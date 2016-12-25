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Конец эпохи "питерских" Печатать E-mail
Пятница, 23 Декабрь 2016

Кадровая революция в Кремле пересматривает баланс сил.

Конец эпохи «питерских»

Расторжение контракта со старыми элитами идет во всем мире. В России с надоевшими лицами прощаются не избиратели, а президент, который некогда рекрутировал их.

За 2016 год со сцены сошло несколько фигур, бывших рядом с Путиным с самого начала его карьеры и считавшихся неприкасаемыми. Им на смену приходят молодые московские технократы во главе с Антоном Вайно. Вектор трансформации режима накануне кампании 2018 года выбран — вопрос в том, как далеко может зайти этот процесс.

Массовый завоз управленческих кадров из Санкт-Петербурга, произошедший во время первого президентского срока Владимира Путина, на годы вперед определил конфигурацию сил в российской политике. Это явление хорошо изучено в политической науке: глава государства, придя к власти, первое время нередко опирается на свое личное окружение — например, на «земляков» или на «семью». В предельно короткие сроки эти люди занимают ключевые посты в центральном государственном аппарате и получают в свое распоряжение крупнейшие коммерческие активы в стране.

Но чтобы сохранить власть в своих руках, авторитарному лидеру необходимо постоянно менять баланс сил между элитными группами, иначе одна из них может укрепиться слишком сильно. В рамках этой логики «питерские» в какой-то момент перестали быть отдельным кланом, став частью более широких групп. «Когда у «земляков» возникают чересчур большие аппетиты, их постепенно оттесняют от власти и фактор «землячества» начинает играть все меньшую роль», — говорит политолог Ростислав Туровский.

«Разбавление» выходцев из Санкт-Петербурга во власти началось во время второго президентского срока Владимира Путина. В этот момент он принялся активно диверсифицировать региональную базу своей поддержки, рассказывает политтехнолог Евгений Минченко: «Наиболее заметное движение в этом направлении произошло в середине 2000-х, когда во власть были инкорпорированы урало-сибиряки вроде Сергея Собянина из Тюмени или Юрия Трутнева из Перми. Достаточно большая плеяда красноярцев и сейчас хорошо представлена во власти».

В последнее время начался новый этап обновления кремлевских кадров. Основной мотив — объективный процесс старения прежней «путинской элиты», уже достигшей возрастного порога «60+». «Мы видим практически полное исчерпание тех кадров, которые сделали карьеру в советское время, — говорит Туровский. — В то же время поколение более молодых и не связанных с СССР чиновников уже сформировалось и постепенно выходит на сцену».

Вектор для поиска новых кадров задает внешняя конъюнктура: в условиях нехватки ресурсов в Кремле формируется запрос на профессиональных управленцев. «Система пытается ставить на вакантные места тех людей, которые воспринимаются ею одновременно как лояльные и как способные эффективно работать», — говорит политолог Екатерина Шульман. Эти две черты и определяют идеальный образ современного российского «технократа» — компетентного менеджера и администратора, не отягощенного политической идеологией.

Новый путинский призыв

Большое количество «земляков» во власти на последних этапах президентства может даже оказаться негативным фактором — у старой элиты большой каталог амбиций и претензий, в то время как «технократы» только начинают делать свою карьеру и прекрасно понимают, что своим возвышением они обязаны лично президенту. «Эти люди гораздо проще встраиваются в вертикаль власти и охотно демонстрируют свою лояльность Путину», — говорит Туровский.

Политическое влияние элитных групп, взаимодействие которых уже 16 лет модерирует Путин, в будущем будет снижаться, считает Минченко. «Идея в том, чтобы попробовать продвинуть во власть людей без какой-то базовой привязки, снизить зависимость Кремля от кланов». В поисках «первого российского технократа» эксперт проводит линию от Витте и Красина до Орешкина и Вайно; все они — неполитизированные кадры без клановых интересов, функциональные и эффективные, которые знают свое дело. В этом отношении показательно увольнение из РЖД Владимира Якунина и его замена на Олега Белозерова — это ситуация, когда содержание старых элит, заметно проигрывающих в эффективности, становится слишком дорогим.

На российском политическом спектре «технократ» находится не так далеко от «системного либерала». Туровский считает, что это пересекающиеся множества: если «технократу» и придется занять какую-то идеологическую позицию, то она с большой вероятностью будет условно «либеральной».

«Кто консерватор — понятно, а как называть тех, кто в остатке? — рассуждает политолог. — Обычно это сплав из нейтральных или умеренно либеральных чиновников, не желающих публично говорить о себе как о либералах». Однако свои «технократы», молодые эффективные чиновники, встречаются и в силовых ведомствах. По словам политолога, в своей совокупности это новое поколение центральной бюрократии представляет собой «новый путинский призыв».

Остается вопрос: где системе искать нужных людей? Человечество изобрело разные социальные лифты для смены поколений в государственном аппарате, объясняет Екатерина Шульман: «Могучим институтом выращивания новых кадров является, например, муниципальная власть, когда люди проходят школу выборов на местном уровне, а потом переходят на региональный или федеральный уровень. Сюда же относятся политические партии и региональные заксобрания, из которых приходят новые административные деятели, будущие начальники».

Но в России эти механизмы выведены из строя, считает политолог, ротация элит осуществляется через точечные явления в духе «давайте дадим этому способному молодому сотруднику проявить себя». Возложенные на технократов ожидания могут и не оправдаться, но президенту в любом случае необходим кадровый резерв, в том числе для постепенной замены «питерских» тяжеловесов. Не факт, что главными критериями отбора будут эффективность и политическая нейтральность — об этом говорят недавние назначения на губернаторские должности выходцев из силовых органов. «Путин выращивает новую элиту, тестирует этих людей, и далеко не только технократов», — заключает политтехнолог Минченко.

Андрей Бельянинов

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы России (2006—2016 гг.). В молодости работал в Первом главном управлении КГБ, ответственном за внешнюю разведку. По одной из версий, познакомился с Владимиром Путиным во время службы в посольстве СССР в ГДР в 1980-х годах. В 1990-х работал в коммерческих структурах, преимущественно в банках. В начале 2000-х, до назначения главой ФТС, работал во ФГУП «Рособоронэкспорт», а затем в Федеральной службе по оборонному заказу. Был отправлен в отставку через два дня после обнаружения сотрудниками ФСБ крупной суммы денег в ходе обыска в его загородном доме. Новым руководителем ФТС стал Владимир Булавин, ранее работавший полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Сам Бельянинов после отставки заявил, что надеется на продолжение своей карьеры на госслужбе.

Сергей Иванов

Руководитель администрации президента (2011—2016 гг.). В 1976 году поступил на службу в КГБ, где некоторое время работал с Владимиром Путиным в одном подразделении (1-й отдел управления КГБ по Ленинграду). В 1980-х работал в Первом главном управлении КГБ, проводя много времени в зарубежных командировках. В 1991 году перешел в Службу внешней разведки РФ, а в 1998 году был назначен заместителем директора ФСБ Владимира Путина. С тех пор неизменно оставался в рядах ближайшего окружения будущего президента. До назначения руководителем АП возглавлял Совет безопасности, Министерство обороны (2001—2007 гг.), был заместителем председателя правительства (2007—2011 гг.). С августа 2016 года — специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Место Иванова в АП занял его заместитель, молодой управленец Антон Вайно.

Владимир Якунин

Президент ОАО «Российские железные дороги» (2005—2015 гг.). В начале карьеры работал старшим инженером управления Государственного комитета Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям, который, по некоторым сведениям, был аффилирован с Первым главным управлением КГБ. По собственным словам Якунина, больше 20 лет служил кадровым офицером советской разведки. В 1991 году, работая над созданием бизнес-центра по привлечению иностранных инвестиций в Санкт-Петербурге, познакомился с Владимиром Путиным, на тот момент — сотрудником мэрии Анатолия Собчака. В 1996 году стал одним из учредителей дачного кооператива «Озеро», в который входил и будущий президент. В 2000 году Якунин назначен замминистра транспорта, а затем замминистра путей сообщения. В 2003 году утвержден в качестве вице-президента РЖД. Два года спустя возглавил госкомпанию. Отправлен в отставку в августе 2015 года — как считается, из-за неэффективного менеджмента и случаев коррупции. Место Якунина занял бывший замминистра транспорта Олег Белозеров.

Виктор Зубков

Вице-премьер в правительстве Владимира Путина (2008—2012 гг.), действующий председатель совета директоров ОАО «Газпром». В 1992—1993 гг. был заместителем председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. После работал начальником государственной налоговой инспекции по городу Санкт-Петербургу и заместителем руководителя государственной налоговой службы. Считается, что в этот период Зубков помогал членам кооператива «Озеро» оформлять необходимые документы для приобретения дачных участков. Карьера Зубкова в федеральной власти началась в 2001 году, когда он был назначен на должность первого заместителя министра финансов России. В 2004 году возглавил Росфинмониторинг. С сентября 2007-го по май 2008-го занимал должность премьер-министра, а затем — заместителя премьера Путина. В мае 2012 года был назначен специальным представителем президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа.

Владимир Чуров

Председатель Центральной избирательной комиссии (2007—2016 гг.). В 1991 году начал работать в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. Занимал в нем различные должности вплоть до 2003 года. В частности, несколько лет Чуров работал под начальством Владимира Путина до ухода последнего из мэрии в 1996 году. В 2003 году был избран депутатом Госдумы IV созыва. В 2007 году стал председателем ЦИК. Снят с должности по истечении срока полномочий в марте 2016 года — по мнению политических аналитиков, в связи с запросом властей на повышение доверия населения к выборам. С июня 2016 года — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел. ЦИК сегодня возглавляет правозащитница Элла Памфилова.

Виктор Иванов

иректор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (2008—2016 гг.). В 1977 году поступил на службу в управление КГБ по Ленинграду и проработал в нем до 1994 года. После увольнения в запас Иванов был приглашен на должность начальника управления административных органов мэрии Санкт-Петербурга (предположительно, по инициативе работавшего там на тот момент Владимира Путина). В 1999 году под руководством Путина работал начальником управления собственной безопасности ФСБ. Во время первых двух президентских сроков Путина Иванов занимал в Кремле должности замглавы администрации и помощника президента.

В 2015 году Высокий суд Лондона опубликовал досье на Иванова, в котором утверждалось, что во время своей работы в мэрии Санкт-Петербурга чиновник имел связи с тамбовской ОПГ. После упразднения ФСКН в апреле 2016 года и исключения из состава Совета безопасности месяц спустя Иванов так и не получил нового назначения на госслужбе.

Борис Грызлов

Согласно официальным биографическим данным, не был связан со спецслужбами и не занимался политикой до 1998 года, когда неудачно баллотировался в Заксобрание Санкт-Петербурга. Точный момент знакомства с Владимиром Путиным неизвестен, но в 1999 году Грызлов уже возглавлял межрегиональное политическое движение «Единство» (создано для поддержки Путина на президентских выборах) и вскоре был избран в Госдуму III созыва, став лидером фракции «Единства». С 2001 по 2003 год занимал должность министра внутренних дел, но уволился в связи с избранием в Думу IV созыва. В 2002 году возглавил высший совет «Единой России». После этого занимал пост председателя Госдумы (2003—2011 гг.) и постоянного члена Совета безопасности (2011—2016 гг.). С декабря 2015 года — полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины.

Геннадий Лопырев

Начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу (2003—2016 гг.) По некоторым сведениям, начинал свою карьеру в Ленинграде. В ноябре задержан по подозрению в получении взятки.

Владимир Кожин

В 1986 году поступил на работу в санкт-петербургское научно-производственное объединение «Азимут» в должности главного инженера. К 1991 году организовал в нем отдел внешнеэкономических связей. Вскоре на базе НПО было создано совместное российско-польское предприятие «Азимут Интернэшнл», главой которого стал Кожин. В это время Кожин начал взаимодействовать с Владимиром Путиным, который отвечал за внешние связи и привлечение зарубежных инвестиций в мэрии Санкт-Петербурга. В 1993—1994 гг. Кожин — генеральный директор Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. Затем уходит на госслужбу, возглавив Северо-Западный региональный центр Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю. В январе 2000 года указом Путина назначен новым управляющим делами президента России. С 2014 года — помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества.

novayagazeta.

 
 
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