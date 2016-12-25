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За ТОР Печатать E-mail
Пятница, 23 Декабрь 2016

Минэкономразвития считает Железногорск моногородом.

ТОР идут сквозь заторы

Правительство РФ подготовило проекты документов о создании целого ряда территорий опережающего социально-экономического развития.

В июне Госдума приняла ФЗ-252, расширивший возможности Правительства РФ по применению таких форматов экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях. Куратором их на Дальнем Востоке является Минвостокразвития, а на остальной территории страны — Минэкономразвития.

Лечение от депрессии?

На федеральном портале проектов нормативных актов в последнюю декаду декабря Минэкономразвития представило сразу несколько паспортов с названиями новых ТОР. Среди них: «Каспийск» (Республика Дагестан), Северск» (Томская область), «Железногорск» (Красноярский край), «Кировск» (Мурманская область), «Емва» (Республика Коми), «Дорогобуж» (Смоленская область). Большинство моногородов относится к первой категории, то есть территориям с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

«Это дело полезное, — считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию реального сектора экономики Сергей Григорьев. — Инициатором стал Минвостокразвития, а теперь эстафету подхватило Минэкономразвития. Идея очень правильная в плане создания льготных условий для развития депрессивных территорий. Моногорода — тема приоритетная, она особенно актуальна для развития территорий, у которых есть будущее, где стабильно работают крупные компании. Там должна продолжаться трудовая деятельность, что важно для повышения качества жизни населения».

Главным критерием при принятии решения о создании ТОР является социально-экономическое обоснование, а также экономические, географические и стратегические преимущества территории. Как правило, проекты ставят задачу диверсификации экономики и снижения зависимости от градообразующих предприятий. Учитывается наличие кадрового и ресурсного потенциала. Реализация вышеупомянутых проектов позволит создать более 8300 рабочих мест.

Условие необходимое, но недостаточное 

У вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексея Никитченко несколько иное мнение. Он сдержан в своих оценках.

«ТОР — это в первую очередь исключительно налоговые льготы, — констатирует он. — Условие необходимое, но недостаточное для решения вопроса о привлечении инвесторов. Не надо забывать, что формат ТОР — всего лишь инструмент. Как молоток. Если им умело пользоваться — получаешь хороший результат, и наоборот. Сам факт создания территорий опережающего развития увеличивает конкурентные преимущества населённых пунктов, но не менее важно наличие профессиональной команды на местах, формирование прочих благоприятствующих условий для инвесторов. Первые ТОР в моногородах России начали образовываться лишь в прошлом году, поэтому говорить о каком-то опыте их работы ещё рано». 

Правительство намерено широко использовать данный режим для стабилизации социально-экономического положения на территориях моногородов. Если сначала законодательство предусматривало создание ТОР в моногородах, отнесённых к первой, самой депрессивной категории, то поправки 2016 года расширили пространство маневра за счёт моногородов второй категории, обладающих большим потенциалом для выхода из сложной экономической ситуации.

Кстати, таких в нашей стране 149 из 313.

pnp.ru.
 
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