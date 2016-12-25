АО "РЖД" настроено на шумный скандал. ГХК обвинили в пятикратном завышении цен на запуск электрички до Железногорска Глава Красноярской железной дороги и депутат краевого ЗС Владимир Рейнгардт обвинил гендиректора Железногорского ГХК Петра Гаврилова в завышении стоимости запуска электрички до Железногорска. Об этом Владимир Рейнгардт сообщил накануне на заседании комитета ЗС по промышленности, транспорту и связи, когда депутаты обсуждали вопрос пассажирского железнодорожного сообщения между Красноярском и Железногорском. Для запуска электрички придется электрифицировать ветку от станции Базаиха до Железногорска, которая принадлежит Железногорскому горно-химическому комбинату. Глава комбината Петр Гаврилов, по словам Рейнгардта, оценил все необходимые работы в 3,5 млрд руб. «Откуда они такие выкатили такую цену? Но если не воровать, а сделать все в рамках дозволенного, то можно уложиться в 600 млн. Наземная инфраструктура там в очень приличном состоянии, единственное — нет электрификации. Цена вопроса — 10 млн за 1 км. 40 км — 400 млн. Плюс трансформаторные подстанции и посадочные платформы», — посетовал глава КЖД. При этом он добавил, что «комбинат на самом деле против этого проекта, есть заинтересованные лица». Добавим, сегодня железная дорога до Железногорска предназначена лишь для грузовых поездов и доставки сменных специалистов на ГХК. Хотя разговоры о запуске регулярной электрички ведутся уже несколько лет. В частности, о старте работ над этим проектом еще в начале 2012 года заявила компания «Краспригород». Тогда в пресс-службе Красноярской железной дороги впервые сообщили , что электрички будут ходить по маршруту «ж/д вокзал Красноярска – станция Енисей – станция Базаиха – Сосновоборск – Железногорск», а расчетное время следования по маршруту со всеми остановками составит 1,5 часа. Однако точное время запуска электричек в ведомстве назвать не смогли. ngs24.ru . *** Недостоверные заявления главы красноярской ЖД В.Г. Рейнгардта могут стать предметом судебного разбирательства о защите деловой репутации ГХК В связи с появившимися в СМИ заявлениями руководителя Красноярской ЖД В.Г. Рейнгардта о завышении в 6 раз расчета стоимости организации движения электрички Красноярск-Железногорск, ФГУП «ГХК» считает необходимым заявить, что расчеты по данному проекту проводились специалистами ЗАО «Востсибтранспроект» по заказу организатора пригородного движения электричек Красноярска ОАО «КрасПригород», учредителем которого является ОАО «РЖД». Согласно выполненному ЗАО «Востсибтранспроект» ТЭО «Организация движения пригородных электропоездов на участке ст. Базаиха – ст. Соцгород» №1578-ТЭО-ПЖ, объем инвестиций оценивается в 3,2 млрд. рублей по Варианту №1, и 4,8 млрд. рублей по Варианту №2, в ценах 2012 года. Данные расчеты были переданы в рабочую группу, созданную по указанию губернатора Красноярского края. Горно-химический комбинат не является заказчиком данного ТЭО и не имеет к нему никакого отношения. Собственные расчеты по данному проекту ФГУП «ГХК» не проводились. Таким образом, заявляя, что ФГУП «ГХК» в 6 раз завышает стоимость проекта, В.Г. Рейнгардт демонстрирует неосведомленность и обвиняет собственное ведомство, ошибочно приписывая его намерения и расчеты ФГУП «ГХК». В случае если данное недостоверное заявление не будут опровергнуто, дело о защите деловой репутации будет передано в Арбитражный суд. sibghk.ru .