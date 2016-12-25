За ТОР Минэкономразвития считает Железногорск моногородом. ТОР идут сквозь заторы Правительство РФ подготовило проекты документов о создании целого ряда территорий опережающего социально-экономического развития. В июне Госдума приняла ФЗ-252, расширивший возможности Правительства РФ по применению таких форматов экономического развития в монопрофильных муниципальных образованиях. Куратором их на Дальнем Востоке является Минвостокразвития, а на остальной территории страны — Минэкономразвития. Лечение от депрессии? На федеральном портале проектов нормативных актов в последнюю декаду декабря Минэкономразвития представило сразу несколько паспортов с названиями новых ТОР. Среди них: «Каспийск» (Республика Дагестан), Северск» (Томская область), «Железногорск» (Красноярский край), «Кировск» (Мурманская область), «Емва» (Республика Коми), «Дорогобуж» (Смоленская область). Большинство моногородов относится к первой категории, то есть территориям с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. «Это дело полезное, — считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию реального сектора экономики Сергей Григорьев. — Инициатором стал Минвостокразвития, а теперь эстафету подхватило Минэкономразвития. Идея очень правильная в плане создания льготных условий для развития депрессивных территорий. Моногорода — тема приоритетная, она особенно актуальна для развития территорий, у которых есть будущее, где стабильно работают крупные компании. Там должна продолжаться трудовая деятельность, что важно для повышения качества жизни населения». Главным критерием при принятии решения о создании ТОР является социально-экономическое обоснование, а также экономические, географические и стратегические преимущества территории. Как правило, проекты ставят задачу диверсификации экономики и снижения зависимости от градообразующих предприятий. Учитывается наличие кадрового и ресурсного потенциала. Реализация вышеупомянутых проектов позволит создать более 8300 рабочих мест. Условие необходимое, но недостаточное У вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Алексея Никитченко несколько иное мнение. Он сдержан в своих оценках. «ТОР — это в первую очередь исключительно налоговые льготы, — констатирует он. — Условие необходимое, но недостаточное для решения вопроса о привлечении инвесторов. Не надо забывать, что формат ТОР — всего лишь инструмент. Как молоток. Если им умело пользоваться — получаешь хороший результат, и наоборот. Сам факт создания территорий опережающего развития увеличивает конкурентные преимущества населённых пунктов, но не менее важно наличие профессиональной команды на местах, формирование прочих благоприятствующих условий для инвесторов. Первые ТОР в моногородах России начали образовываться лишь в прошлом году, поэтому говорить о каком-то опыте их работы ещё рано». Правительство намерено широко использовать данный режим для стабилизации социально-экономического положения на территориях моногородов. Если сначала законодательство предусматривало создание ТОР в моногородах, отнесённых к первой, самой депрессивной категории, то поправки 2016 года расширили пространство маневра за счёт моногородов второй категории, обладающих большим потенциалом для выхода из сложной экономической ситуации. Кстати, таких в нашей стране 149 из 313. pnp.ru . Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад] Реклама







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