комплексы «Искандер», переданы в эксплуатацию ракетчикам объекты в Ивановской области, войска Воздушно-космических сил получили новые авиабазы в Астраханской и Саратовской областях, Краснодарском крае. Значительный объем работ выполнен на космодроме Плесецк — сдан технический комплекс космических аппаратов и еще более двух десятков объектов. Переданы заказчику объекты военного городка в Кызыле, что позволило обеспечить передислокацию военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой бригады в Тыву. В рамках обустройства современного военного городка в Хакасии было возведено и реконструировано около 60 сооружений. Интенсивная работа ведется на арктических объектах. До конца года будет сдан в эксплуатацию военный городок на Земле Франца Иосифа. Передаются заказчикам другие важнейшие объекты. Было отмечено, что большинство предприятий Спецстроя России закончат год с прибылью. Содокладчиками по данному вопросу выступили начальники главных управлений, которые доложили, с какими результатами подходят к завершению года. Подводя итоги заседания коллегии, Александр Волосов отметил, что год нужно завершить ударным трудом, предпринять все усилия для сдачи построенных объектов заказчику и обеспечить задел работ на первый квартал нового года. Зимние праздники – также не время отдыха для строителей. Необходимо, чтобы работа на объектах не останавливалась, и за ходом строительства был обеспечен надлежащий контроль. spetsstroy.ru . *** "Спецстрой" отказался комментировать свою ликвидацию до указа президента В "Спецстрое" отказались комментировать свою ликвидацию, о которой на итоговой коллегии Минобороны сообщил Сергей Шойгу. Представители агентства уточнили, что не будут делать каких-либо заявлений до публикации указа президента о расформировании строительного ведомства. "Мы никак не комментируем, так как ждем приказа президента", - сообщили в пресс-службе Федерального агентства специального строительства. Вместо упраздненного Спецстроя будут созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, в чьи обязанности войдут задачи строительства только специальных объектов Минобороны. Об этом еще в четверг, 22 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Интересно, что в составе агентства "Спецстрой" уже находятся восемь управлений, разделенных по региональному принципу. Это Главные управления Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Приволжского округа, Дальневосточного федерального округа, также управления по территории Урала и Сибири. О решении упразднить агентство стало известно еще в конце ноября. В числе основных причин называлось обрушение летом 2015 года казармы под Омском и перенос на апрель 2016 года первого в истории пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. В том числе, в итоговом докладе вице-премьера Дмитрия Рогозина на имя президента, год назад говорилось, что "Спецстрой" выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам передается основной объем работ и создание проектно-сметной документации. военное.рф . *** В конце октября Сергей Шойгу пообещал принять беспрецедентные меры к предприятиям, срывающим гособоронзаказ. По его словам, было «принято решение о расторжении контрактов, возврате денежных средств и перезаключении контрактов с другими предприятиями». Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, решение о ликвидации Спецстроя Владимир Путин принял по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства, состоявшегося 18 ноября. Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой), напоминает «РБК», выполняло весь спектр строительных работ в интересах Министерства обороны и органов исполнительной власти, касающихся обеспечения обороноспособности страны. Кроме того, Спецстрой занимался жилищным и инфраструктурным строительством для вооруженных сил. Упразднение Спецстроя может быть связано с изменением его функционала, считает доцент кафедры госуправления и национальной безопасности РАНХиГС Игорь Нестерчук. «Новая структура будет заниматься оборонными проектами, которые носят гриф секретности, а строительство других объектов, связанных с отраслевым применением строительства, например для космической отрасли, будет находиться в ведении профильных структур», – рассказал Нестерчук. В свою очередь, как полагает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, решение о ликвидации агентства – это попытка вывести систему специального строительства из коррупционного тупика. В последнее время Спецстрой сопровождала череда коррупционных скандалов, в том числе связанных со строительством космодрома Восточный ( «Коррупция разобрала Спецстрой» ). zagolovki.ru .